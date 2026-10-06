México

Cinco alimentos económicos que recomienda el IMSS para comer sano sin gastar de más

Una nutrición balanceada no siempre tiene que ser costosa. Estos alimentos brindan beneficios a la salud sin descuidar tu bolsillo

Mesa de madera con cuencos de avena, legumbres, frutos secos, yogur, platos con verduras y frutas, un frasco de miel y un cartel de comida sana.
Una variedad de alimentos frescos que incluye avena, legumbres, verduras, frutas y yogur se dispone en una mesa junto a un letrero de comida sana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Comer saludable no exige gastar de más. El IMSS recomienda integrar alimentos accesibles como frijoles, avena, tortillas de maíz, nopales y frutas de temporada, que aportan fibra, proteínas, vitaminas y minerales.

Estos productos permiten preparar comidas completas con ingredientes que suelen encontrarse en mercados, tianguis y tiendas de abarrotes.

PUBLICIDAD

Un hombre, una mujer y tres niños están sentados a una mesa de madera comiendo platos de ensalada y vegetales.
Una familia de cinco integrantes comparte una comida balanceada en el comedor de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los 5 alimentos baratos que recomienda el IMSS para comer sano sin gastar de más

  1. Frijoles, lentejas, habas y garbanzo: El IMSS recomienda incluir leguminosas en la alimentación por su aporte de proteína, fibra y energía. Son una opción económica para sustituir parte del consumo de carne.
  2. Avena: Forma parte de los cereales integrales sugeridos por el Instituto. Puede usarse en desayunos, licuados o como base de preparaciones saladas.
  3. Tortilla de maíz: El IMSS la contempla entre los cereales y granos enteros. Acompañada de verduras y leguminosas ayuda a formar comidas completas y accesibles.
  4. Verduras de temporada y de producción local: Elegir productos de temporada reduce el gasto, según el IMSS. Nopales, zanahoria, calabacita, acelga, chayote y jitomate suelen ser alternativas prácticas, según la región y la época del año.
  5. Frutas de temporada: El Instituto sugiere preferirlas por su menor costo y frescura. Funcionan como colación o postre en lugar de productos ultraprocesados con azúcar añadida.
Infografía con ilustraciones de una canasta de vegetales, un plato de frijoles, un tazón de avena, tortillas de maíz y frutas.
El Instituto Mexicano del Seguro Social propone cinco opciones de alimentos accesibles en México para integrar una alimentación saludable sin incrementar los gastos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de los frijoles, avena, tortillas de maíz, nopal, frutas de temporada para la salud

Cada uno aporta nutrientes distintos. Su mayor beneficio aparece cuando se combinan en comidas variadas, con poca sal, azúcar y grasa añadida.

  • Frijoles: aportan proteína vegetal, fibra, hierro, folato y otros minerales. La fibra favorece la digestión, ayuda a dar saciedad y puede contribuir al control de colesterol y glucosa. Combinarlos con tortilla de maíz mejora la calidad de la proteína de la comida.
  • Avena: contiene fibra soluble, en especial beta-glucano. La evidencia clínica indica que su consumo dentro de una alimentación equilibrada puede ayudar a reducir el colesterol LDL. También favorece la saciedad y el tránsito intestinal. Conviene elegir avena natural, sin sobres con azúcar añadida.
  • Tortillas de maíz nixtamalizado: dan energía por sus carbohidratos y aportan fibra, proteína, calcio, magnesio, fósforo y vitaminas del complejo B. La nixtamalización mejora la disponibilidad de nutrientes como la niacina y eleva el contenido de calcio. No son equivalentes a tortillas fritas, tostadas con grasa o productos ultraprocesados de maíz.
  • Nopal: tiene pocas calorías y es fuente de fibra soluble e insoluble. Puede ayudar a mejorar la digestión, prevenir el estreñimiento y generar mayor sensación de llenura. También aporta vitamina C, vitamina A, calcio y magnesio. Para personas con diabetes, debe incluirse como parte de un plan de alimentación indicado por personal de salud; no sustituye tratamientos.
  • Frutas de temporada: ofrecen agua, fibra, vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes. Comer la fruta entera, en vez de tomarla en jugo, conserva la fibra y suele dar mayor saciedad. La fruta de temporada no tiene beneficios nutricionales universales por el simple hecho de ser de temporada, pero suele ser más fresca, accesible y permite variar la dieta.
Ilustración de silueta humana transparente con cerebro, corazón e intestinos visibles, interconectados por líneas luminosas, rodeada de células y ADN en tonos azules y dorados.
Este tipo de alimentación brinda beneficios a diferentes sistemas de tu cuerpo por su elevado perfil nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una combinación sencilla es: frijoles con tortilla, nopales y una fruta entera de postre. Así se integran proteína vegetal, fibra, energía y micronutrientes en un mismo tiempo de comida.

El IMSS plantea que una comida equilibrada puede incluir la mitad del plato con verduras, una cuarta parte con leguminosas o cereales y otra con alimentos de origen animal bajos en grasa, como huevo o pollo. También recomienda tomar agua simple.

Temas Relacionados

IMSSalimentación saludablesaludnutriciónmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscal de Chiapas señala a alcalde y exalcalde de Suchiapa por presuntamente liberar detenidos a cambio de dinero

El fiscal Jorge Llaven Abarca aseguró que policías municipales aportaron información sobre presuntas órdenes para dejar en libertad a personas detenidas por narcomenudeo y portación de armas

Fiscal de Chiapas señala a alcalde y exalcalde de Suchiapa por presuntamente liberar detenidos a cambio de dinero

Las dos horas que definen si la carne se echa a perder en tu cocina

La carne no necesita oler mal para convertirse en un riesgo

Las dos horas que definen si la carne se echa a perder en tu cocina

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de octubre: detienen en Sonora a médico investigado por soluciones parenterales que causaron muertes y daños a pacientes

Jesús Maximiano “N” fue ingresado al CERESO de Hermosillo tras ejecutarse una orden de aprehensión en su contra; la Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de octubre: detienen en Sonora a médico investigado por soluciones parenterales que causaron muertes y daños a pacientes

Confiscan cinco narcovehículos "Monstruos" en una bodega en Sinaloa

Las autoridades federales localizaron un inmueble en la colonia San Fernando, Guasave, donde agentes militares y peritos hallaron blindados artesanales

Confiscan cinco narcovehículos "Monstruos" en una bodega en Sinaloa

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de octubre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de octubre?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de octubre: detienen en Sonora a médico investigado por soluciones parenterales que causaron muertes y daños a pacientes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de octubre: detienen en Sonora a médico investigado por soluciones parenterales que causaron muertes y daños a pacientes

Confiscan cinco narcovehículos "Monstruos" en una bodega en Sinaloa

Revocan vinculación a proceso de “El Jardinero” por un error en su audiencia inicial: deberá repetirse

Ex alcalde de Juchitán publica carta y niega pertenecer a "Los Cromos", brazo armado ligado al CJNG en Oaxaca

Dan prisión preventiva a "La Princess" y a 4 personas más por planear, vigilar y ejecutar el homicidio de "El Chino Yep", coordinador del Partido PAZ en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Polémico triunfo de Mariana Ochoa deja la peor noche de cine de La Casa de los Famosos México

Polémico triunfo de Mariana Ochoa deja la peor noche de cine de La Casa de los Famosos México

De Snoop Dogg a Los Blenders: así queda el cartel completo del SimiFest 2026

Rosa María Noguerón confiesa quién era su habitante favorito de La Casa de los Famosos México 2026

Mujer destruye a golpes piñata de Mariana Ochoa tras su triunfo en La Casa de los Famosos México

Pese a reclamos de fraude, Karina Torres agradece al público por su tercer lugar en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Rafa Márquez aclara la situación de Gilberto Mora tras abandonar la concentración del Tri

Rafa Márquez aclara la situación de Gilberto Mora tras abandonar la concentración del Tri

Germán Berterame defiende a Rafa Márquez por ausencia de victorias con Selección Mexicana: “Hay que tener paciencia”

Una baja más en Selección Mexicana: Luis Romo dejará la concentración previo al duelo contra Chile

Pumas vs Cruz Azul: estos son los precios de los boletos para el partido en el Olímpico Universitario

Argentina vs. Benín: cuándo y dónde ver en México la despedida de Lionel Messi con su selección