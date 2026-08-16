Presunta mercenaria colombiana habría sido capturada en Ucrania

La captura de Daniela Zapata Aguirre, una joven colombiana de Medellín que combatía como mercenaria junto a las fuerzas ucranianas en Zaporiyia, expuso el creciente protagonismo de los ciudadanos colombianos en la guerra y evidenció los riesgos extremos que enfrentan quienes, atraídos por promesas económicas, terminan heridos o abandonados en el frente - crédito adriane9566 / Instagram

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La presunta captura de Daniela Zapata Aguirre, una ciudadana colombiana de Medellín, marcó un nuevo capítulo en la participación extranjera dentro del conflicto entre Rusia y Ucrania. Según las versiones que circulan en redes sociales, la mujer fue capturada por soldados rusos en la región de Zaporiyia mientras combatía como mercenaria al servicio del ejército ucraniano.

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron el momento exacto de la detención. Un dron ruso registró a la combatiente vestida con uniforme militar, recibiendo órdenes para soltar su arma y quitarse el casco mientras, supuestamente, se encontraba herida.

El episodio habría ocurrido cerca de Orekhov, una zona que ha sido escenario de intensos enfrentamientos en las últimas semanas debido al avance de las fuerzas rusas y los esfuerzos ucranianos por contenerlos.

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Daniela Zapata Aguirre, combatiente colombiana, fue capturada herida por fuerzas rusas en Zaporiyia mientras vestía uniforme militar y portaba equipo de combate - crédito adriane9566 / Instagram

Según los reportes, Zapata habría sido abandonada por sus compañeros de unidad, quedando a su suerte antes de ser detenida. Este episodio pone de relieve el fenómeno creciente de participación de colombianos en la guerra de Ucrania. Desde 2022, se estima que más de 7.000 ciudadanos de ese país han viajado a la zona de conflicto, la mayoría con experiencia militar previa y motivados por la promesa de salarios elevados que pueden alcanzar hasta USD 5.000 mensuales.

La presencia colombiana en el conflicto no es un hecho aislado. Diversos informes señalan que Colombia se posicionó en 2026 como el principal país proveedor de combatientes extranjeros para el ejército ucraniano. Esta oleada de reclutamientos fue confirmada por el sargento Luis Ortiz, quien declaró a la BBC que solo en los últimos cuatro meses, alrededor de 1.200 colombianos ingresaron a Ucrania para sumarse al frente.

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El reclutamiento de mercenarios, como el caso de Daniela Zapata, se gestiona principalmente a través de redes sociales como TikTok, donde intermediarios prometen salarios de USD 2.000 mensuales. Sin embargo, testimonios de excombatientes, como Steven Santiago Christian Cho Vargos, han revelado que muchas veces los pagos son parciales o inexistentes, lo que añade un elemento de vulnerabilidad para quienes deciden enlistarse.

Se presume que la mujer capturada se llama Daniela Zapata Aguirre - crédito adriane9566 / Instagram

Hacia el lado ruso, una investigación de Noticias Caracol documentó una red paralela que recluta colombianos con bonos de USD 35.000, salarios de USD 3.500 mensuales y promesas de ciudadanía rusa.

La empresa identificada inicialmente como Jaguar Consultoría, luego rebautizada como Compañía Los Osos, habría captado a civiles sin experiencia militar con ofertas de trabajo como cocineros o guardias de seguridad, para enviarlos directamente al frente. La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación preliminar tras recibir cerca de un centenar de denuncias familiares.

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Además, diversas denuncias de sobrevivientes han evidenciado que los colombianos suelen ser enviados como frente de cañón en las zonas de mayor actividad.

Mercenario colombiano William Andrés Gallego Orozco capturado por Rusia en la guerra con Ucrania le pidió a su familia denunciar a reclutadores en Bogotá- crédito captura de pantalla Taas / @PabVis/X

No existe un registro oficial y exacto de los colombianos presentes en la guerra. La mayoría viaja de manera independiente, sin reportar su salida a las autoridades nacionales. Sin embargo, estimaciones independientes y bases de datos diplomáticas ofrecen una visión de la dimensión humana del fenómeno: se calcula que entre 300 y 550 colombianos han muerto en combate, mientras que las solicitudes de asistencia por desaparecidos oscilan entre 500 y 670 casos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reconoció en 2024 al menos 300 nacionales fallecidos y, en abril de 2026, reportó 438 desaparecidos en zona de conflicto. Estos números sitúan a los colombianos como el grupo extranjero con más bajas dentro del bando ucraniano.

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Desde el lado ruso, el Comité de Investigación presidido por Alexandr Bastrykin informó en julio de este año que más de 4.000 extranjeros combaten junto a Ucrania. De ellos, 1.100 tienen órdenes de imputación, casi mil están bajo búsqueda y captura internacional, y 249 han sido condenados por tribunales rusos, incluyendo a ciudadanos colombianos.