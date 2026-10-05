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Avance de ‘La Promesa’ del martes 6 de octubre: Ángela notará extraño a Curro en Lisboa y Martina le confesará a Adriano que está embarazada

Petra renunciará como ama de llaves en el próximo capítulo de ‘La Promesa’

Avance semanal de 'La Promesa' del 5 al 9 de octubre (RTVE)
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El episodio del lunes de La Promesa ha arrancado la semana con la preocupación de Jacobo por la llegada inminente de su madre, un hecho que lo obliga a sostener, junto a Martina, la apariencia de un noviazgo normal de cara a la familia. Adriano advirtió desde el inicio del capítulo 921 que ese matrimonio falso se convertirá en una tortura para los tres implicados, en una escena que dejó planteado uno de los conflictos centrales de los próximos episodios. La tensión entre los tres personajes quedó servida para lo que resta de la trama.

En paralelo, Simona y Candela no lograron entender el despido de Pía de La Promesa y se preguntaron qué pudo haber ocurrido, en una situación que, según se dejó entrever, tiene muy mala pinta. Alonso felicitó al servicio por la organización de la boda, pero Tomasa y Julio temen represalias, puesto que Petra sabe que ambos sabotearon el banquete. El resto del servicio, por su parte, también sospecha de ella: creen que pudo haber actuado para quedarse con el puesto de ama de llaves.

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La señora Arcos adelantó que tiene algo que contar y que esa información afectará a todo el servicio, un anuncio que quedó pendiente de desarrollo. Mientras tanto, Leocadia continuó presionando a Máximo para que se case, bajo el argumento de que ella ya cumplió su parte del trato y ahora le corresponde a él hacer lo propio.

Qué ha pasado en ‘La Promesa’

El episodio de La Promesa también mostró a Alonso cansado y con la intención de tomarse unos días en Madrid, una decisión que podría tener repercusiones en la dinámica familiar de palacio. En otro frente, Samuel y María Fernández decidieron hacer pública su relación: si quieren vivir su amor con libertad, el primer paso es comunicárselo a Carlo.

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El tramo final del capítulo dejó a Ciro con dudas sobre la última empresa que licenció a espaldas de Manuel. Una llamada telefónica lo alertó de que existe un problema con esa operación, un hilo que promete tener continuidad en los próximos episodios y que compromete directamente la relación entre ambos hermanos en La Promesa.

Avance semanal de 'La Promesa' del 5 al 9 de octubre (RTVE)
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Qué pasará el martes en ‘La Promesa’

El avance del capítulo 922 de La Promesa, previsto para el martes 6 de octubre, muestra la llegada de Curro y Ángela al palacio de Máximo en Lisboa, una construcción descrita como espectacular, con jardines inmensos, paredes recubiertas de cerámica y techos ornamentados. Los recién casados son recibidos por João, secretario del duque de Buenaventura, quien les presenta de inmediato una agenda cargada de compromisos. Ángela nota a Curro un poco raro durante la luna de miel, un detalle que podría abrir una nueva línea de conflicto en la pareja.

En palacio, Petra renunciará a su puesto de ama de llaves y dejará claro que no saboteó el banquete para lucirse. Cristóbal arrinconará a Julio con la sospecha de que tuvo algo que ver con el sabotaje, algo que él negará. Ciro deberá viajar para resolver un fallo que no sabe cómo solucionar y le pedirá a Lorenzo que vigile a Julieta, a quien encuentra extraña. Ella interceptará a Manuel para hablarle del recuerdo de Jana, que regresó desde aquella noche, aunque Lorenzo interrumpirá la conversación.

Avance semanal de 'La Promesa' del 5 al 9 de octubre (RTVE)
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El adelanto de La Promesa también anticipa que Samuel y María Fernández le confirmarán a Carlo que lucharán por su amor, y que él los escuchará con entereza porque sabe que se aman. Alonso se despedirá de Manuel antes de partir a Madrid, mientras Máximo le confesará a Leocadia que el viaje fue idea suya, lo que generará un nuevo enfrentamiento entre ambos. El giro más fuerte del episodio llegará con Martina, que confesará a Adriano que está embarazada tras insistir en que se casará con Jacobo pese a la oposición de este.

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