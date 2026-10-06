México

Las dos horas que definen si la carne se echa a perder en tu cocina

La carne no necesita oler mal para convertirse en un riesgo

Infografía con un trozo de carne bajo una lupa que ilustra bacterias, un termómetro de temperatura y cuatro recuadros explicativos.
Riesgos bacterianos y límites de temperatura al conservar carne fuera del refrigerador. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La carne fuera del refrigerador puede dejar de ser segura antes de oler mal.

Las agencias sanitarias recomiendan refrigerarla o desecharla si permanece más de dos horas a temperatura ambiente, o más de una cuando el ambiente supera los 32 °C.

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La regla se aplica a carne cruda, cocida y sobras porque las bacterias pueden multiplicarse con rapidez.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) coinciden en una pauta: el reloj importa tanto como el olor, el color o la textura.

La llamada regla de las dos horas no significa que un alimento se vuelva tóxico de manera automática al cumplirse ese plazo. Marca el punto a partir del cual el riesgo microbiológico resulta demasiado alto para conservarlo como seguro en una cocina doméstica.

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La zona de peligro empieza cuando la carne deja el refrigerador

La carne ofrece humedad, proteínas y nutrientes que facilitan el desarrollo de microorganismos. El frío no los elimina por completo, pero frena su multiplicación.

El problema aparece cuando la carne queda en el rango conocido como “zona de peligro”. La OMS, la Organización Panamericana de la Salud y la AESAN sitúan ese intervalo, de forma aproximada, entre 5 °C y 60 °C.

Por debajo de ese margen, el crecimiento bacteriano se ralentiza. Por encima, el mantenimiento en caliente reduce el riesgo. Entre ambos extremos, los microorganismos encuentran condiciones favorables para multiplicarse.

Una mujer con suéter azul guarda una bandeja de carne cruda dentro de un refrigerador abierto con diversos alimentos.
La carne ofrece humedad, proteínas y nutrientes que facilitan el desarrollo de microorganismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FDA y los CDC expresan el mismo rango en el sistema estadounidense: entre 40 °F y 140 °F. Las diferencias de unidades no alteran el mensaje para el consumidor: una encimera, una mesa servida o el interior de un coche suelen estar dentro de la franja de riesgo.

La carne no necesita verse descompuesta para representar un peligro. La FAO advierte que un alimento puede contener patógenos o toxinas sin mostrar cambios claros en el olor, el sabor o el aspecto.

Por ese motivo, revisar la fecha, confiar en la nariz o probar una pequeña porción no sustituye el control del tiempo y de la temperatura.

Dos horas es el límite para carne cruda, cocida y sobras

La recomendación de la FDA indica que los alimentos perecederos deben volver al frío dentro de las dos horas posteriores a la compra o a la cocción. El plazo baja a una hora cuando la temperatura ambiente supera los 32 °C.

Los CDC incluyen en esa regla a la carne, las aves, los pescados, los huevos, los alimentos para llevar y las sobras. El criterio no se limita a un producto específico: alcanza a cualquier comida que requiera refrigeración.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, a través de su Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, también aconseja desechar los perecederos que superen ese margen fuera de condiciones seguras de conservación.

La EFSA adopta una pauta equivalente para los alimentos ya preparados. Su recomendación es refrigerarlos cuanto antes si no van a consumirse de inmediato y evitar que permanezcan a temperatura ambiente durante más de dos horas.

La AESAN traslada el mismo principio a las cocinas domésticas. En sus materiales de educación alimentaria aconseja no dejar las sobras sin refrigerar más allá de ese periodo y recalentarlas una sola vez.

El límite debe considerarse acumulativo. Si una fuente de carne cocida estuvo una hora sobre la mesa y luego otra hora sobre la encimera, agotó el margen recomendado antes de entrar al refrigerador.

Carne picada en una bandeja de plástico sobre una mesa de madera, junto a un reloj analógico y un refrigerador abierto al fondo.
La recomendación de la FDA indica que los alimentos perecederos deben volver al frío dentro de las dos horas posteriores a la compra o a la cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor reduce el plazo a una sola hora

El verano, los pícnics, los bufés y los traslados en coche modifican las condiciones de seguridad. Cuando el ambiente supera los 32 °C, el plazo máximo pasa de dos horas a una.

La FDA advierte que un vehículo puede alcanzar temperaturas superiores a las del exterior, sobre todo si queda expuesto al sol. Dejar una compra con carne en el coche añade tiempo dentro de la zona de peligro antes de llegar a casa.

La situación también puede presentarse dentro de una vivienda. Una bandeja colocada cerca del horno, la cocina o una ventana soleada puede quedar expuesta a una temperatura superior a la del resto de la habitación.

En esas circunstancias, esperar a que termine la comida, guardar otros productos o hacer tareas antes de refrigerar la carne puede consumir rápidamente el margen disponible.

La recomendación práctica es simple: la carne debe ser uno de los primeros productos en ir al refrigerador después de regresar de la compra. Las actividades restantes pueden esperar.

Las bacterias pueden crecer sin alterar el aspecto de la comida

El riesgo no depende solo de que la carne tenga mal olor. Patógenos como Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter y Staphylococcus aureus pueden crecer sin causar señales visibles en las primeras etapas.

Un estudio del Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de Estados Unidos analizó el desarrollo de Salmonella en carne de pollo molida a 25 °C. El trabajo observó una fase inicial de unas 2,8 horas antes del crecimiento activo.

Después de ese periodo, la población bacteriana aumentó a un ritmo que equivalía aproximadamente a una duplicación cada hora. El resultado ayuda a explicar por qué las autoridades fijan un límite conservador antes de que la proliferación avance.

Otros materiales de seguridad alimentaria citados por los CDC y universidades estadounidenses señalan que algunas bacterias pueden duplicarse incluso cada 20 minutos en condiciones favorables dentro de la zona de peligro.

La cantidad inicial de microorganismos, la temperatura real, el tipo de carne y la manipulación previa cambian el resultado. Por eso las guías no proponen calcular riesgos caso por caso en casa: establecen una regla fácil de recordar.

Una bandeja con carne de vacuno empaquetada sobre una encimera de madera, junto a un reloj de pared y un termómetro que marca más de 32 grados.
Cuando el ambiente supera los 32 °C, el plazo máximo pasa de dos horas a una. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recalentar no siempre corrige un mal almacenamiento

Una de las prácticas más extendidas consiste en pensar que basta con cocinar o recalentar bien la carne para recuperar su seguridad. Esa idea no siempre es correcta.

El calor puede destruir muchas bacterias vivas, pero algunas especies producen toxinas durante el almacenamiento inadecuado. Ciertas toxinas de Staphylococcus aureus resisten temperaturas habituales de cocinado.

La FAO y la OMS advierten que recalentar un alimento no elimina necesariamente esas sustancias si ya se formaron. Por eso una carne que estuvo demasiado tiempo fuera del frío no debe “rescatarse” mediante una cocción adicional.

La AESAN señala que las sobras solo deberían consumirse si se enfriaron y refrigeraron en condiciones adecuadas. Su recomendación incluye alcanzar al menos 74 °C durante 15 segundos en el centro del producto al recalentarlas.

En sus materiales para consumidores, la agencia española aconseja llegar a 75 °C en todo el alimento y limitar el recalentado a una única vez. Esa medida solo sirve si se respetó el tiempo de refrigeración inicial.

La carne picada y las aves requieren más atención

La carne picada necesita un manejo especialmente estricto. El proceso de molienda incrementa la superficie expuesta y puede distribuir microorganismos desde la superficie hacia el interior del producto.

El Real Decreto 1021/2022 establece que la carne picada debe mantenerse a una temperatura igual o inferior a 2 °C en el comercio minorista español. La exigencia refleja su sensibilidad frente al crecimiento microbiano.

Las aves también requieren precaución por su relación con bacterias como Salmonella y Campylobacter. La AESAN indica que la carne de ave debe alcanzar 74 °C en su parte central durante al menos un segundo, o un tratamiento equivalente.

Una vez cocinadas, las diferencias entre pollo, vacuno, cerdo o hamburguesas pierden relevancia frente a la regla del tiempo. Todas las preparaciones perecederas deben volver al frío antes de agotar el plazo recomendado.

También conviene separar los utensilios y superficies destinados a carne cruda de aquellos que se usan para alimentos ya cocinados. La OMS incluye esa medida entre sus cinco claves para reducir contaminaciones cruzadas.

Infografía ilustrada sobre la conservación de carne con un refrigerador, un corte de carne, utensilios de cocina y texto informativo.
Recomendaciones para la conservación y manipulación segura de la carne. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reloj protege más que el olfato

Los niños pequeños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas con defensas bajas pueden sufrir consecuencias más graves por una intoxicación alimentaria. Para esos grupos, respetar los plazos es todavía más prudente.

La recomendación de las agencias no busca generar alarma, sino prevenir una exposición evitable. La carne puede parecer normal y, aun así, haber acumulado un riesgo que no se detecta a simple vista.

La OMS resume el enfoque con cinco acciones: mantener la limpieza, separar crudos y cocinados, cocinar completamente, conservar temperaturas seguras y usar materias primas seguras.

En la práctica, la regla cabe en una decisión cotidiana: si la carne comprada, cocinada o servida lleva demasiado tiempo fuera del refrigerador, no conviene confiar en su apariencia.

El criterio más seguro es mirar la hora. Antes de que se cumplan dos horas, la carne debe volver al frío; si hace mucho calor, el margen se reduce a una.

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