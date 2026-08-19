El embargo de Emiratos Árabes Unidos podría cerrarle a Irán la principal vía de escape para su economía

Humo sale del puerto de Jebel Ali tras un ataque iraní (REUTERS/Raghed Waked/Foto de archivo)

Guardar

Los Emiratos Árabes Unidos impusieron este miércoles un embargo comercial indefinido a Irán tras acusarlo de lanzar dos misiles balísticos contra su territorio, una medida que cortó una de las principales vías de comercio y finanzas que Teherán utilizó durante años para amortiguar sanciones externas, según Al Jazeera.

La decisión llegó pocos días después de que expiró el lunes el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán firmado el 17 de junio, sin señales de renovación. El Ministerio de Relaciones Exteriores emiratí dijo que suspendió “todo el comercio, los intercambios comerciales y las transacciones financieras” con Irán “hasta nuevo aviso”.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Defensa emiratí afirmó que sus defensas aéreas detectaron dos misiles balísticos que, según Abu Dhabi, salieron de Irán: uno cayó en aguas territoriales del país y el otro fuera de ellas. Teherán rechazó la acusación y su portavoz Esmaeil Baghaei la calificó de “operación de falsa bandera” en medio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Dubái concentró una vía clave para Teherán

El impacto del embargo excedió el comercio formal. Según el exgeneral estadounidense Mark Kimmitt, citado por Al Jazeera, la medida emiratí pudo golpear más a Irán que cualquier sanción estadounidense aplicada hasta ahora porque Dubái se convirtió en su socio comercial más importante, por encima de China y Turquía, y abasteció cerca de un tercio de las importaciones anuales iraníes.

PUBLICIDAD

La relevancia de esa conexión no pasó solo por los bienes. Kimmitt sostuvo que el peso de Dubái como centro financiero global ofreció durante años a Teherán una vía discreta para mover dinero al margen de las sanciones internacionales.

El intercambio formal llegó a USD 6.200 millones

De acuerdo con los datos más recientes del Observatory of Economic Complexity, el comercio oficial de bienes entre ambos países sumó USD 6.200 millones en 2023. Las exportaciones emiratíes a Irán alcanzaron unos USD 5.800 millones, mientras que las importaciones desde Irán rondaron los USD 450 millones.

Ese año, Irán importó desde Emiratos teléfonos por USD 2.810 millones. También compró computadoras, tabaco y frutos secos, mientras que exportó a su vecino frutos secos, frutas, especias, crustáceos y piedra de construcción.

PUBLICIDAD

La relación bilateral todavía mostraba señales de profundización en mayo de 2024, cuando ambos países celebraron en Abu Dhabi la primera sesión de su Comité Económico Conjunto y acordaron ampliar la cooperación en transporte, logística, agricultura, energía renovable y turismo.

El ministro de Comercio Exterior de los Emiratos Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi. REUTERS/Amr Alfiky

Emiratos Árabes Unidos suspendió el transporte directo de carga entre los dos países a comienzos de marzo, pocos días después del inicio de la guerra, y solo reanudó el comercio a fines de junio a través del puerto de Jebel Ali. Ese enclave, situado en el norte de Dubái, es el mayor puerto artificial de aguas profundas del mundo y funciona como nodo para cargas del subcontinente indio, África y Asia.

PUBLICIDAD

Irán quedó expuesto porque ese corredor fue clave para el desvío informal de bienes cuando exportadores occidentales dejaron de venderle de forma directa. Comerciantes de Dubái compraban productos de consumo, equipos industriales y alimentos para reexportarlos luego hacia territorio iraní.

La escalada militar ya había golpeado territorio emiratí

La pregunta central del embargo tuvo una respuesta inmediata en el frente militar y económico: Emiratos Árabes Unidos acusó a Irán de atacar su territorio y cerró un canal comercial y financiero que Teherán usó como válvula de escape ante las sanciones. La consecuencia geopolítica inmediata fue el endurecimiento simultáneo de la presión regional y de la presión estadounidense sobre la economía iraní.

PUBLICIDAD

En las primeras seis semanas de la guerra, iniciada con ataques de Estados Unidos e Israel sobre Teherán que mataron al entonces líder supremo ayatolá Ali Khamenei el 28 de febrero, Irán respondió con drones y misiles contra activos militares estadounidenses e infraestructura energética en varios países del Golfo. Según el texto citado por la cadena, el país más golpeado fue Emiratos.

En total, Irán lanzó más de 530 misiles balísticos, 26 misiles de crucero y más de 2.200 drones contra objetivos en Emiratos, que Teherán describió como activos de Estados Unidos. Abu Dhabi afirmó que también fueron alcanzados sitios civiles, ya fuera por impacto directo o por restos de intercepciones realizadas con sistemas THAAD y Patriot suministrados por Washington.

PUBLICIDAD

Los ataques dejaron 15 muertos en Emiratos: dos militares, un contratista civil y 12 civiles más. También causaron 246 heridos.

El ataque más reciente fue el primero contra Emiratos desde mayo y se produjo días después de que Abu Dhabi acusó a Teherán de atacar dos buques de la estatal ADNOC en el estrecho de Ormuz. Irán también negó esa acusación.

La fragilidad del corredor comercial ya había quedado expuesta el 1 de marzo, cuando el puerto de Jebel Ali en Dubái fue alcanzado un día después de los bombardeos iniciales de Estados Unidos e Israel sobre Irán. En julio, tras la reanudación de los ataques estadounidenses pese a que seguía vigente el memorando, una explosión en ese mismo puerto provocó un incendio.

PUBLICIDAD