Sismo en Pereira dejó 58.000 niños desescolarizados: Rodrigo Lara pide educación virtual

El ministro del Interior explicó las medidas que plantea para mantener las clases mientras avanzan las reparaciones de los colegios afectados por el sismo. - crédito @MinInterior/X

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El sismo ocurrido el pasado 10 de agosto en Pereira, Risaralda, continúa generando afectaciones en la ciudad. Una de las principales preocupaciones de las autoridades está relacionada con la infraestructura educativa, luego de que se estableciera que los 165 colegios públicos de la capital de Risaralda presentan daños severos.

La situación fue analizada durante la tarde de este sábado en el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en Pereira, donde participaron autoridades locales, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo Abondano.

Al finalizar la reunión, Lara informó que, de acuerdo con las cifras entregadas durante el encuentro, cerca de 58.000 niños permanecen desescolarizados debido a las condiciones en las que quedaron las instituciones educativas.

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“Pereira tiene 165 colegios públicos y 165 tienen daños severos. Estima la Secretaría de Educación de la ciudad que solamente podrían, haciendo unos arreglos rápidos, reiniciar clases con 15”, explicó el ministro en un video publicado en sus redes sociales.

Esto significa que 140 colegios no podrían reiniciar las clases en las condiciones actuales. Ante este escenario, el funcionario planteó la posibilidad de recurrir a la educación virtual mientras se adelantan las intervenciones necesarias en las instituciones.

Los 165 colegios públicos de Pereira presentan daños severos, según el balance entregado por las autoridades. - crédito Fecode (referencia)

Rodrigo Lara cuestionó el uso de guías escolares

El ministro del Interior señaló que las guías escolares no deberían ser la única alternativa para los estudiantes que actualmente no pueden asistir a sus colegios.

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“Las guías es un cuaderno. Es decir, que el niño tome clases por sí mismo y que sus papás le den clases con un cuaderno. Eso no es educación, seamos francos”, manifestó.

En ese sentido, Lara consideró que la educación virtual puede ser una alternativa a la presencialidad durante el periodo en que los colegios permanezcan afectados.

Según explicó, uno de los principales requerimientos para implementar esta modalidad es garantizar que los estudiantes tengan los dispositivos y la conectividad necesarios para acceder a las clases y mantener comunicación con sus profesores.

“Hace falta dinero para acceder a planes de datos y dinero para comprarle al niño una tableta. El niño necesita contacto directo con su profesor”, afirmó.

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La educación virtual fue planteada como una alternativa mientras avanzan las reparaciones de las instituciones educativas. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Llamado a empresas de telefonía y ciudadanos

Lara indicó que ya se realizó un llamado a las empresas de telefonía móvil para que apoyen con planes de datos para los niños de Risaralda, Chocó y Buenaventura, así como de otros municipios en los que los estudiantes no tengan acceso a sus colegios.

El ministro también pidió apoyo para conseguir tabletas que permitan ampliar el acceso a la educación virtual durante la emergencia.

“Por supuesto que el Gobierno va a hacer un esfuerzo y tiene que hacer un esfuerzo”, sostuvo, al tiempo que invitó a los ciudadanos que quieran contribuir a respaldar esta alternativa para los estudiantes afectados.

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La situación educativa hace parte de una emergencia más amplia que continúa en Pereira. Durante el PMU, Lara señaló que la ciudad permanece en alerta máxima, debido a que todavía se desarrollan actividades de búsqueda y rescate.

De acuerdo con el balance entregado por el funcionario, hay cerca de 260 personas desaparecidas y personas que continúan bajo los escombros. También informó que el número de fallecidos en Pereira ascendía a 96, sin contar las víctimas de Dosquebradas.

El ministro del Interior planteó alternativas para garantizar la educación de los estudiantes afectados por el sismo. - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Continúan las labores de atención en Pereira

Además de la situación educativa, las autoridades trabajan en la evaluación de las estructuras afectadas. Lara informó que existen más de 8.000 solicitudes de ciudadanos que requieren conocer si sus viviendas son seguras.

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Para atender esta demanda, llegaron 35 ingenieros adicionales a la ciudad, según explicó el ministro.

También señaló que ya se había atendido una solicitud relacionada con el suministro de ACPM y que 500 policías llegaron al municipio de Pereira para contribuir a las labores de seguridad, orden y estabilidad.

En cuanto a la remoción de escombros, Lara indicó que hasta el momento se han retirado 28.000 toneladas de material y manifestó que la ciudad necesita más maquinaria para continuar con estas labores.

El funcionario hizo un llamado a empresas que tengan experiencia y conocimiento en demoliciones masivas y estructuras, así como a quienes cuenten con maquinaria que pueda ser puesta a disposición de Pereira.

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