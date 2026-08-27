Emiro Navarro mostró las consecuencias por el estrés que le generó ‘MasterChef Celebrity’: “Mi cuerpo comenzó a reflejar todo”

Emiro Navarro mostró como fue su llegada a Nueva York - crédito @emiro_navarro/IG

Guardar

Las exigencias de MasterChef Celebrity han dejado huella en Emiro Navarro, que compartió abiertamente con sus seguidores las dificultades que enfrentó durante la grabación del programa de cocina. En una serie de mensajes, el participante relató cómo el estrés y la presión de las largas jornadas comenzaron a afectar su estado físico y emocional.

Navarro admitió que los últimos días de grabación resultaron especialmente arduos para él. “Llegué a un punto en el que mi cuerpo comenzó a reflejar todo lo que estaba sintiendo: el estrés, la presión y, sobre todo, la frustración de querer hacer las cosas bien y sentir que no lo lograba”, expresó, dejando en evidencia las consecuencias personales del reto televisivo.

PUBLICIDAD

A pesar de los intentos por mantener una actitud positiva, el concursante reconoció que no siempre es sencillo sobreponerse a las dificultades. Según sus palabras, detrás de cada sonrisa existen momentos en los que “cuesta muchísimo seguir adelante”.

Emiro Navarro compartió con sus seguidores los problemas en la piel que le generaron las grabaciones de 'MasterChef Celebrity' - crédito @emironavarro/IG

El creador de contenido pidió a sus seguidores no dejarse engañar por las apariencias, ya que “no crean que todo es tan fácil como parece”.

Quienes se preguntan qué sucedió con Emiro Navarro durante MasterChef Celebrity deben saber que el participante atravesó una etapa de alta presión y desgaste emocional, llegando a manifestar físicamente el impacto del estrés.

Él mismo describió cómo la frustración por no alcanzar sus objetivos le afectó notablemente y confesó la dificultad de mostrar siempre su mejor cara frente a las cámaras.

PUBLICIDAD

En su balance personal, Navarro destacó que este reto lo ha fortalecido más de lo que imaginaba. Además, señaló que la experiencia le enseñó que aún tiene mucho por aprender. Finalizó su mensaje asegurando que continúa en la competencia, con la voluntad intacta de “darlo todo y crecer cada día”.

Emiro Navarro intervino en redes sociales para aclarar que no existe enemistad con Pautips y confirmó que ambos siguen siendo amigos después del episodio - crédito corteria Canal RCN

Las reacciones a su confesión no tardaron en aparecer y rápidamente dejaron mensajes de apoyo como: “La piel siempre dará las primeras señales”; “La verdad es que no le veo ningún inconveniente, lo veo normal”; “Emiro siempre ha sido una persona muy noble y cargar con toda la energía del proyecto le pasó factura”, entre otros más.

PUBLICIDAD

Esto dijo sobre su relación con Pautips

La polémica sobre la supuesta mala relación entre Emiro Navarro y Pautips en MasterChef Celebrity Colombia 2026 quedó zanjada tras una aclaración pública del creador de contenido.

Emiro afirmó que el cruce televisivo no afectó su amistad, asegurando: “Pautips y yo nos amamos”, y pidió a sus seguidores que dejaran de alimentar rumores en redes.

El episodio que encendió la conversación ocurrió cuando Pautips le pidió a Emiro guardar silencio durante una prueba, lo que generó debate entre los seguidores de ambos, quienes percibieron el tono como fuerte y calificaron a Pautips de “atrevida”.

El cartagenero explicó que, luego de la emisión, Pautips volvió a escribirle para disculparse, subrayando que la situación ya estaba superada y que el programa se graba con meses de antelación.

PUBLICIDAD

El creador de contenido aclaró en una transmisión que la escena del avance fue grabada hace cuatro meses - crédito Emiro Navarro y Pautips / Instagram

En una transmisión en vivo, Emiro agradeció el apoyo constante de sus seguidores y subrayó que no existe enemistad. Además, relató que Pautips, tras cuatro meses de lo sucedido, le reiteró sus disculpas, lo que consideró una muestra del respeto y la buena relación que mantienen.

La propia Pautips comentó en redes: “Nena entre hermanas nos peleamos”, minimizando la controversia y resaltando la cercanía que los une.

El debate entre los aficionados se potenció al aparecer la escena en adelantos del reality, que en su primera semana ya generó discusiones sobre la convivencia. Otros concursantes, como Sebastián Villalobos y Mariana Mozo, habían señalado previamente a Pautips como posible “villana” de la temporada, percepción que algunos espectadores reforzaron tras el incidente con Emiro.

PUBLICIDAD