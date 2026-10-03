Oasis imposibles: 7 joyas verdes que florecen en medio del desierto absoluto

Siete oasis naturales muestran cómo el agua subterránea permitió el desarrollo de vegetación, asentamientos y sistemas de riego en algunos de los desiertos más áridos del planeta

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Rodeados por miles de kilómetros de dunas implacables, donde las temperaturas extremas y el viento errante destruyen cualquier intento de vida, existen rincones geológicos donde la naturaleza logró lo impensable. En las profundidades de los desiertos más áridos del planeta, brotan fuentes subterráneas de agua dulce y esmeralda que alimentan verdaderos vergeles de palmeras, olivos y civilizaciones milenarias.

No se trata de espejismos ni de ilusiones ópticas: son lagunas saladas, cascadas ocultas en cañones rocosos y acuíferos vivos que le ganaron la batalla al polvo y a la aridez absoluta.

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A continuación, un recorrido por 7 oasis naturales donde la vida y la arquitectura florecieron en medio de la nada.

1. Huacachina en Perú: la mítica laguna natural enmarcada por dunas gigantes

El oasis de la Huacachina se ubica entre dunas de arena con una laguna central y edificaciones alrededor. (Pexels)

A tan solo cinco kilómetros de la ciudad de Ica, en el desierto costero sudamericano, el Oasis de Huacachina emerge como una de las postales más impactantes del continente.

Este cuerpo de agua verde esmeralda nació de forma natural gracias a afloramientos de lagunas subterráneas ricas en minerales. A su alrededor creció una tupida franja de vegetación compuesta por eucaliptos, palmeras y huarangos tradicionales, rodeada íntegramente por montañas de arena dorada ideales para la práctica de sandboard y recorridos en buggies.

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Durante mediados del siglo XX, la zona funcionó como un exclusivo balneario curativo debido a las propiedades atribuidas a sus aguas sulfurosas.

Hoy en día, el pintoresco malecón neoclásico que bordea la laguna combina el turismo de aventura con la serenidad de una cuenca hidrográfica subterránea que se nutre directamente de las filtraciones que bajan desde la cordillera de los Andes.

2. Yueyaquan en China: el manantial con forma de luna en la Ruta de la Seda

Un grupo de visitantes recorre el oasis del lago Yueyaquan, ubicado entre dunas de arena en la ciudad de Dunhuang, China. (Wikipedia)

Ubicado en las afueras de la histórica ciudad de Dunhuang, el Lago de la Media Luna (Yueyaquan) es un estanque natural flanqueado por templos de arquitectura tradicional y vegetación frondosa.

Durante siglos, este cuerpo de agua funcionó como una parada estratégica imprescindible para las caravanas de comerciantes y monjes que recorrían la antigua Ruta de la Seda antes de adentrarse en los peligrosos pasos de montaña de Asia Central.

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A pesar de encontrarse en una de las regiones más secas del mundo, el lago mantiene su forma geométrica casi perfecta. Para evitar que el sobreconsumo agrícola de la región secara el acuífero, las autoridades locales implementaron un complejo proyecto de ingeniería hidráulica para rellenar artificialmente sus capas subterráneas, logrando preservar un ícono milenario del comercio mundial.

3. Oasis de Siwa en Egipto: el santuario místico con pozos termales y lagos de sal

El oasis de Siwa combina palmerales, manantiales y lagos salados en una depresión del desierto occidental de Egipto, donde también se encuentran las ruinas del Oráculo de Amón (Adelbayoumi)

A más de 500 kilómetros del valle del Nilo y sumergido en una depresión a 18 metros bajo el nivel del mar, el Oasis de Siwa es un territorio dominado por la etnia amazigh (bereber).

Este rincón del desierto alberga más de 300.000 palmeras datileras, olivos centenarios y cientos de manantiales naturales de agua dulce que contrastan violentamente con sus célebres estanques de sal saturada, donde los visitantes pueden flotar sin esfuerzo alguno.

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El corazón histórico del oasis alberga las ruinas del legendario Oráculo de Amón. En el año 331 a. C., Alejandro Magno cruzó el desierto para consultar a sus sacerdotes, quienes lo proclamaron legítimo hijo del dios y faraón de Egipto. En el centro geográfico aún se conservan los restos de Shali, una fortaleza del siglo XIII erigida con kershef, un adobe tradicional elaborado a base de barro y bloques de sal gema.

4. Oasis de Ubari en Libia: las lagunas saladas escondidas en el mar de arena

El lago Umm al-Maa y su vegetación perimetral se sitúan entre las dunas del oasis de Ubari, en la región libia de Fezzan. (Pexels)

En la región histórica de Fezzan, en el sudoeste de Libia, el Oasis de Ubari despliega un conjunto de 20 lagos salados encajados entre dunas rojizas monumentales. La laguna más emblemática es el Lago Umm al-Maa (“Madre de las Aguas”), un espejo de agua alargado flanqueado por palmeras que nacen directamente de la arena del desierto.

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Estas cuencas acuáticas son los últimos vestigios del megalago Mega-Fezzan, una masa de agua prehistórica que cubría la región cuando el Sahara era una sabana húmeda. Debido a las temperaturas extremas, la evaporación convirtió estas lagunas en depósitos de alta concentración salina, donde proliferan microalgas capaces de teñir la superficie con tonalidades rojizas e intensas según la época del año.

5. Chebika en Túnez: el oasis de montaña esculpido en un cañón de piedra

Una cascada fluye entre las rocas del cañón en el oasis de montaña de Chebika, ubicado en Tozeur, Túnez. (Pexels)

A diferencia de los oasis tradicionales que emergen en planicies desérticas, Chebika se oculta en las faldas de las montañas de Djebel el Negueb. En este paisaje rocoso, un manantial cristalino brota desde las grietas de la cumbre, generando pequeñas cascadas, pozas de agua turquesa y un frondoso palmeral que crece en el fondo del desfiladero.

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Conocido en la época romana como el puesto de avanzada Ad Speculum, el sitio conserva las ruinas de un antiguo poblado bereber construido con piedra y arcilla amarrado a las paredes del cañón.

El dramatismo de su geografía convirtió a este rincón tunecino en una locación cinematográfica internacional, sirviendo como escenario natural para producciones como El paciente inglés y la saga Star Wars.

6. Oasis de Liwa en Emiratos Árabes Unidos: el gran arco verde a las puertas del desierto

El Oasis de Liwa alberga vegetación y edificaciones entre las dunas de arena del desierto de Rub al-Jali en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. (Pexels)

En el borde norte del Rub al-Khali —el desierto de arena continuo más extenso del planeta—, el Oasis de Liwa forma un impresionante arco de vegetación que se extiende por más de 100 kilómetros. Este asentamiento representa el hogar ancestral de la tribu Banu Yas, linaje del que descienden las familias gobernantes de Abu Dhabi y Dubái.

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Para cultivar dátiles y sobrevivir en un entorno tan hostil, sus pobladores desarrollaron un sistema de canales e irrigación subterránea para aprovechar la capa freática.

A poca distancia de este cinturón verde se ubica Tel Moreeb, una de las dunas más altas y empinadas del mundo con más de 300 metros de altura, famosa por albergar competencias de deportes de motor.

7. Timimoun en Argelia: la ciudad roja sostenida por canales subterráneos ancestrales

Un sistema tradicional de riego abastece los cultivos de palmeras datileras en el distrito de Timimoun, en Argelia. (Wikipedia)

Conocida mundialmente como la “ciudad roja” por el tono característico de la arcilla utilizada en la construcción de sus edificios neosudaneses, Timimoun se alza sobre la meseta de Tademaït, frente al imponente mar de dunas del Erg Chech. Su supervivencia en el Sahara argelino depende de una obra monumental de ingeniería hidráulica tradicional: las foggaras.

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Las foggaras son túneles y canales subterráneos excavados a mano que transportan el agua desde las capas freáticas de la montaña hasta las plantaciones por pura gravedad, impidiendo que el recurso se evapore ante el calor extremo. Desde hace siglos, el reparto del agua se administra de forma equitativa mediante el Kasria, un bloque de piedra con perforaciones calibradas por un maestro hidráulico local.