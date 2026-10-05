Colombia

Presidente Abelardo de la Espriella lidera la activación de la Fuerza de Tarea Urano, en Valledupar: este el objetivo militar

La unidad, con base en Aguachica, tendrá cobertura en el Magdalena Medio, Catatumbo y rutas hacia Norte de Santander para desarticular redes ilegales vinculadas al combustible sustraído y sus ingresos criminales

El presidente Abelardo De La Espriella encabezó en Valledupar la activación de una unidad militar contra el ELN - crédito Presidencia - crédito Captura video Presidencia
El presidente Abelardo De La Espriella encabezó en Valledupar la activación de una unidad militar contra el ELN - crédito Presidencia - crédito Captura video Presidencia
Guardar

La Fuerza de Tarea Conjunta Urano comenzará sus operaciones con base en Aguachica, Cesar, como parte de la estrategia de seguridad del presidente Abelardo De La Espriella contra las estructuras criminales vinculadas al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El jefe de Estado llegó el lunes 5 de octubre a Valledupar para encabezar la ceremonia de activación de la unidad, acompañado por la cúpula militar, los mandos de la Policía y miembros de su gabinete.

PUBLICIDAD

La nueva fuerza tendrá como misión principal perseguir las estructuras de mando y las redes económicas del ELN. Su radio de acción incluirá el Magdalena Medio, Catatumbo, Cesar y los corredores que conectan esas zonas con Norte de Santander.

Las tropas que integrarán la unidad ya fueron desplegadas en Cesar hace tres semanas, mientras las autoridades terminaban de definir el funcionamiento de la operación. La presencia militar busca concentrar capacidades en una zona donde confluyen actividades ilegales y rutas empleadas por grupos armados.

Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció fumigación de cultivos ilícitos con glifosato en 9 municipios - crédito Colprensa/Reuters
La Fuerza de Tarea Conjunta Urano tendrá su sede en Aguachica y operará en regiones como el Catatumbo y el Magdalena Medio - crédito Colprensa/Reuters

La unidad actuará en los trayectos Tamalameque-Aguachica y Tamalameque-Ocaña, además de zonas cercanas al poliducto. El propósito es afectar las finanzas y las redes de abastecimiento de los grupos al margen de la ley que operan en esa región.

PUBLICIDAD

El control previsto sobre las vías y la infraestructura energética apunta a reducir la capacidad logística de las organizaciones armadas que buscan obtener recursos mediante actividades ilegales en el área.

La creación de la unidad se conecta con las medidas anunciadas tras la visita del 11 de septiembre de 2026 de los ministros de Defensa y del Interior a Aguachica.

En esa ocasión, el Gobierno informó la reactivación de la Operación Urano para reforzar la seguridad en el sur del Cesar y enfrentar el robo de hidrocarburos.

La nueva unidad militar combate el robo de hidrocarburos y su vínculo con el narcotráfico y la minería ilegal - crédito Presidencia
La nueva unidad militar combate el robo de hidrocarburos y su vínculo con el narcotráfico y la minería ilegal - crédito Presidencia

Los ministros señalaron que la operación pondría especial atención en el trayecto entre Tamalameque y Aguachica. El foco estaría en el hurto de gasolina y en las organizaciones criminales que tienen presencia en ese corredor.

¿Qué dijo el presidente en el evento?

Cerca de las 11:30 a. m. del lunes 5 de octubre, Abelardo de la Espriella, inició su discurso expresando: “Hoy se pone en marcha una fuerza de tarea que tiene una misión muy concreta y particular. La Fuerza de Tarea Conjunto Urano surge de una instrucción que partí a los pocos días de haber empezado a ejercer la Presidencia de la República, ordené de manera clara e inequívoca, que el Gobierno actuara de forma integral contra la economía criminal construida alrededor del robo de hidrocarburos y que dejará delimitar su respuesta al lugar dónde se produce el hurto, toca actuar sobre toda la cadena de esa empresa criminal. Apoderamiento, almacenamiento, transporte, compra, comercialización y renta”.

El Presidente de la República explicó son aproximadamente 1.200 hombres articulados: “Colombia cuenta con unas fuerzas militares extraordinarias. Tiene una policía que conoce el terreno y que conoce la manera como operan las estructuras criminales. Ningún Estado puede comenzar una lucha pensando que su adversario es invencible. En este Gobierno pensamos que se puede derrotar. La Fuerza Pública como nunca antes está empoderada y con la ayuda de Dios, las leyes de Colombia y las armas de la República, vamos a acabar con este cáncer que desangra a nuestra patria, queridos compatriotas . Nuestra Fuerza Pública cuenta con las herramientas. Trataron de acabarla y no pudieron”.

El combustible sustraído en el sur del Cesar abastece las economías ilegales asentadas en el Catatumbo.
El combustible sustraído en el sur del Cesar abastece las economías ilegales asentadas en el Catatumbo - crédito Captura video Presidencia

El jefe de Estado continuó en su locución afirmando que la fuerza pública “cuenta con inteligencia, capacidades tecnológicas, una institucionalidad judicial que está apoyando la causa y, sobre todo, tiene millones de ciudadanos, de colombianos que quieren vivir en paz. Pero no esa paz que se negocia con los bandidos, la paz que impone el Estado de derecho. Por eso, quiero que cada integrante de esta fuerza de tarea tenga absoluta claridad sobre la misión que recibe y sobre el respaldo total del presidente de la República y de la cúpula militar y policial que tienen para cumplirla. Combatan con firmeza, háganlo con inteligencia, disciplina y apego a la Constitución y la ley. Protejan a la gente, golpeen sin descanso a las estructuras terroristas y no permitan que lo que hoy desarticule al Estado reaparezca dentro de unos meses. Vamos a caerles con toda, héroes de la patria, el presidente de la República está con ustedes”.

Temas Relacionados

Fuerza de Tarea UranoAbelardo de la EspriellaValledupar, CesarELNColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Francisco Barbosa radicó en la Fiscalía la denuncia por presunto espionaje en su contra durante gobierno Petro: “Es inadmisible que hayan montado una Parafiscalía”

El informe forense incluye a expresidentes, exfuncionarios, militares retirados y dirigentes políticos entre las personas que habrían sido objeto de recopilación de datos sin respaldo legal entre 2022 y 2026

Francisco Barbosa radicó en la Fiscalía la denuncia por presunto espionaje en su contra durante gobierno Petro: “Es inadmisible que hayan montado una Parafiscalía”

Procuraduría le puso la lupa a billonario contrato entre Air-e y una compañía china: hay dos billones en juego

El Ministerio Público inició vigilancia preventiva sobre la negociación destinada a financiar obras eléctricas en la costa Caribe, sin atribuir por ahora anomalías ni responsabilidades individuales y busca proteger la continuidad del suministro regional

Procuraduría le puso la lupa a billonario contrato entre Air-e y una compañía china: hay dos billones en juego

Autopista entre Medellín y Bogotá sigue en estado deplorable: Asamblea de Antioquia exigió reparaciones urgentes

La corporación departamental pidió intervención técnica en los puntos críticos, controles de velocidad y revisión de peajes ante la siniestralidad, los taludes inestables y el desgaste de los 135 kilómetros del corredor

Autopista entre Medellín y Bogotá sigue en estado deplorable: Asamblea de Antioquia exigió reparaciones urgentes

“Me parece muy triste”: Luisa Fernanda W cuestionó a quienes buscan separarla de su hermana con comentarios negativos

La influenciadora colombiana respondió a los comentarios con los que pretenden dar a entender que se encuentra distanciada de su Angie Mejía y aseguró que todos los logros de ella responden únicamente a su propio esfuerzo

“Me parece muy triste”: Luisa Fernanda W cuestionó a quienes buscan separarla de su hermana con comentarios negativos

Independiente Santa Fe vuelve a salir de Bogotá, ahora para el partido de Copa Colombia: este será el nuevo estadio en el que hará de local

Sencia, el consorcio administrador programó labores entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre, después de los dos conciertos de BTS, que reunieron aproximadamente a 106.000 asistentes durante ambas jornadas

Independiente Santa Fe vuelve a salir de Bogotá, ahora para el partido de Copa Colombia: este será el nuevo estadio en el que hará de local
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

“Me parece muy triste”: Luisa Fernanda W cuestionó a quienes buscan separarla de su hermana con comentarios negativos

“Me parece muy triste”: Luisa Fernanda W cuestionó a quienes buscan separarla de su hermana con comentarios negativos

Guajira, exparticipante del ‘Desafío’, plantea abandonar la competencia de ‘Top Chef VIP’ al ser cuestionada por su apariencia física

Juana Acosta, de 'Medusa', aseguró que migrar a otro país le generó desarraigo: "No es de allá, pero tampoco se siente de acá"

Sebastián Villalobos pidió a sus seguidores respeto tras la decisión de su separación: “No he abandonado a mi hija”

Diego Sáenz reveló que recibió amenazas de muerte tras un capítulo de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

Deportes

Independiente Santa Fe vuelve a salir de Bogotá, ahora para el partido de Copa Colombia: este será el nuevo estadio en el que hará de local

Independiente Santa Fe vuelve a salir de Bogotá, ahora para el partido de Copa Colombia: este será el nuevo estadio en el que hará de local

Las cuentas matemáticas que salvan al Junior FC: los puntos que necesita para clasificar a finales en la Liga BetPlay II-2026

El colombiano Didier Fuentes ponchó a Shohei Ohtani, el mejor beisbolista del mundo, con los Bravos de Atlanta

Estos son los jugadores de los 26 convocados a la selección Colombia por Néstor Lorenzo que no han sumado minutos en los partidos amistosos

Zinedine Zidane Bedoya, futbolista colombiano, podría ser vendido desde Atlético Nacional al fútbol de Brasil