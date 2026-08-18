Cómo ‘farmear aura’: 5 trucos de lenguaje corporal para ganar la batalla por la presencia y el magnetismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En la era de las redes sociales, conceptos como farmear, aura y carisma se convirtieron en parte del lenguaje cotidiano de la Generación Z.

El término “farmear aura” dejó de ser un meme de TikTok para transformarse en la clave de la presencia y el magnetismo personal. No se trata de hablar fuerte ni de imponerse: el aura se construye desde la calma, la postura y el control emocional.

Por eso, en 2026, las “batallas” de aura ya no solo ocurren en línea, sino en plazas públicas, especialmente México donde se ha hecho tendencia con virales videos.

La tendencia otorga “puntos” simbólicos a quien logra proyectar mayor seguridad y estilo. Las competencias presenciales funcionan con reglas informales: dos personas sostienen la compostura, evitan reírse y buscan que el público reaccione a su imagen. Los aplausos y vítores deciden quién “farmeó” más aura.

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5 trucos de lenguaje corporal para farmear aura

El origen de “farmear aura” en videojuegos y redes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La batalla por la presencia puede definirse en segundos. Hay cinco estrategias para ganar magnetismo a través del lenguaje corporal:

El silencio incómodo: Compostura antes que reacción

El primer truco consiste en no responder de inmediato cuando alguien hace una pregunta o provoca. Sostener la mirada dos segundos antes de hablar transmite control y seguridad. En competencias presenciales, quien domina este silencio suele descolocar al rival y gana la atención del público.

Lentitud deliberada: Lenguaje de “cero urgencia”

Moverse con calma y evitar cualquier gesto apresurado es clave. Las personas que se apresuran suelen proyectar falta de control. Caminar despacio, manipular objetos con lentitud y tomarse tiempo para reaccionar genera una impresión de confianza, tanto en la calle como en redes sociales.

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Opinión firme: Cero validación externa

No explicarse de más ni justificarse al dar una opinión demuestra seguridad. Quien se detiene a aclarar o buscar aprobación pierde puntos de aura. En las “batallas”, quienes mantienen sus ideas sin buscar validación externa consiguen sumar presencia ante los demás.

La técnica de mirar a los ojos y alternar la vista entre ambos ojos y el puente de la nariz, sin parpadear demasiado, refuerza la sensación de dominio. Este gesto se usa para intimidar de manera sutil y proyectar autoridad en cualquier situación social.

La tendencia de farmear aura se volvió viral en redes sociales con batallas en las que los gestos, las poses y la actitud definen quién suma más carisma.

Postura del eje: Girar el tronco, no solo el cuello

Mover el cuerpo completo en lugar de girar solo el cuello cuando alguien habla transmite interés y seguridad. Esta postura evita parecer nervioso o distraído. En competencias, la postura del eje ayuda a mantener la atención y sumar “puntos de aura”.

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Ejemplos prácticos: Acciones cotidianas para farmear aura

En la vida diaria, farmear aura implica pequeños gestos que suman carisma. Cortar el pan en vez de dejar que la máquina lo haga, escribir en cursiva, usar un fajo de billetes en vez de tarjeta o ver la hora en el reloj en vez de sacar el celular generan una impresión de control y estilo. No usar el celular en fiestas, sentarse con una pose relajada o saber repartir cartas son ejemplos de presencia que la Generación Z valora.

El origen de “farmear aura” en videojuegos y redes

La tendencia de “farmear aura” evidencia cómo la reputación y el carisma se volvieron una competencia medible y celebrada en público. Cada gesto cuenta, y el marcador está siempre en juego.

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La frase surge de dos mundos diferentes. Por un lado, “farmear” proviene del inglés “to farm”, usado en videojuegos como League of Legends y Pokémon Unite para describir la repetición de tareas que otorgan recursos y experiencia. Por el otro, “aura” representa la suma de carisma, seguridad y estilo que una persona proyecta. No implica un significado espiritual, sino la impresión que deja en contextos sociales.

En redes como TikTok, Instagram y X, la lógica es sencilla: cada acción suma o resta aura, como si la reputación fuera un marcador visible. Una respuesta ingeniosa, una actitud firme o una pose inesperada pueden sumar “+1,000 de aura”. Por el contrario, perder la compostura o cometer un error se traduce en “perder aura”.

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El origen de “farmear aura” en videojuegos y redes (Composición: Infobae Perú)

¿Cómo se “farmea” aura fuera de internet?

La viralización no se quedó en el entorno digital. Desde 2026, las batallas de aura en espacios públicos se volvieron populares en países como Paraguay y Perú.

Participantes compiten cara a cara, proyectan presencia a través de gestos, movimientos y poses, e incluso recurren a referencias de memes o figuras deportivas. La clave está en mantener la compostura y evitar perder el personaje ante la mirada del público.

Entre las poses y gestos más recurrentes están el “six-seven”, vinculado al rapero Skrilla y popularizado en la NBA, así como miradas fijas y movimientos “sigma”. Los jueces y premios en efectivo en algunos eventos consolidaron el fenómeno como una forma alternativa de competencia social.

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