Colombia

Autoridades buscan a un menor identificado como presunto responsable del homicidio de un joven de 19 años

El hombre había terminado la relación seis meses antes, pero mantenía contacto con la mujer y llegó a su vivienda para entregarle un granizado que, según la versión oficial, ella le pidió

Homicidio - Colombia
Las autoridades atribuyen el crimen del joven de 19 años a una disputa pasional- crédito Colprensa
Guardar

Sergio Isaac Barros Medina murió después de recibir una herida con arma blanca durante una riña registrada en el sector de la Ciudadela 20 de Julio, en Barranquilla.

El joven, de 19 años, fue llevado al centro asistencial 20 de Julio por la gravedad de la lesión. Pese a la atención médica, falleció poco después.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió la noche del lunes 5 de octubre. Las primeras indagaciones de la Policía Metropolitana de Barranquilla señalaron que la muerte no estuvo vinculada con un intento de hurto, como se informó inicialmente.

Sergio Isaac Barrios Medina fue asesinado con un arma blanca en el barrio Ciudadela 20 de Julio de Barranquilla - crédito Redes sociales)
Sergio Isaac Barrios Medina fue asesinado con un arma blanca en el barrio Ciudadela 20 de Julio de Barranquilla - crédito Redes sociales)

La versión que circuló en un primer momento indicaba que dos hombres habían intentado cometer un atraco cerca de la calle 45D con carrera 2C. También mencionaba personas heridas por disparos y la caída de los presuntos responsables de una motocicleta durante la fuga.

El joven salió de la residencia, pero luego recibió una supuesta llamada de su expareja y regresó al lugar. Cuando volvió, la mujer ya no estaba en la vivienda. En su lugar se encontraba su actual novio, con quien Barrios Medina inició una discusión.

PUBLICIDAD

Durante el altercado, el presunto agresor sacó un arma blanca y atacó a la víctima en el cuello. La lesión fue mortal, según confirmaron las autoridades.

La Policía inició las gestiones para ubicar al adolescente que habría cometido el homicidio. El menor sería puesto a disposición de la autoridad competente si se concreta su captura.

El cuerpo de Sergio Isaac Barrios Medina fue trasladado a la sede del Instituto de Medicina Legal, donde se adelantan los procedimientos correspondientes.

Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación trasladan un cuerpo hacia un vehículo oficial en una zona acordonada - crédito
El cuerpo del joven trasladado al Instituto de Medicina Legal permanece bajo custodia de los peritos- crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un trío sentimental terminó en una balacera en Pereira: dos hombres y una mujer resultaron muertos

Tres personas murieron en Pereira tras un ataque ocurrido dentro de una vivienda del sector Palmar de Villa Verde. Las autoridades investigan si el hecho estuvo vinculado con la reciente ruptura entre una mujer y su expareja.

Entre las víctimas estaban Georgina José Azocar López, venezolana de 25 años, y Valentín Hoyos González, un abogado oriundo de Manizales que comenzaba su carrera profesional. El presunto agresor, Diego Alfonso López Umaña, murió horas después en un hospital.

La Policía Metropolitana de Pereira recibió una llamada a la línea 123 hacia las 3:20 a. m. del domingo 6 de septiembre. La alerta reportó gritos y detonaciones dentro de una casa.

El caso dejó tres muertes: Georgina José Azocar López y Valentín Hoyos González fueron hallados sin vida en el inmueble, mientras que Diego Alfonso López Umaña falleció luego de sufrir una herida de bala en la cabeza. La investigación busca determinar cómo se desarrolló el ataque y si participaron otras personas.

Así fue que intentaron robar a conocida presentadora de televisión en el norte de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Las autoridades señalaron de manera preliminar que el episodio estaría relacionado con el fin reciente de una relación, luego de que en una casa hallaran a una mujer y a un hombre sin vida, y a un tercero herido - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Cuando los agentes llegaron al lugar, hablaron con un hombre que permanecía dentro de la vivienda. Según la institución, él se opuso a que los uniformados ingresaran.

“Al llegar, los uniformados establecieron comunicación con un hombre que se encontraba dentro de la vivienda y que se negó a permitir el ingreso”, informó la Policía Metropolitana de Pereira.

La institución indicó que los agentes decidieron entrar ante el reporte de disparos y la necesidad de verificar la situación de quienes estaban dentro de la casa.

Durante ese procedimiento, el hombre se disparó, de acuerdo con la versión oficial. Los policías lo encontraron con vida y lo trasladaron a un centro asistencial. El señalado agresor llegó al Hospital San Jorge en condición grave. Murió horas más tarde debido a la lesión que sufrió en la cabeza.

Las primeras indagaciones establecieron que Georgina José Azocar López habría sido expareja de López Umaña. Las autoridades investigan si la separación reciente entre ambos pudo haber motivado el ataque.

La Policía halló un arma de fuego y varias vainillas en el interior de la vivienda. También informó que la mujer recibió tres impactos y que el joven abogado presentaba una herida causada, al parecer, por un disparo.

La Policía Metropolitana de Pereira sostuvo que la hipótesis inicial considera un posible móvil relacionado con celos y con el final de la relación. La institución aclaró que esa línea aún está bajo investigación. “De manera preliminar, se maneja como hipótesis un hecho de carácter pasional”, señalaron las autoridades sobre el caso.

Temas Relacionados

Homicidio BarranquillaBúsqueda menorSergio Isaac Barrios MedinBarranquillaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La JEP anuló condena de 12 años de prisión contra comerciante en Antioquia: lo habían confundido como colaborador de las Farc

El tribunal transicional concluyó que el antioqueño Javier de Jesús Cadavid no integró el Frente 47 del extinto grupo guerrillero ni supo que su negocio canalizaba cobros ilegales de la organización ilegal

La JEP anuló condena de 12 años de prisión contra comerciante en Antioquia: lo habían confundido como colaborador de las Farc

Esta es la posición de Nairo Quintana en el último ranking UCI de su carrera profesional

El ciclista latinoamericano más ganador en la historia se retira con el Giro de Italia y La Vuelta a España como los títulos más importantes en su carrera

Esta es la posición de Nairo Quintana en el último ranking UCI de su carrera profesional

Ministro de Agricultura inició gira por Europa en aras de buscar inversión para el campo colombiano: Israel fue su primer destino

Indalecio Dangond, el jefe de la cartera, comenzó en Tel Aviv una agenda de reuniones para conocer sistemas de riego en zonas áridas, presentar la represa del río Ranchería y firmar un acuerdo técnico con Mashav

Ministro de Agricultura inició gira por Europa en aras de buscar inversión para el campo colombiano: Israel fue su primer destino

Avanza plan de Choque en Salud del Gobierno De la Espriella: más de 7 millones de medicamentos dispensados y 120.000 procedimientos resueltos

El corte al 7 de octubre señala que 177.048 personas recibieron fármacos y 70.623 usuarios accedieron a atenciones que estaban represadas, según el primer balance oficial de la estrategia nacional

Avanza plan de Choque en Salud del Gobierno De la Espriella: más de 7 millones de medicamentos dispensados y 120.000 procedimientos resueltos

La marca Milagros reveló cómo convenció a Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, para que sea su imagen: “Nos dijo que sí”

La empresa colombiana aseguró que la modelo argentino-española no solo se prestó para la campaña publicitaria: también formó parte del proceso de desarrollo de las fórmulas, que incluyó estudios clínicos en Brasil

La marca Milagros reveló cómo convenció a Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, para que sea su imagen: “Nos dijo que sí”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

La marca Milagros reveló cómo convenció a Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, para que sea su imagen: “Nos dijo que sí”

La marca Milagros reveló cómo convenció a Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, para que sea su imagen: “Nos dijo que sí”

Yaya Muñoz también reaccionó al contenido para adultos de El Agropecuario: “Eso le bajó el perfil”

Luisa Fernanda W descubre que un comentario negativo fue escrito con ChatGPT y se burla en redes: “Forzado”

Pautips explicó por qué estuvo ausente de ‘MasterChef Celebrity’ y regresó con delantal negro: “Me han extrañado”

Valentina Ferrer dio pistas de su ruptura con J Balvin con una indirecta en TikTok: “Donde no te valoran”

Deportes

Esta es la posición de Nairo Quintana en el último ranking UCI de su carrera profesional

Esta es la posición de Nairo Quintana en el último ranking UCI de su carrera profesional

Egan Bernal prepara el Giro de Lombardía mientras crecen rumores sobre su retiro: “Podría colgar las ruedas”

Daniel Arcila, debutante con la selección Colombia y goleador en la victoria contra Perú, fue descubierto por el papá de James Rodríguez

Nacional vs. Tolima: hora y dónde ver en vivo a James Rodríguez ante el conjunto de Luis Fernando Suárez

Contraloría de Bogotá inspeccionó la grama del estadio El Campín tras los conciertos de BTS: esto hallaron