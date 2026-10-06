Fiscal de Chiapas señala a alcalde y exalcalde de Suchiapa por presuntamente liberar detenidos a cambio de dinero

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El alcalde de Suchiapa, Jorge “N”, y el exalcalde Alexis “N” fueron señalados por la Fiscalía General del Estado de Chiapas por su presunta participación en un esquema para liberar a personas detenidas y permitir que posteriormente fueran recogidas por un grupo criminal, a cambio de dinero.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Llaven Abarca, explicó que la investigación se amplió a partir de información proporcionada por elementos de la Policía Municipal, quienes habrían aportado datos sobre órdenes recibidas de sus superiores para liberar a personas detenidas por delitos como narcomenudeo y portación de arma de fuego.

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Ambos funcionarios fueron detenidos el pasado 3 de octubre junto con otras personas durante un operativo realizado en Suchiapa, en el marco de la Operación Enjambre.

En total, las autoridades reportaron 21 detenidos, entre ellos mandos y elementos de la Policía Municipal, así como una persona relacionada con el ámbito judicial.

El operativo dejó 21 detenidos, entre funcionarios y policías municipales. Crédito: Especial

Fiscalía acusa liberación de detenidos por órdenes de funcionarios

De acuerdo con el fiscal, la liberación de personas detenidas no habría ocurrido de manera aislada. Los elementos municipales que colaboran con la investigación señalaron que sus mandos les ordenaban evadir la puesta a disposición de las autoridades competentes.

Llaven Abarca indicó que los policías también proporcionaron información sobre la entrega de dinero a mandos de la corporación y sobre presuntas instrucciones provenientes del actual y el anterior presidente municipal.

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Según la versión expuesta por el fiscal, Jorge “N” y Alexis “N” habrían recibido llamadas de los mandos para solicitar la liberación de determinados detenidos, incluso cuando se trataba de personas relacionadas con delitos del fuero común o federal.

Alcalde de Suchiapa detenido por corrupción declaró ingresos por casi un millón de pesos en 2025: sueldo apenas cubre el 10%. (RS)

La Fiscalía sostiene que, en algunos casos, los elementos municipales eran informados de que personal de la institución acudiría por los detenidos. Sin embargo, de acuerdo con los testimonios incorporados a la investigación, quienes finalmente llegaban por ellos serían integrantes de un grupo criminal.

Investigación apunta a mandos y policías municipales de Suchiapa

La investigación también involucra a funcionarios y elementos de la Policía Municipal. Entre los detenidos se encuentran el secretario ejecutivo de la corporación, dos excomandantes y 15 policías en activo, además de una persona vinculada al ámbito judicial.

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El fiscal señaló que algunos de los mandos y expolicías ya enfrentaban otra carpeta de investigación. Asimismo, sostuvo que las autoridades continúan recabando información para determinar la responsabilidad de más personas.

Las autoridades de Chiapas detuvieron este sábado 3 de octubre al alcalde de Suchiapa, Jorge Lorenzo Lara Cordero. Crédito: Especial

Entre los elementos que la Fiscalía considera relevantes se encuentran:

Presuntas órdenes para liberar a personas detenidas por narcomenudeo y portación de arma de fuego .

Información aportada por policías municipales sobre la actuación de sus mandos.

Señalamientos sobre la entrega de dinero a integrantes de la corporación.

Presuntas llamadas realizadas a los funcionarios municipales para solicitar liberaciones.

La posible intervención de un grupo criminal en la recogida de personas que eran liberadas.

Llaven Abarca afirmó que las investigaciones continuarán durante la etapa complementaria, en la que la Fiscalía buscará incorporar más datos de prueba para esclarecer lo ocurrido.

Operativo comenzó tras fuga de un detenido en Suchiapa

El caso tiene como antecedente la fuga de un detenido de la cárcel municipal de Suchiapa. De acuerdo con la información proporcionada, el hecho ocurrió después de un operativo contra el narcomenudeo realizado el 25 de septiembre, cuando cuatro hombres fueron detenidos y trasladados a ese inmueble. Uno de ellos escapó al día siguiente.

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El caso comenzó tras la evasión de un hombre detenido durante un operativo antidrogas. (especial)

El detenido fue identificado como Humberto “N”, alias “La Gretel”, señalado por las autoridades como presunto integrante del grupo denominado Cártel Chiapas y Guatemala.

A partir de la investigación por la evasión, las autoridades identificaron vehículos y personas presuntamente relacionadas con los hechos y analizaron la posible responsabilidad de servidores públicos.

El caso derivó inicialmente en la detención de Jesús Antonio “N”, quien se desempeñaba como director de la Policía Municipal y fue señalado por su posible participación en la evasión.

Antes de ese operativo, el 22 de agosto se habían asegurado 114 envoltorios con presunto cristal, mientras que el 25 de septiembre fueron localizados otros 60 envoltorios.

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Alcalde y exalcalde fueron detenidos junto con otras 19 personas

La detención de Jorge “N” ocurrió alrededor de las 5:29 horas del 3 de octubre, en la colonia San Esteban de Suchiapa, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones. Alexis “N”, quien gobernó el municipio durante los periodos 2018-2021 y 2021-2024, también fue aprehendido ese día.

Jorge Lara declaró obtener ingresos por al menos cuatro negocios. (Captura de pantalla PNT)

Las autoridades señalaron que las 21 detenciones están relacionadas con investigaciones por abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

Tras la detención del alcalde, el Cabildo de Suchiapa acordó proponer a la cuarta regidora Daniela Guadalupe Flores Chanona como presidenta municipal, ante la ausencia de Jorge “N”. La propuesta fue presentada ante el Congreso del Estado para su análisis y eventual votación.

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El fiscal estatal informó que el gobierno de Chiapas ordenó reforzar la seguridad en el municipio mediante la Secretaría de Seguridad del Pueblo y establecer un mando único.

Llaven Abarca también indicó que la investigación se está ampliando hacia otras autoridades, por lo que no descartó nuevas diligencias y detenciones. Señaló que los policías municipales continuarán aportando información para determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación mientras continúa el proceso judicial de los detenidos.