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El próximo presidente de la Cámara de Diputados es pariente de Chespirito, la historia familiar de Raúl Bolaños-Cacho Cué

La Mesa Directiva en San Lázaro cambia de titular tras concluir el periodo de Kenia López Rabadán

Roberto Gómez Bolaños caracterizado como El Chavo del 8, junto a Santiago Abascal de traje y corbata, con la bandera de México de fondo.
El legislador del Partido Verde llegará a la Mesa Directiva, mientras vuelve a circular información que lo coloca dentro del mismo árbol familiar que Roberto Gómez Bolaños. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El diputado federal del Partido Verde, Raúl Bolaños-Cacho Cué, asumirá la Presidencia de la Cámara de Diputados el 1 de septiembre, y su nombre volvió a circular este 18 de agosto por un dato familiar: está emparentado con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, creador de El Chavo del 8, según difundió Cuna de grillos.

De acuerdo con la publicación, la relación entre Bolaños-Cacho Cué y Chespirito pasa por la familia Bolaños-Cacho. La infografía difundida por el medio ubica a Emilio Bolaños-Cacho y Elsa Bolaños-Cacho como hermanos; identificada como madre de Roberto Gómez Bolaños.

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Por la otra línea, el mismo esquema genealógico señala a Demetrio Bolaños-Cacho como padre del doctor Gilberto Bolaños-Cacho; después aparece Raúl Bolaños-Cacho Güendulain como abuelo del diputado, y más abajo Raúl Bolaños-Cacho Guzmán como su padre. El trazo presentado por el medio concluye con Raúl Bolaños-Cacho Cué, actual legislador federal del PVEM dentro del mismo árbol familiar.

La transición en San Lázaro ocurre al cierre de la gestión de Kenia López Rabadán, quien presentó su informe de labores el pasado 17 de agosto. En ese balance informó que durante su periodo se realizaron 100 sesiones, hubo más de 3 mil 600 intervenciones de legisladores y se aprobaron 150 dictámenes.

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Raúl Bolaños Cacho Cué llegará a San Lázaro tras el cierre de Kenia López Rabadán

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En su informe de labores, Kenia López Rabadán reportó que durante su periodo se realizaron 100 sesiones, hubo más de 3 mil 600 intervenciones y se aprobaron 150 dictámenes. Crédito: Cuartoscuro

Kenia López Rabadán concluirá formalmente su responsabilidad el 31 de agosto. Un día después, la Presidencia de la Mesa Directiva pasará a Bolaños-Cacho Cué conforme al esquema de rotación acordado entre las fuerzas parlamentarias.

Ese cambio no implica la salida de la legisladora panista de la Cámara de Diputados. López Rabadán continuará como diputada federal del PAN y retomará su actividad parlamentaria desde su curul en el nuevo periodo ordinario.

Durante su informe, López Rabadán dijo que centró su gestión en tres principios: decir la verdad, respetar al Estado y sus instituciones, y garantizar la pluralidad y la diversidad de pensamiento. También sostuvo que buscó mantener una conducción institucional en un año marcado por diferencias políticas y debates intensos.

senador Raúl Bolaños-Cacho Cué (Foto: Facebook@RaulBCC)
El relevo en la Mesa Directiva ocurrió tras el cierre de la gestión de Kenia López Rabadán, quien presentará la conclusión formal de su responsabilidad el 31 de agosto. (Foto: Facebook@RaulBCC)

Entre los datos que presentó sobre su administración figuran 541 acciones de comunicación desde la Presidencia, 116 conferencias de prensa, 168 entrevistas y 257 comunicados. También destacó el regreso a las sesiones presenciales del pleno y una sesión de 32 horas consecutivas realizada el 28 de mayo.

El acto también incluyó mensajes de coordinadores parlamentarios. Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, calificó su conducción como profesional e imparcial, mientras que José Elías Lixa, Rubén Moreira, Reginaldo Sandoval y Carlos Puente reconocieron su desempeño al frente de una Cámara integrada por distintas fuerzas políticas.

El diputado del PVEM nació en Oaxaca y estudió derecho y políticas públicas

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Raúl Bolaños-Cacho Cué nació en Oaxaca de Juárez, representa al Distrito del Centro y estudió Derecho y Políticas Públicas, además de formación en Harvard. Crédito: Cámara de Diputados.

Raúl Bolaños-Cacho Cué nació el 2 de junio de 1988 en Oaxaca de Juárez. Representa al Distrito del Centro, uno de los 10 distritos electorales de ese estado.

Su formación académica incluye la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana. El perfil señaló que también ha sido docente en esa institución y en la Escuela Libre de Derecho.

A esos estudios se suman formación en Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y en Financiamiento de Vivienda en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. Su nombramiento formal ante el pleno de la Cámara se espera en los próximos días.

Por su parte, Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, nació en la Ciudad de México el 21 de febrero de 1929. Ingeniero de formación, inició su carrera en la industria del entretenimiento como guionista para la radio y la televisión en la década de 1950.

Su talento para la comedia lo llevó a crear algunos de los personajes más emblemáticos de la televisión mexicana, como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. Ambos programas se transmitieron por décadas en toda América Latina. Falleció el 28 de noviembre de 2014 en Cancún.

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