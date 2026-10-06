Cinco alimentos económicos que recomienda el IMSS para comer sano sin gastar de más

Una variedad de alimentos frescos que incluye avena, legumbres, verduras, frutas y yogur se dispone en una mesa junto a un letrero de comida sana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Comer saludable no exige gastar de más. El IMSS recomienda integrar alimentos accesibles como frijoles, avena, tortillas de maíz, nopales y frutas de temporada, que aportan fibra, proteínas, vitaminas y minerales.

Estos productos permiten preparar comidas completas con ingredientes que suelen encontrarse en mercados, tianguis y tiendas de abarrotes.

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Una familia de cinco integrantes comparte una comida balanceada en el comedor de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los 5 alimentos baratos que recomienda el IMSS para comer sano sin gastar de más

Frijoles, lentejas, habas y garbanzo: El IMSS recomienda incluir leguminosas en la alimentación por su aporte de proteína, fibra y energía. Son una opción económica para sustituir parte del consumo de carne. Avena: Forma parte de los cereales integrales sugeridos por el Instituto. Puede usarse en desayunos, licuados o como base de preparaciones saladas. Tortilla de maíz: El IMSS la contempla entre los cereales y granos enteros. Acompañada de verduras y leguminosas ayuda a formar comidas completas y accesibles. Verduras de temporada y de producción local: Elegir productos de temporada reduce el gasto, según el IMSS. Nopales, zanahoria, calabacita, acelga, chayote y jitomate suelen ser alternativas prácticas, según la región y la época del año. Frutas de temporada: El Instituto sugiere preferirlas por su menor costo y frescura. Funcionan como colación o postre en lugar de productos ultraprocesados con azúcar añadida.

El Instituto Mexicano del Seguro Social propone cinco opciones de alimentos accesibles en México para integrar una alimentación saludable sin incrementar los gastos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de los frijoles, avena, tortillas de maíz, nopal, frutas de temporada para la salud

Cada uno aporta nutrientes distintos. Su mayor beneficio aparece cuando se combinan en comidas variadas, con poca sal, azúcar y grasa añadida.

Frijoles: aportan proteína vegetal, fibra, hierro, folato y otros minerales. La fibra favorece la digestión, ayuda a dar saciedad y puede contribuir al control de colesterol y glucosa. Combinarlos con tortilla de maíz mejora la calidad de la proteína de la comida.

Avena: contiene fibra soluble, en especial beta-glucano. La evidencia clínica indica que su consumo dentro de una alimentación equilibrada puede ayudar a reducir el colesterol LDL. También favorece la saciedad y el tránsito intestinal. Conviene elegir avena natural, sin sobres con azúcar añadida.

Tortillas de maíz nixtamalizado: dan energía por sus carbohidratos y aportan fibra, proteína, calcio, magnesio, fósforo y vitaminas del complejo B. La nixtamalización mejora la disponibilidad de nutrientes como la niacina y eleva el contenido de calcio. No son equivalentes a tortillas fritas, tostadas con grasa o productos ultraprocesados de maíz.

Nopal: tiene pocas calorías y es fuente de fibra soluble e insoluble. Puede ayudar a mejorar la digestión, prevenir el estreñimiento y generar mayor sensación de llenura. También aporta vitamina C, vitamina A, calcio y magnesio. Para personas con diabetes, debe incluirse como parte de un plan de alimentación indicado por personal de salud; no sustituye tratamientos.

Frutas de temporada: ofrecen agua, fibra, vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes. Comer la fruta entera, en vez de tomarla en jugo, conserva la fibra y suele dar mayor saciedad. La fruta de temporada no tiene beneficios nutricionales universales por el simple hecho de ser de temporada, pero suele ser más fresca, accesible y permite variar la dieta.

Este tipo de alimentación brinda beneficios a diferentes sistemas de tu cuerpo por su elevado perfil nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una combinación sencilla es: frijoles con tortilla, nopales y una fruta entera de postre. Así se integran proteína vegetal, fibra, energía y micronutrientes en un mismo tiempo de comida.

El IMSS plantea que una comida equilibrada puede incluir la mitad del plato con verduras, una cuarta parte con leguminosas o cereales y otra con alimentos de origen animal bajos en grasa, como huevo o pollo. También recomienda tomar agua simple.