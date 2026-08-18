Rocío Nahle declara que ganó 11 millones de pesos durante el 2025

Rocío Nahle declara ingresos por 11 millones de pesos en 2025.

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Luego de que la Contraloría General del Estado (CGE) de Veracruz fuera acusada de ocultar la declaración patrimonial de la gobernadora Rocío Nahle García, y de que la mandataria asegurara que “no tiene nada que ocultar”, este 18 de agosto de 2026, en el apartado “Versión Pública de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses” del sitio gubernamental ya se encuentra habilitado el documento.

Cabe destacar que, el día de ayer, la gobernadora de Veracruz reiteró que su patrimonio es la suma de 40 años de trabajo, en los que ella se ha desempeñado como legisladora en el Congreso de la Unión, al frente de la Secretaría de Energía (Sener) y desde diciembre de 2024, se desempeña como titular del Ejecutivo de Veracruz, además, detalló que actualmente su esposo es jubilado de Petróleos Mexicanos (Pemex).

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Ante la información que trascendió en días previos, sobre supuestos errores de servidor, la mandataria veracruzana destacó en una conferencia de prensa que el documento ya se encontraba en el servidor, algo que a decir de ella, lo solicitó desde el fin de semana, sin embargo, estuvo disponible días después.

Rocío Nahle reportó casi 10 millones por venta de una casa que adquirió en 2 millones

El documento de seis hojas que fue recibido el 29 de agosto por la Contraloría precisa que los ingresos de Nahle se distribuyen de la siguiente manera:

Un millón 522 mil 654 pesos anuales por el desempeño de sus funciones al frente

10 millones 100 mil pesos por lo que se denomina otros ingresos del declarante

Rocío Nahle declara ingresos por 11 millones de pesos en 2025.

Es decir, durante 2025, los ingresos de la gobernadora de Veracruz sumaron 11 millones 848 mil 349 pesos, entre lo que obtuvo de su cargo como gobernadora y otros ingresos que se mencionan en el apartado de enajenación de bienes, donde describe que realizó la venta de un inmueble (casa) por lo que recibió 9 millones 850 mil pesos, a esto se añade la venta de un vehículo del cual obtuvo 250 mil pesos.

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El inmueble que Rocío Nahle vendió el año pasado y por el que obtuvo casi 10 millones de pesos, fue adquirido el 30 de enero de 2019, fecha en la que pagó 2 millones de pesos, es decir, en solo 7 años, según lo declarado, el inmueble obtuvo cinco veces su valor.

Otros datos que revela la declaración de Nahle

La mandataria estatal es poseedora de una casa que tiene una superficie de 425 metros cuadrados, fue adquirida el 6 de septiembre de 1995, con un valor de adquisición de 120 mil pesos.

Otro de los inmuebles que forman parte de los bienes de la mandataria, se trata de una casa adquirida el primero de marzo de 2018, con un valor de adquisición de 868 mil 860 pesos, el documento precisa que la obtuvo a través de una donación.

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Un tercer inmueble también se suma a los bienes de la mandataria, el cual tiene una superficie construida de 234 metros cuadrados, adquirido mediante una compra venta el 3 de enero de 2022, por un millón 500 mil pesos.

Rocío Nahle atribuye a una falla de seguridad la falta de acceso a su declaración.

El vehículo que vendió la gobernadora se trata de una camioneta Nissan modelo X-Trail 2016, la cual compró el 9 de diciembre de 2015, en ese entonces, con un valor de 412 mil 300 pesos.