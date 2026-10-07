Autoridades buscan a un menor identificado como presunto responsable del homicidio de un joven de 19 años

Las autoridades atribuyen el crimen del joven de 19 años a una disputa pasional- crédito Colprensa

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Sergio Isaac Barros Medina murió después de recibir una herida con arma blanca durante una riña registrada en el sector de la Ciudadela 20 de Julio, en Barranquilla.

El joven, de 19 años, fue llevado al centro asistencial 20 de Julio por la gravedad de la lesión. Pese a la atención médica, falleció poco después.

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El hecho ocurrió la noche del lunes 5 de octubre. Las primeras indagaciones de la Policía Metropolitana de Barranquilla señalaron que la muerte no estuvo vinculada con un intento de hurto, como se informó inicialmente.

Sergio Isaac Barrios Medina fue asesinado con un arma blanca en el barrio Ciudadela 20 de Julio de Barranquilla - crédito Redes sociales)

La versión que circuló en un primer momento indicaba que dos hombres habían intentado cometer un atraco cerca de la calle 45D con carrera 2C. También mencionaba personas heridas por disparos y la caída de los presuntos responsables de una motocicleta durante la fuga.

El joven salió de la residencia, pero luego recibió una supuesta llamada de su expareja y regresó al lugar. Cuando volvió, la mujer ya no estaba en la vivienda. En su lugar se encontraba su actual novio, con quien Barrios Medina inició una discusión.

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Durante el altercado, el presunto agresor sacó un arma blanca y atacó a la víctima en el cuello. La lesión fue mortal, según confirmaron las autoridades.

La Policía inició las gestiones para ubicar al adolescente que habría cometido el homicidio. El menor sería puesto a disposición de la autoridad competente si se concreta su captura.

El cuerpo de Sergio Isaac Barrios Medina fue trasladado a la sede del Instituto de Medicina Legal, donde se adelantan los procedimientos correspondientes.

El cuerpo del joven trasladado al Instituto de Medicina Legal permanece bajo custodia de los peritos- crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un trío sentimental terminó en una balacera en Pereira: dos hombres y una mujer resultaron muertos

Tres personas murieron en Pereira tras un ataque ocurrido dentro de una vivienda del sector Palmar de Villa Verde. Las autoridades investigan si el hecho estuvo vinculado con la reciente ruptura entre una mujer y su expareja.

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Entre las víctimas estaban Georgina José Azocar López, venezolana de 25 años, y Valentín Hoyos González, un abogado oriundo de Manizales que comenzaba su carrera profesional. El presunto agresor, Diego Alfonso López Umaña, murió horas después en un hospital.

La Policía Metropolitana de Pereira recibió una llamada a la línea 123 hacia las 3:20 a. m. del domingo 6 de septiembre. La alerta reportó gritos y detonaciones dentro de una casa.

El caso dejó tres muertes: Georgina José Azocar López y Valentín Hoyos González fueron hallados sin vida en el inmueble, mientras que Diego Alfonso López Umaña falleció luego de sufrir una herida de bala en la cabeza. La investigación busca determinar cómo se desarrolló el ataque y si participaron otras personas.

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Las autoridades señalaron de manera preliminar que el episodio estaría relacionado con el fin reciente de una relación, luego de que en una casa hallaran a una mujer y a un hombre sin vida, y a un tercero herido - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Cuando los agentes llegaron al lugar, hablaron con un hombre que permanecía dentro de la vivienda. Según la institución, él se opuso a que los uniformados ingresaran.

“Al llegar, los uniformados establecieron comunicación con un hombre que se encontraba dentro de la vivienda y que se negó a permitir el ingreso”, informó la Policía Metropolitana de Pereira.

La institución indicó que los agentes decidieron entrar ante el reporte de disparos y la necesidad de verificar la situación de quienes estaban dentro de la casa.

Durante ese procedimiento, el hombre se disparó, de acuerdo con la versión oficial. Los policías lo encontraron con vida y lo trasladaron a un centro asistencial. El señalado agresor llegó al Hospital San Jorge en condición grave. Murió horas más tarde debido a la lesión que sufrió en la cabeza.

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Las primeras indagaciones establecieron que Georgina José Azocar López habría sido expareja de López Umaña. Las autoridades investigan si la separación reciente entre ambos pudo haber motivado el ataque.

La Policía halló un arma de fuego y varias vainillas en el interior de la vivienda. También informó que la mujer recibió tres impactos y que el joven abogado presentaba una herida causada, al parecer, por un disparo.

La Policía Metropolitana de Pereira sostuvo que la hipótesis inicial considera un posible móvil relacionado con celos y con el final de la relación. La institución aclaró que esa línea aún está bajo investigación. “De manera preliminar, se maneja como hipótesis un hecho de carácter pasional”, señalaron las autoridades sobre el caso.

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