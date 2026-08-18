Jugadora de Cruz Azul arremete contra integrante de Pláticas del Mal: “No tienes derecho a faltarnos al respeto”

Cruz Azul Femenil alza la voz contra el pódcast Pláticas del Mal (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Cruz Azul Femenil no tolerarán insultos ni faltas de respeto hacia sus jugadoras. Los comentarios recién hechos en el pódcast, Pláticas del Mal, desataron la molestia de su directiva y también de las futbolistas de la institución como de la propia Liga Femenil BBVA.

Lizbeth Ángeles, jugadora mexicano que se desempeña como mediocampista en Cruz Azul Femenil, alzó la voz por su equipo y en un vigente comunicado, que dio a conocer en su cuenta oficial de Instagram, exigió respeto hacia sus compañeras y a las mujeres en general.

“No te gusta el futbol femenil, perfecto, nadie está obligando a verlo ni a apoyarlo. Pero una cosa es que no te guste y otra muy diferente es creerte con derecho a insultar, burlarte o minimizar el trabajo de las jugadoras”, manifestó Liz Ángeles.

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“Puedes cuestionar el juego, puedes tener una opinión y hasta puedes decidir no vernos. Lo que no tienes derecho es a faltarnos al respeto. Detrás de cada jugadora hay sacrificio, disciplina, horas de entrenamiento y una pasión que muchos de los que critican desde fuera jamás entenderán”, sentenció la futbolista de Cruz Azul Femenil.

La jugadora de Cruz Azul exigió respeto hacia sus compañeras (Instagram / lizangeles07)

De la misma forma, Lizbeth Ángeles le recalcó a esta persona “que si no te gusta” la Liga BBVA Femenil “simplemente no lo veas, pero respeta, porque el futbol femenil no necesita tu aprobación para seguir creciendo” como una Liga que entretiene, emociona y cuenta con figuras de talla mundial.

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“El futbol se puede opinar, discutir y analizar. La agresión verbal nunca será parte del juego”, proclamó Lizbeth Ángeles Mercado, futbolista mexicana que milita en Cruz Azul Femenil desde el Torneo Clausura 2025 tras su paso por las Tuzas del Club Pachuca y Esmeraldas del Club León Femenino.

Liga BBVA Femenil defiende a las futbolistas de Cruz Azul

La Liga Femenil BBVA de México publica un comunicado para reprobar la violencia digital y las expresiones que denigran a sus futbolistas (X/ @LigaBBVAFemenil)

El mensaje de Liz Ángeles provino después del reporte de prensa que la Liga Mexicana Femenil emitió en cada una de sus plataformas para condenar aquellas declaraciones inapropiadas que hubo en el pódcast Pláticas del Mal, derivado del 10-0 que Cruz Azul sufrió contra América Femenil.

“La Liga Femenil BBVA reprueba la violencia digital y expresiones que denigren a nuestras futbolistas”, publicó la categoría que preside la directora deportiva Mariana Gutiérrez Bernárdez.

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“Ante recientes declaraciones y expresiones difundidas en redes sociales que atentan contra el respeto y la dignidad de nuestras futbolistas, la Liga Femenil BBVA y sus clubes manifiestan lo siguiente:

En la Liga Femenil BBVA creemos que el futbol puede generar pasión, debate y opiniones distintas. Lo que no puede generar ni justificar es violencia, discriminación o expresiones que denigren a las mujeres.

La crítica deportiva tiene un lugar en el futbol. La violencia y la denigración, no. Por eso, todos los que formamos parte de esta Liga, rechazamos cualquier manifestación de violencia verbal, machismo, sexualización o descalificación hacia nuestras jugadoras.

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Porque detrás de cada camiseta hay mujeres que trabajan, compiten y han dedicado años de esfuerzo para construir su lugar en el futbol", pronunció la Liga Femenil BBVA.

Asimismo, el torneo para mujeres determinó que colaborarán con sus clubes participantes para trabajar de manera conjunta con el Comité de Género y exhortan a las autoridades competentes “para prevenir, atender y combatir este tipo de expresiones y contenidos digitales, así como para fortalecer los mecanismos que permitan proteger a nuestras futbolistas”.

Cruz Azul emprenderá acciones legales

La Máquina Femenil tomará acciones legales vs Pódcast. (X/@AzulFemenil)

La Máquina Celeste anunció que tomará acciones legales correspondientes (tanto civiles como penales), en contra de los miembros de Pláticas del Mal, por sus comentarios en las que se hace referencia a las jugadoras del club así como a su directora deportiva María Fernanda Pons.

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Asimismo, Cruz Azul tomó la decisión permanente de no vincularse con tales creadores de contenido, además de haber desplegado “una serie de medidas de protección y ofrecerá total respaldo jurídico, en caso de que decida proceder legalmente en contra de los probables responsables de conductas delictivas y generadores de violencia”.

Incluso, el equipo de la capital agradeció la mención de la Secretaría de las Mujeres del ámbito federal y solicitó “su intervención y la de las demas autoridades competentes, para que dentro de sus atribuciones, pueda atender ese caso en donde existen elementos públicos de violencia de género y digital en contra de las mujeres, y que constituyen un riesgo para las integrantes y en especial para la directora deportiva” María Fernanda Pons.

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