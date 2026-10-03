México

Pipa se incendia y explota en carretera Zaragoza-González: cierran circulación en Tamaulipas

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche de este viernes luego de que una unidad de transporte de carga se incendiara muy cerca de una gasolinera

Video muestra una columna de fuego y humo provocada por la explosión de un camión cisterna en la carretera Zaragoza–González, en el estado de Tamaulipas. En las imágenes se observan vehículos detenidos a lo largo de la vía y personas presenciando el incendio a distancia.

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Una pipa se incendió y posteriormente explotó la noche de este viernes 2 de octubre sobre la carretera Zaragoza-González, en Tamaulipas, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y el cierre de la circulación en uno de los principales tramos carreteros de la zona.

El siniestro ocurrió alrededor del kilómetro 50, en las inmediaciones de la Estación Segura Escandón y cerca de una estación de servicio, situación que generó alarma entre los automovilistas que circulaban por el lugar.

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Videos y fotografías difundidos durante la noche muestran una intensa llamarada y una columna de humo que podía observarse desde distintos puntos de la carretera. Debido a la emergencia, numerosos vehículos quedaron detenidos mientras las autoridades establecían un perímetro de seguridad.

La información disponible hasta el momento señala que el incendio habría comenzado antes de que se registrara la explosión de la unidad.

Incendio de transporte de carga provoca cierre de carretera

Explosión pipa en tramo Zaragoza–González Tamaulipas
Explosión de pipa en el kilómetro 50 del tramo Zaragoza–González, en el estado de Tamaulipas (esécial)

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó inicialmente sobre el incendio de un transporte de carga a la altura del kilómetro 49 de la carretera Victoria-Zaragoza.

De acuerdo con el reporte, la vialidad permanecía obstruida mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en el lugar para controlar el fuego y evitar mayores riesgos.

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Otros reportes difundidos durante la noche ubicaron el incidente en el kilómetro 50, dentro del tramo Zaragoza-González.

Medios locales señalaron de manera preliminar que la unidad involucrada sería una pipa que transportaba gas LP. Sin embargo, este dato todavía requiere confirmación técnica por parte de las autoridades correspondientes, por lo que no se puede establecer oficialmente cuál era el contenido del vehículo.

La cercanía con una estación de servicio incrementó la preocupación entre quienes se encontraban en la zona, por lo que las corporaciones desplegaron un operativo para mantener alejados a los automovilistas y establecer condiciones de seguridad.

Movilización de Protección Civil y cuerpos de auxilio

Explosión de pipa en el kilómetro 50 del tramo Zaragoza–González, en el estado de Tamaulipas (especial)
Explosión de pipa en el kilómetro 50 del tramo Zaragoza–González, en el estado de Tamaulipas (especial)

Elementos de Protección Civil, corporaciones de seguridad y diferentes cuerpos de auxilio acudieron al sitio para atender la emergencia.

Las autoridades realizaron labores de control del incendio y vigilancia en el área, además de mantener restringido el paso vehicular mientras persistían las condiciones de riesgo.

La presencia de vehículos detenidos sobre la carretera quedó registrada en imágenes y videos compartidos en redes sociales, donde también se observa la magnitud de las llamas y la columna de humo generada por el siniestro.

Hasta los últimos reportes disponibles, no se habían confirmado oficialmente personas fallecidas como consecuencia del incidente.

Un medio local, con base en fuentes oficiales, señaló que no se registraron pérdidas humanas. No obstante, la información relacionada con posibles personas lesionadas y el saldo definitivo permanecía en proceso de actualización durante la noche.

Recomiendan evitar el tramo afectado

La circulación permanece cerrada en el sector mientras continúan las labores de emergencia y se determina que existen condiciones seguras para permitir nuevamente el tránsito.

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a los conductores a evitar el tramo afectado y utilizar rutas alternas mientras permanecen los trabajos de atención.

También se pidió a la población no acercarse al lugar del incendio y respetar las indicaciones de los cuerpos de emergencia, debido a que las condiciones de seguridad pueden cambiar mientras continúan las labores de control.

Hasta el momento, las causas que provocaron el incendio y la posterior explosión de la unidad no han sido determinadas oficialmente.

Las autoridades deberán establecer mediante las investigaciones correspondientes qué originó el fuego, así como confirmar el tipo de carga que transportaba la unidad y el saldo definitivo de personas afectadas.

Mientras tanto, los cuerpos de emergencia permanecen en la zona para controlar completamente la situación y garantizar que la carretera pueda ser reabierta cuando existan condiciones seguras para los automovilistas.

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