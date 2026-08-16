Las guerras, sin final a la vista

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu

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Las divergencias entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu respecto de la estrategia de la guerra en Gaza plantean interrogantes sobre el conflicto de Medio Oriente de cara al futuro.

El presidente estadounidense expresó hace algunas semanas que su estrategia era lograr una tregua entre Israel y Hamas que permitiera la instalación de un gobierno integrado predominantemente por técnicos palestinos. Esta era la propuesta del Consejo para la Paz creado por Trump hace unos meses con sus aliados más firmes. El plan incluía el despliegue de una fuerza de estabilización de estos países, que garantizara la paz efectiva hasta que pudieran realizarse elecciones en Gaza para terminar de pacificar la región.

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Pero Netanyahu anunció el lunes 10 de agosto su oposición a este plan, semanas antes de su puesta en marcha. Dijo que las operaciones militares de su país continuarán en Gaza hasta la destrucción militar de Hamas, sin lo cual Israel no estará seguro en el futuro.

La causa principal de esta divergencia son los desafíos electorales que ambos líderes enfrentan. Para Netanyahu es la elección nacional del 27 de octubre, de la cual depende su permanencia o no en el poder. Para imponerse debe mantener el apoyo de los ultraortodoxos que respaldan su política. Trump, por su parte, enfrenta las elecciones legislativas de mitad de mandato el 4 de noviembre y para ganarla debe terminar con la guerra contra Irán, aunque sea con un empate, y ello requiere un acuerdo que cese las hostilidades en Gaza como primer paso para una negociación con Irán. Se trata de un debilitamiento claro del eje Washington-Tel-Aviv, que ha sido clave en la guerra que se está desarrollando en Medio Oriente.

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Al mismo tiempo, la prolongación de esta guerra iniciada el 7 de octubre de 2023 ha dado lugar al resurgimiento de potencias regionales o medianas del mundo. El acuerdo de cooperación militar firmado entre Pakistán, Arabia Saudita y Turquía lo ha puesto en evidencia. El primero es un país que tiene bombas nucleares y eso le da un peso estratégico importante de por sí. Tiene una población de 240 millones de habitantes y un PBI de 347 mil millones de dólares. Se calcula que destina a gasto militar el 2,8% de esta cifra y sus fuerzas armadas cuentan con un 1.710.000 efectivos. Arabia Saudita, por su parte, es el tercer país del mundo por el monto de sus importaciones de armamento. Se encuentra en un proceso de rearme muy importante, siendo Estados Unidos su mayor proveedor. Cuenta con una población de treinta y seis millones y un PBI de más de 1 billón de dólares. Se estima que destina a gasto militar el 6,5% de esta cifra y sus fuerzas armadas cuentan con 350 mil efectivos. Es el país con mayor capacidad militar de las monarquías del Golfo, integradas también por Qatar, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein. Estos seis países mantienen relaciones no hostiles entre sí pero difieren en la estrategia a seguir ante el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Turquía cuenta con una población de casi 88 millones de habitantes y un PBI de un 1.000.640.000 dólares. Se calcula que destina a gasto militar el 1,9% de esta cifra y sus fuerzas armadas cuentan con 481 mil efectivos. Es el único país musulmán que integra la OTAN, dentro de la cual tiene las segundas fuerzas armadas por cantidad de efectivos. Proyecta su presencia militar y sus intereses en el amplio espectro del resto de los países túrquicos: Azerbaiyán, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán. A ellos se suman dos repúblicas dentro de Rusia. Tiene un enfrentamiento con su minoría kurda, que se ubica también en Irak, Irán y Siria, país en el cual también están desplegadas tropas turcas, e interviene en la guerra civil libia. Turquía está entre los países más avanzados del mundo en el manejo de drones con inteligencia artificial, lo que se puso en evidencia en la guerra entre Azerbaiyán y Armenia por el enclave de Nagorno-Karabaj. Turquía, Arabia Saudita y Pakistán han acordado defenderse de forma conjunta.

Al mismo tiempo, la guerra entre Rusia y Ucrania se prolonga, sin final a la vista por ahora. Se enfrentan la capacidad ucraniana en la producción de drones con la resiliencia rusa frente a las bajas y los daños. Kiev enfrenta la escasez de misiles de defensa antiaérea como los Patriot. Ello deriva en gran medida de la creciente necesidad de Estados Unidos de utilizarlos frente a Irán. Europa tampoco tiene capacidad de sustituir la asistencia estadounidense en este rubro. Rusia compensa la eficacia ucraniana con la estrategia de los “enjambres” de drones, con los que responde a los ataques ucranianos. Los dos países van aumentando cantidad y efectividad de sus drones sobre blancos civiles. Buscan inutilizar líneas de abastecimiento logístico tanto civiles como militares. Las víctimas de los ataques ahora se cuentan por decenas.

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Imagen de archivo de un bombero en la ciudad ucraniana de Zaporiyia tras un ataque ruso. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/OLEG MOVCHANIUK

Estados Unidos ha visto reducirse o casi anularse su rol de mediador en este conflicto y lo mismo sucede con Europa. Durante los cuatro años y medio que viene durando esta guerra, sólo Turquía en sus inicios logró un acuerdo transitorio que finalmente fracasó por falta de apoyo de los países de la OTAN. Kiev ha denunciado que los drones utilizados en las últimas ofensivas de Moscú son de origen norcoreano. Ucrania tiene un apoyo occidental que cada mes se hace menos efectivo en términos de capacidad militar, aunque en compensación va avanzando en una industria militar propia. Rusia responde con ataques masivos sobre blancos civiles ucranianos. Va logrando avances, pero de pocos kilómetros cuadrados. Este conflicto ha entrado en lo que podríamos denominar un estado de guerra “crónico”: que pudiera llegar a durar cincuenta meses era un escenario muy improbable el 22 de febrero, cuando se inició la invasión rusa a Ucrania.

Regionalmente, un dron de origen desconocido que entró en el espacio aéreo de Letonia fue abatido por un avión italiano, actuando a órdenes de la OTAN.

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En el plano global, las señales de tensión en torno a Taiwán se incrementan. La isla ha realizado ejercicios militares cuya novedad es la capacidad creciente en materia de drones que ha desarrollado en base a su alto desarrollo tecnológico, y en particular la fabricación de chips, en lo cual es el primer país del mundo. Está desarrollando una estrategia militar propia menos dependiente de Washington. Beijing, por su parte, desarrolla al mismo tiempo una estrategia militar y una diplomática. China apunta a beneficiarse sin arriesgarse del desgaste militar estadounidense, acentuado por la falta de resultados ante Irán y las pérdidas sufridas.

Mientras tanto, busca consolidar el mundo ordenado por la rivalidad entre dos potencias: la propia China y Estados Unidos. Alternativas para reunificar las dos Chinas se discuten en forma bilateral. De acuerdo a información publicada por los medios de comunicación en los últimos dos meses, los puntos vulnerables de Washington son en primer lugar la escasez de munición, es decir, los arsenales de drones y defensa aérea se han vaciado y los plazos de los proveedores son demasiado largos e incluso pueden medirse en años, frente a armamentos similares de Irán, mucho más baratos y de fácil fabricación. La segunda vulnerabilidad es la cantidad de bajas. Las muertes reconocidas oficialmente por Estados Unidos en el conflicto con Irán no llegan a veinte, pero se filtran cifras sobre heridos que llegarían al medio millar. Esto constituye un factor muy relevante para la campaña electoral de Trump.

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La situación de las fuerzas estadounidenses es crítica. Se ordenó que el portaaviones Washington reemplace al Lincoln en Medio Oriente. Un senador demócrata hizo pública una carta denunciando la situación desesperada que viven los tripulantes del segundo, por las condiciones de vida que se han deteriorado durante un largo despliegue.

Mientras tanto, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán parecen suspendidas.