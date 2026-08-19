Tragedia en luna de miel: al menos tres muertos tras estrellarse un helicóptero privado en una isla griega

Las imágenes muestran el incendio que generó el impacto

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Una pareja británica de recién casados y un piloto griego murieron el martes al estrellarse un helicóptero privado Bell 206 justo antes de aterrizar en la isla de Sifnos, en Grecia, donde el matrimonio iba a pasar su luna de miel, informó la policía griega según BBC.

El accidente ocurrió cuando la aeronave llegaba a una pequeña isla del archipiélago de las Cícladas, en el mar Egeo, que se consolidó como destino turístico para quienes buscan una alternativa más tranquila a Mykonos o Santorini. De acuerdo con la información citada por el diario, el helicóptero había partido desde Markopoulo y debía aterrizar a las 18.15 hora local.

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Alexander Cromie y Marie Ebert fueron identificados como las dos víctimas británicas del siniestro. La policía abrió una investigación para determinar las causas de la caída.

Un helicóptero bombero rocía agua para extinguir un incendio en una zona desértica de Sifnos, que genera una densa columna de humo negro visible en el centro de la imagen. (Reuters)

Vecinos oyeron un ruido extraño del motor

Una de las principales hipótesis apuntó a fallas técnicas. El vicealcalde de Sifnos Tennis Rafeletos dijo a Newsit que, instantes antes del aterrizaje, vecinos de la isla escucharon “un extraño ruido del motor”.

El funcionario también afirmó que la comunidad local quedó “devastada” por la tragedia. “Tanta felicidad se ha convertido en tristeza”, dijo.

El hecho se produjo en una popular región costera griega.

El helicóptero se incendió tras el impacto

El teniente de alcalde Manolis Foundoulakis declaró a Newsit que prácticamente no quedó “nada” de la aeronave después de que se incendiara tras estrellarse. Dos de las víctimas fueron halladas entre los restos y la tercera apareció a poca distancia.

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La caída del helicóptero ocurrió justo antes del aterrizaje y dejó tres muertos: Alexander Cromie, Marie Ebert y el piloto de nacionalidad griega. La consecuencia inmediata fue la apertura de una investigación policial sobre un posible fallo técnico en la aproximación a Sifnos.

Una pareja sonríe con gafas de sol en un espacio exterior, relacionada con un accidente en su luna de miel en Grecia. (Reuters)

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores británico dijo a BBC que el gobierno estaba en contacto con las autoridades griegas y prestaba asistencia consular a las familias. “Nuestros pensamientos están con las familias en estos momentos difíciles”, señaló.

Cromie trabajaba en Blackstone. La gestora de activos expresó que estaba “consternada” por la muerte de tres personas, entre ellas su empleado y su esposa, que celebraban su luna de miel.

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La firma añadió que Cromie era “muy querido por todos los que lo conocieron y trabajaron con él en Blackstone”. La consultora Bain & Company, donde trabajaba Ebert, dijo que recibió con sorpresa la noticia del accidente en Grecia y trasladó su apoyo a las familias afectadas.

El helicóptero era un Bell 206 y cubría la ruta entre Markopoulo y Sifnos.