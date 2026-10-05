Presidente Abelardo de la Espriella lidera la activación de la Fuerza de Tarea Urano, en Valledupar: este el objetivo militar

El presidente Abelardo De La Espriella encabezó en Valledupar la activación de una unidad militar contra el ELN - crédito Presidencia - crédito Captura video Presidencia

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La Fuerza de Tarea Conjunta Urano comenzará sus operaciones con base en Aguachica, Cesar, como parte de la estrategia de seguridad del presidente Abelardo De La Espriella contra las estructuras criminales vinculadas al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El jefe de Estado llegó el lunes 5 de octubre a Valledupar para encabezar la ceremonia de activación de la unidad, acompañado por la cúpula militar, los mandos de la Policía y miembros de su gabinete.

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La nueva fuerza tendrá como misión principal perseguir las estructuras de mando y las redes económicas del ELN. Su radio de acción incluirá el Magdalena Medio, Catatumbo, Cesar y los corredores que conectan esas zonas con Norte de Santander.

Las tropas que integrarán la unidad ya fueron desplegadas en Cesar hace tres semanas, mientras las autoridades terminaban de definir el funcionamiento de la operación. La presencia militar busca concentrar capacidades en una zona donde confluyen actividades ilegales y rutas empleadas por grupos armados.

La Fuerza de Tarea Conjunta Urano tendrá su sede en Aguachica y operará en regiones como el Catatumbo y el Magdalena Medio - crédito Colprensa/Reuters

La unidad actuará en los trayectos Tamalameque-Aguachica y Tamalameque-Ocaña, además de zonas cercanas al poliducto. El propósito es afectar las finanzas y las redes de abastecimiento de los grupos al margen de la ley que operan en esa región.

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El control previsto sobre las vías y la infraestructura energética apunta a reducir la capacidad logística de las organizaciones armadas que buscan obtener recursos mediante actividades ilegales en el área.

La creación de la unidad se conecta con las medidas anunciadas tras la visita del 11 de septiembre de 2026 de los ministros de Defensa y del Interior a Aguachica.

En esa ocasión, el Gobierno informó la reactivación de la Operación Urano para reforzar la seguridad en el sur del Cesar y enfrentar el robo de hidrocarburos.

La nueva unidad militar combate el robo de hidrocarburos y su vínculo con el narcotráfico y la minería ilegal - crédito Presidencia

Los ministros señalaron que la operación pondría especial atención en el trayecto entre Tamalameque y Aguachica. El foco estaría en el hurto de gasolina y en las organizaciones criminales que tienen presencia en ese corredor.

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¿Qué dijo el presidente en el evento?

Cerca de las 11:30 a. m. del lunes 5 de octubre, Abelardo de la Espriella, inició su discurso expresando: “Hoy se pone en marcha una fuerza de tarea que tiene una misión muy concreta y particular. La Fuerza de Tarea Conjunto Urano surge de una instrucción que partí a los pocos días de haber empezado a ejercer la Presidencia de la República, ordené de manera clara e inequívoca, que el Gobierno actuara de forma integral contra la economía criminal construida alrededor del robo de hidrocarburos y que dejará delimitar su respuesta al lugar dónde se produce el hurto, toca actuar sobre toda la cadena de esa empresa criminal. Apoderamiento, almacenamiento, transporte, compra, comercialización y renta”.

El Presidente de la República explicó son aproximadamente 1.200 hombres articulados: “Colombia cuenta con unas fuerzas militares extraordinarias. Tiene una policía que conoce el terreno y que conoce la manera como operan las estructuras criminales. Ningún Estado puede comenzar una lucha pensando que su adversario es invencible. En este Gobierno pensamos que se puede derrotar. La Fuerza Pública como nunca antes está empoderada y con la ayuda de Dios, las leyes de Colombia y las armas de la República, vamos a acabar con este cáncer que desangra a nuestra patria, queridos compatriotas . Nuestra Fuerza Pública cuenta con las herramientas. Trataron de acabarla y no pudieron”.

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El combustible sustraído en el sur del Cesar abastece las economías ilegales asentadas en el Catatumbo - crédito Captura video Presidencia

El jefe de Estado continuó en su locución afirmando que la fuerza pública “cuenta con inteligencia, capacidades tecnológicas, una institucionalidad judicial que está apoyando la causa y, sobre todo, tiene millones de ciudadanos, de colombianos que quieren vivir en paz. Pero no esa paz que se negocia con los bandidos, la paz que impone el Estado de derecho. Por eso, quiero que cada integrante de esta fuerza de tarea tenga absoluta claridad sobre la misión que recibe y sobre el respaldo total del presidente de la República y de la cúpula militar y policial que tienen para cumplirla. Combatan con firmeza, háganlo con inteligencia, disciplina y apego a la Constitución y la ley. Protejan a la gente, golpeen sin descanso a las estructuras terroristas y no permitan que lo que hoy desarticule al Estado reaparezca dentro de unos meses. Vamos a caerles con toda, héroes de la patria, el presidente de la República está con ustedes”.