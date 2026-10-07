Alertan sobre el efecto de ciclones en el Pacífico: Depresión Tropical Veinte-E evolucionaría a Huracán categoría 2 para el domingo

Un mapa satelital fechado el 7 de octubre de 2026 ubica los sistemas meteorológicos Rachel, Isaías y la depresión Veinte-E en las costas de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Depresión Tropical Veinte-E, formada esta mañana en el océano Pacífico, podría intensificarse hasta convertirse en un huracán categoría 2 y aproximarse a las costas del occidente de México durante los próximos días. El pronóstico contempla que alcance esa intensidad desde el domingo y la mantenga el lunes, cuando se ubicaría en las inmediaciones de Nayarit y el sur de Sinaloa.

Así lo expuso este miércoles Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante una conferencia de prensa en la que presentó los posibles efectos de tres sistemas simultáneos alrededor del país: Veinte-E y el huracán Rachel, en el Pacífico, así como la tormenta tropical Isaías, en el golfo de México.

PUBLICIDAD

El funcionario advirtió que estos fenómenos generarán condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones y momentos. En el caso de Veinte-E, explicó que la trayectoria todavía puede modificarse, por lo que su acercamiento a las costas mexicanas deberá seguirse mediante las actualizaciones oficiales.

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), expone en conferencia de prensa este miércoles 7 de octubre. Foto: Conagua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Veinte-E podría alcanzar la categoría 2 desde el domingo

De acuerdo con la exposición, la depresión tropical se encontraba a 455 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Aunque todavía presentaba una organización limitada, algunas zonas de tormenta ya comenzaban a aproximarse a la costa de Guerrero.

El pronóstico presentado contempla que el sistema adquiera características de tormenta tropical durante la tarde o noche de este miércoles. Si continúa intensificándose, recibiría el nombre de Simón, correspondiente a la lista de ciclones tropicales.

PUBLICIDAD

Durante miércoles y jueves, su desplazamiento sería hacia el oeste-noroeste. A partir del viernes, se prevé una curvatura hacia el norte y una intensificación a huracán categoría 1, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora hacia las 06:00 horas.

Posteriormente, continuaría aproximándose durante viernes y sábado. Para el domingo temprano, el escenario mostrado lo coloca muy cerca de la costa de Jalisco, en la región de Puerto Vallarta, como un posible huracán categoría 2, con vientos de 175 kilómetros por hora y rachas de 210 kilómetros por hora.

Para el lunes por la mañana, mantendría esa categoría en las inmediaciones de Nayarit y la costa sur de Sinaloa. Sin embargo, Vázquez Romaña subrayó que el cono de incertidumbre permite variaciones hacia el este o el oeste: el ciclón podría acercarse más a Jalisco o presentar cierto alejamiento.

PUBLICIDAD

@conagua_clima

Un gráfico del Servicio Meteorológico Nacional detalla la trayectoria y el pronóstico de vientos de la Depresión tropical Veinte-E en México.

Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa estarán bajo vigilancia

El coordinador del servicio meteorológico señaló que la vigilancia se concentrará en Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa durante los próximos días, debido a la evolución y el desplazamiento previstos para Veinte-E.

Según el escenario expuesto, los efectos directos del viento todavía no se sentirían en la costa mexicana durante miércoles y jueves. El acercamiento de los radios de viento comenzaría a representar un riesgo mayor durante sábado y domingo.

En ese periodo podrían emitirse avisos o advertencias por vientos de tormenta tropical o de huracán para sectores de la costa del occidente del país. La exposición identificó posibles afectaciones en Jalisco y algunas regiones de Colima, incluida la zona de Manzanillo, con una extensión posterior hacia Nayarit el lunes.

PUBLICIDAD

La intensidad y las localidades expuestas dependerán de los ajustes en la trayectoria. Por ello, el pronóstico presentado no constituye una confirmación de que el ciclón tocará tierra en un punto específico.

Lluvias torrenciales en Guerrero y oleaje elevado en el Pacífico

Las precipitaciones asociadas al sistema se desplazarían conforme avance frente a las costas mexicanas. Para este miércoles, el funcionario describió un panorama lluvioso en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, con lluvias intensas principalmente en zonas costeras.

Para el jueves, el pronóstico contempla lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en la costa de Guerrero, mientras que buena parte de Oaxaca y Chiapas mantendría precipitaciones intensas.

Durante el viernes, las lluvias se extenderían hacia Michoacán, mientras Colima y Jalisco comenzarían a registrar precipitaciones muy fuertes. Para el sábado, se prevén lluvias intensas en sectores de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

PUBLICIDAD

Hacia el domingo, dependiendo de la trayectoria, las precipitaciones podrían alcanzar Nayarit y algunas regiones de Sinaloa. El extremo sur de Baja California Sur también aparece en los escenarios que todavía deberán actualizarse.

En cuanto al oleaje, Vázquez Romaña explicó que las olas se propagarían de este a oeste conforme avance el ciclón:

Michoacán, Colima y Jalisco: oleaje del orden de tres a cuatro metros.

Nayarit y sur de Sinaloa: posible extensión del oleaje durante el fin de semana, según la trayectoria.

Sur de Baja California Sur: posibles efectos en la región de Los Cabos y La Paz.

El funcionario explicó que las aguas cálidas y el elevado contenido de calor oceánico en la zona de desplazamiento de Veinte-E ofrecen condiciones favorables para su intensificación.

Rachel cambiaría de trayectoria y se acercaría a Baja California

El otro sistema bajo vigilancia en el Pacífico es el huracán Rachel, que durante la presentación permanecía como categoría 1, con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora, a más de mil kilómetros de Cabo San Lucas.

PUBLICIDAD

Aunque se encontraba alejado, el pronóstico contempla que a partir del viernes cambie de trayectoria y acelere su desplazamiento hacia México por la influencia de una vaguada intensa en niveles medios, procedente de la costa de Estados Unidos.

Para el domingo, podría aproximarse a la región de Ensenada y las cercanías de Tijuana, durante una transición que modificaría sus características tropicales. Vázquez Romaña destacó que, pese a ese cambio, conservaría efectos relevantes de viento, lluvia y oleaje.

El escenario presentado incluye vientos de entre 75 y 95 kilómetros por hora y lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros para el domingo en la región de Ensenada.

PUBLICIDAD

Además, el oleaje asociado a Rachel podría combinarse con el que se propaga desde California. Esto elevaría las olas a por lo menos tres o cuatro metros en sectores de la costa del Pacífico de Baja California, con atención en Ensenada, Tijuana y Rosarito.

Isaías generará efectos indirectos en el golfo de México

La tormenta tropical Isaías también forma parte del panorama meteorológico expuesto. Aunque no se proyectó un impacto directo en México, sus bandas nubosas favorecerían lluvias intensas en Campeche y Yucatán durante miércoles y jueves.

Para este miércoles, se prevén acumulados de 75 a 150 milímetros, con atención en la región de Mérida. La vigilancia también comprende la Sonda de Campeche, donde se encuentran instalaciones petroleras.

PUBLICIDAD

Su circulación podría generar oleaje de dos a tres metros en la bahía de Campeche, así como frente a Tamaulipas y el norte de Veracruz.

Ante la presencia simultánea de estos sistemas, Vázquez Romaña pidió consultar las actualizaciones del servicio meteorológico, pues los mapas de lluvia y las trayectorias se ajustarán conforme evolucione cada ciclón.