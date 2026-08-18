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Cateos simultáneos en Querétaro dejan 7 detenidos y decomiso de drogas y armas

Las acciones se ejecutaron en seis municipios como parte de una investigación por delitos contra la salud y otros hechos delictivos

(Crédito: X|@fiscaliaqro)
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Siete personas fueron detenidas durante una serie de cateos simultáneos realizados en seis municipios de Querétaro, donde también fueron aseguradas sustancias con características de cristal, metanfetamina y cocaína en piedra, así como armas y cartuchos útiles, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

La dependencia señaló que las diligencias se realizaron en Querétaro, El Marqués, San Juan del Río, Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Amealco.

De acuerdo con la información, entre las personas detenidas se encuentran individuos a quienes se les imputan posibles delitos contra la salud, violencia familiar y otros ilícitos que son investigados por las autoridades.

Aseguran armas durante los cateos

Además de los narcóticos, los agentes localizaron un arma de fuego, una escopeta y un rifle, así como una réplica de arma tipo revólver y cartuchos útiles.

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La Fiscalía señaló que todos los objetos asegurados fueron incorporados a las investigaciones para establecer su posible relación con los hechos que dieron origen a las diligencias.

Los cateos se realizaron bajo la estrategia Sinergia Por Querétaro, mediante la cual participaron distintas corporaciones de seguridad para llevar a cabo las intervenciones de manera coordinada.

En el operativo participaron elementos de la Policía de Investigación del Delito, Policía Estatal, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y policías municipales.

Operativo se extendió por seis municipios

Las acciones abarcaron municipios de la zona metropolitana y distintas regiones de Querétaro, con diligencias simultáneas en inmuebles relacionados con las carpetas de investigación.

La Fiscalía estatal informó que las siete personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

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