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Adrián Marcelo habla del supuesto vape de Aldo Rendón en LCDLFM: “Lo que se hubieran evitado si me dejaban pasar una de éstas”

El creador de contenido hizo una referencia directa al objeto que protagonizó una polémica reciente dentro del reality

Adrián Marcelo abandonó La Casa de los Famosos México la madrugada del 3 de septiembre.
Adrián Marcelo abandonó La Casa de los Famosos México la madrugada del 3 de septiembre. (@adrianmarcelo10)
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La polémica alrededor del supuesto vape que apareció en manos de Aldo Rendón dentro de La Casa de los Famosos México sumó un nuevo capítulo después de que Adrián Marcelo hiciera referencia al objeto en uno de sus videos. El creador de contenido mostró un vape y aseguró que era similar al que, según su comentario, se le cayó al stylist dentro del reality.

“Más o menos como la que se le cayó a Aldo Rendón ahí”, dijo Adrián Marcelo entre risas. La frase fue acompañada por una acción en la que dio un jale al dispositivo que tenía en las manos, dejando claro que estaba haciendo referencia a un vape de marihuana.

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El momento tomó relevancia porque Adrián Marcelo no se limitó a mencionar el episodio, sino que relacionó directamente el dispositivo que mostraba con el objeto visto en la casa. “Lo que se hubieran evitado si me dejaban pasar una de estas”.

La polémica por el supuesto vape de Aldo Rendón

Las redes aseguran que se trataba de un vape, objeto prohibido por decreto presidencial (Televisa)
Las redes aseguran que se trataba de un vape, objeto prohibido por decreto presidencial (Televisa)

La controversia comenzó después de que las cámaras de La Casa de los Famosos México captaran a Aldo Rendón en el vestidor. Durante la escena, un objeto cayó de su ropa y el participante aparentemente intentó cubrirlo con el pie. Las imágenes provocaron especulaciones entre los espectadores sobre si se trataba de un vape.

Hasta ese momento, el objeto no había sido identificado oficialmente por la producción como un dispositivo que contuviera marihuana. Tampoco se había informado públicamente sobre una sanción contra Rendón relacionada con ese episodio. Por ello, la situación permanecía rodeada de interpretaciones generadas a partir de las imágenes.

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La declaración de Adrián Marcelo añade su propia versión a la conversación, pues al mostrar un vape de marihuana afirmó que era “más o menos como” el que se le cayó a Aldo. Sin embargo, sus palabras no constituyen una confirmación independiente sobre el contenido del objeto que apareció dentro de la casa.

Poncho de Nigris ya había hablado de gomitas en el reality

Adrián Marcelo en gorra negra y Poncho de Nigris en traje rosa con gafas de sol, sentado en una silla con el logo de Ring Royale
Adrián Marcelo expresa sus felicitaciones a Poncho de Nigris por su notable éxito y desempeño en el evento Ring Royale 2026, destacando su victoria. (Redes sociales)

La polémica también recordó las declaraciones que Poncho de Nigris hizo recientemente sobre su participación en la primera temporada del programa. Al ser cuestionado sobre si durante aquella edición habían consumido productos similares, respondió: “Sí, sí”, aunque aclaró que no se trataba de fumar.

“Fueron unas gomitas, pero fue la primera edición y el Apio metió unas gomitas”, relató Poncho. Según su testimonio, durante las fiestas podían consumir “a lo mejor una gomita”, aunque aseguró que sus efectos podían resultar intensos para algunos participantes.

Poncho explicó que después de consumirlas podían presentarse momentos de paranoia frente a las cámaras. “Te empezabas a paniquear por las cámaras y empezabas a pensar: ¿qué estoy diciendo?”, contó. También afirmó que aquello se hacía “con permiso” y que incluso “a Adrián lo dejaron”, en referencia a las condiciones que, según su recuerdo, existían en aquella edición.

Adrián Marcelo revive la discusión sobre lo permitido

Adrián Marcelo responde a Rosa María Noguerón
Adrián Marcelo responde a Rosa María Noguerón sobre su posible participación en La Casa de los Famoso México 2026 (Captura de pantalla: YouTube: @hermanosdelechemx)

Las palabras de ambos creadores colocan nuevamente el tema de las sustancias y los dispositivos dentro de la conversación alrededor del reality. Mientras Poncho habló de productos que, según su versión, tenían autorización durante su temporada, Adrián Marcelo utilizó un vape de marihuana para referirse al episodio protagonizado por Aldo.

La frase “Lo que se hubieran evitado si me dejaban pasar una de estas” también conecta la polémica actual con la conocida personalidad de Adrián Marcelo y su participación en La Casa de los Famosos México.

Por ahora, lo que existe son las imágenes del objeto que generaron dudas dentro del programa, la referencia de Adrián Marcelo y las declaraciones previas de Poncho de Nigris sobre su experiencia. La identidad exacta del objeto visto con Aldo y cualquier eventual consecuencia dentro del reality requieren una confirmación oficial para dejar atrás las especulaciones.

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