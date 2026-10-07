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Pumas presenta su nueva playera tributo al pebetero del Estadio Olímpico Universitario y a la justa de México 68

Uno de los recintos más recordados por los mexicanos recibirá un reconocimiento por parte del equipo de la máxima casa de estudios

El club universitario estaría presentando su tercer uniforme en los próximos días. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El club universitario estaría presentando su tercer uniforme en los próximos días. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
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La estrecha vinculación entre la historia olímpica y el Club Universidad Nacional vuelve a cobrar protagonismo en la escena del fútbol mexicano. Se han filtrado las primeras imágenes y especificaciones del que será el tercer uniforme alternativo de los Pumas de la UNAM.

La indumentaria rinde un homenaje directo al legado de los Juegos Olímpicos de México 1968 y a la antorcha olímpica que encendió el pebetero del Estadio Olímpico Universitario, recinto que funge como casa del conjunto auriazul.

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El estadio auriazul es uno de los más queridos por la afición mexicana. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El estadio auriazul es uno de los más queridos por la afición mexicana. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Un gráfico exclusivo en la espalda: la antorcha de 1968

El detalle más sobresaliente y conceptual de la prenda se ubica en la parte posterior del jersey. En la zona alta de la espalda, justo debajo del cuello posterior, la camiseta incorpora una ilustración estilizada del histórico pebetero olímpico con su llama encendida. Este grabado resalta en un elegante tono dorado reluciente que contrasta sobre la base del uniforme, sirviendo como el sello distintivo de toda la colección.

A diferencia de los colores tradicionales de local y visitante —que suelen apostar por el blanco pulcro o el azul marino profundo—, este diseño alternativo implementa una paleta cromática sofisticada en tonos antracita y negro. Esta base oscura permite que tanto el emblemático puma gigante grabado en el pecho como los logotipos de los patrocinadores adquieran un acabado metálico en color oro de alto impacto visual.

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El conjunto del Pedregal luciría una nueva indumentaria para este torneo.
El conjunto del Pedregal luciría una nueva indumentaria para este torneo. (Footyheadlines.com)

La herencia que dejó el Estadio Olímpico Universitario

El Estadio Olímpico Universitario, inaugurado en 1952 y declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, albergó los Juegos Olímpicos de 1968. Fue en ese escenario donde la atleta mexicana Enriqueta Basilio hizo historia al convertirse en la primera mujer en la historia en encender el pebetero olímpico en una ceremonia de apertura.

La marca deportiva encargada de confeccionar las prendas del club universitario ha buscado plasmar esos hitos arquitectónicos e históricos en la indumentaria de competencia. En temporadas pasadas se han integrado referencias a los murales de Diego Rivera o a la Cantera universitaria; no obstante, esta propuesta rescata el fuego olímpico como un símbolo de identidad que une a la comunidad académica con la afición deportiva.

Aunque las imágenes circularon rápidamente a través de portales especializados en indumentaria deportiva y redes sociales, el club y la firma patrocinadora mantendrán el protocolo de presentación oficial dentro de sus calendarios programados. Se anticipa que la vestimenta esté disponible en tiendas oficiales y plataformas digitales antes de que concluya el certamen en curso.

La recepción del público ante la filtración ha sido sumamente favorable. Los seguidores del equipo auriazul han destacado la sobriedad del fondo en tono carbón y el significado histórico del pebetero dorado en la espalda, posicionando a este tercer uniforme como una pieza de colección orientada a enaltecer el orgullo y la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El reciente guiño de los Pumas de la UNAM a la antorcha olímpica en su indumentaria no es una casualidad estética. Detrás de ese pebetero dorado grabado en la camiseta se esconde la historia del inmueble que transformó para siempre el deporte nacional e internacional: el Estadio Olímpico Universitario.

Inaugurado en noviembre de 1952 y diseñado por los arquitectos Augusto Pérez Palacios, Jorge Bravo y Raúl Salinas, el recinto del Pedregal se convirtió en el epicentro de los Juegos Olímpicos de México 1968, los primeros organizados en América Latina y en una nación hispanohablante.

El conjunto del Pedregal luciría una nueva indumentaria para este torneo.
El conjunto del Pedregal luciría una nueva indumentaria para este torneo. (Footyheadlines.com)

El histórico estadio de la UNAM

Durante la justa veraniega de 1968, el Estadio Olímpico Universitario albergó las competencias de atletismo y las ceremonias de apertura y clausura. El 12 de octubre de ese año, el inmueble fue testigo de un hito histórico de equidad de género cuando la atleta mexicana Norma Enriqueta ‘Queta’ Basilio subió los 90 escalones del estadio para convertirse en la primera mujer en la historia en encender el fuego olímpico.

Además del simbolismo social, la mística del estadio quedó marcada por hazañas deportivas irrepetibles sobre su pista de tartán:

  • El salto del siglo: El estadounidense Bob Beamon rompió el récord mundial de salto de longitud al alcanzar los 8.90 metros, una marca que se mantuvo intacta por más de 23 años.
  • La revolución de espaldas: Dick Fosbury transformó para siempre el salto de altura al utilizar por primera vez la técnica “Fosbury Flop”, ganando la medalla de oro.
  • El podio del Black Power: Los velocistas estadounidenses Tommie Smith y John Carlos realizaron el famoso gesto con el puño en alto y guante negro durante la premiación de los 200 metros planos, protestando en favor de los derechos civiles.
Inauguración del estadio Olímpico Universitario

México vs. Japón: El partido de fútbol más importante en el Pedregal

Si bien la Gran Final del torneo olímpico de fútbol entre Hungría y Bulgaria (4-1) se disputó en la cancha del Estadio Azteca, el Estadio Olímpico Universitario fue la sede del partido más trascendente para la historia del fútbol mexicano durante esos Juegos Olímpicos: el duelo por la Medalla de Bronce entre México y Japón, celebrado el 24 de octubre de 1968.

Ante una tribuna volcada con más de 105,000 espectadores en las gradas del inmueble universitario, la Selección Mexicana dirigida por Ignacio Trelles buscaba conquistar la primera medalla olímpica en la historia del fútbol nacional. Sin embargo, el conjunto nipón dio la gran sorpresa del torneo impulsado por su figura Kunishige Kamamoto, quien anotó un doblete a los minutos 20′ y 40′ para sellar el 2-0 definitivo a favor de los asiáticos.

A pesar de la amarga derrota local y del penal fallado por Alberto Onofre en la segunda mitad, aquel encuentro marcó un hito sin precedentes. No solo representó la mejor actuación de México en un torneo olímpico de fútbol hasta la hazaña de Londres 2012, sino que consagró al Estadio Olímpico Universitario como un templo sagrado del fútbol internacional. Ese valioso legado arquitectónico e histórico es el que hoy revive en la piel del club auriazul.

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