Canelo Álvarez le responde a Emilio Azcárraga sobre pelear en el Estadio Azteca

Emilio Azcárraga abrió las puertas del Estadio Banorte para que Canelo Álvarez protagonice una pelea, y destacó que valdría la pena ver al tapatío arriba del ring como en su momento lo hizo Julio César Chávez (Infobae México | Jovani Pérez)

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Luego de que hace algunos días Emilio Azcárraga declarara que valdría la pena organizar una función de boxeo con Canelo Álvarez como protagonista en el Estadio Banorte, al igual que sucedió en su momento con Julio César Chávez, el boxeador tapatío le respondió a la propuesta del empresario.

Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

Durante una entrevista con TUDN, el empresario señaló que existe una oportunidad para organizar una pelea de Saúl Álvarez bajo este formato, destacando tanto el prestigio del boxeador mexicano como el interés del público mexicano. Azcárraga expuso que, después del éxito obtenido con Chávez, resultaría conveniente aplicar la misma fórmula con Canelo, considerando el impacto y la importancia que el boxeo nacional conserva entre la audiencia.

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“Creo que ahí hay una oportunidad, por ejemplo, le haría un llamado al Canelo. Valdría la pena hacer una de las peleas que tiene Canelo, gran boxeador, gran deportista mexicano, el llegar y decir ‘ya lo hicimos con Julio César, vale la pena’ por todo esto que sucedió”.

Canelo Álvarez le responde a Emilio Azcárraga

En entrevista con Box Televisa, Canelo señaló que para él representa un honor la posibilidad de pelear en el Estadio Azteca frente a la afición mexicana.

El excampeón de las 168 libras afirmó que la energía del recinto es única y sostuvo que no descarta subir al ring en ese escenario en algún momento de su carrera.

“La verdad que para mí es un honor siempre pelear en México y ante mi gente, y más en un estadio como lo es, el Estadio Azteca, que conocemos todos, ¿no? Para mí, sería un honor, y no lo descarto para nada. Ojalá que algún día se me dé la oportunidad de, de pelear ahí. Sí, es muy diferente (la energía del Azteca). La energía, la energía de ese lugar es muy bonita".

¿Cuántas peleas le quedan a Saúl Álvarez?

El jeque Turki Al-Sheikh, quien tiene un contrato con Álvarez, ha manifestado de manera pública su intención de organizar una función de despedida para el boxeador mexicano, aspirando a una asistencia récord de 500 mil personas. Aunque esa cantidad rebasa de manera significativa la capacidad oficial del Coloso de Santa Úrsula, la mención subraya la magnitud que se pretende para la cita.

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El boxeador mexicano Canelo Álvarez entrena intensamente en el gimnasio, preparándose para su anticipado regreso al ring en septiembre de 2026. (X/ @Canelo)

Algunas voces del entorno del boxeo han planteado que una despedida monumental podría efectuarse en ese mismo inmueble, con el objetivo de convocar a un público que supere cualquier registro previo en el deporte nacional.

La posibilidad de que Canelo suba al ring en el Coloso de Santa Úrsula sigue en pie, y la idea cobra fuerza como opción viable para cuando el peleador tapatío dé a conocer su retiro.

Canelo en busca de reivindicarse

Mientras tanto, Canelo mantiene la concentración de cara a su próximo compromiso boxístico, programado para el 31 de octubre frente a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, donde disputará el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la división de las 168 libras.

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Dos hombres se miran fijamente en el desierto de Giza, con las majestuosas pirámides como telón de fondo bajo la luz dorada del amanecer. (Canelo Álvarez @canelo/Instagram)

Este combate será distinto, ya que después de varios años, el jalisciense volverá a presentarse como retador y no como campeón. Además, representa una oportunidad de reivindicación, luego de haber cedido el campeonato indiscutido de los supermedianos en septiembre pasado ante Terence Crawford y haber sido sometido a una cirugía en el codo.

El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

La pausa superior a un año permitirá al mexicano recuperarse tanto físicamente de sus lesiones como en el plano mental. Tras atravesar un 2025 complicado, tomó la decisión de frenar su carrera por un tiempo.