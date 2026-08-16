México
Agregar Infobae enGoogle

¿Para qué sirve el té de jamaica con canela? Estos son los mitos y riesgos

La combinación aporta beneficios; sin embargo, no quema grasa ni sustituye medicamentos, y su consumo requiere precaución en algunas personas

La combinación aporta beneficios; sin embargo, no quema grasa ni sustituye medicamentos, y su consumo requiere precaución en algunas personas
La combinación aporta beneficios; sin embargo, no quema grasa ni sustituye medicamentos, y su consumo requiere precaución en algunas personas
Guardar

El té de jamaica con canela se ha popularizado como una bebida relacionada con el control de peso, la reducción de la presión arterial y la regulación de la glucosa. Aunque sus ingredientes contienen compuestos con propiedades estudiadas por la ciencia, la infusión no debe considerarse un remedio milagroso ni una alternativa a los tratamientos médicos.

La flor de jamaica (Hibiscus sabdariffa) destaca por su contenido de antocianinas, pigmentos naturales con actividad antioxidante. También se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, diuréticas y laxantes suaves.

La canela, por su parte, contiene compuestos como el cinamaldehído y se ha relacionado con efectos antioxidantes, antiinflamatorios y antimicrobianos.

Consumida sin cantidades elevadas de azúcar y como parte de una alimentación equilibrada, esta bebida puede funcionar como un complemento nutricional. Sus posibles beneficios, sin embargo, dependen de la frecuencia de consumo, las cantidades utilizadas y las condiciones de salud de cada persona.

PUBLICIDAD

¿Cuáles son los beneficios del té de jamaica con canela?

Uno de los efectos más estudiados de la jamaica es su posible contribución a la reducción de la presión arterial. Diversos ensayos clínicos han observado que su consumo puede producir una disminución moderada en personas con prehipertensión o hipertensión leve.

Este efecto se ha relacionado con las antocianinas presentes en la flor, las cuales pueden favorecer la relajación de los vasos sanguíneos. A esto se suma su acción diurética, que estimula la eliminación de líquidos y sodio a través de la orina, por lo que podría ayudar a reducir la retención de líquidos.

Una tetera y una taza de té de jamaica con canela, con flores secas de jamaica, ramas de canela, canela en polvo, una pizarra y un libro abierto.
El té de jamaica con canela aporta compuestos antioxidantes y puede complementar una alimentación equilibrada, aunque no sustituye los tratamientos médicos

La canela también ha despertado interés por su posible participación en el control de la glucosa. El cinamaldehído y otros de sus componentes se han vinculado con una mejor respuesta a la insulina y con la disminución de los picos de azúcar después de las comidas. Esto no significa que la bebida cure la diabetes ni que produzca el mismo efecto en todas las personas.

PUBLICIDAD

La ingesta constante de jamaica y canela también se ha estudiado por sus posibles efectos sobre el perfil lipídico. Algunas investigaciones metabólicas han encontrado reducciones del colesterol LDL, conocido como colesterol “malo”, y de los triglicéridos. Estos resultados deben entenderse como un apoyo dentro de un estilo de vida saludable, no como una garantía.

Mitos del té de jamaica con canela

Uno de los mitos más frecuentes sostiene que el té de jamaica con canela “quema grasa”. Ninguna infusión elimina por sí sola el tejido adiposo. La pérdida de grasa requiere un déficit calórico, es decir, gastar más energía de la que se consume, acompañado idealmente de una alimentación equilibrada y actividad física.

La bebida puede generar una reducción temporal de la hinchazón debido a su efecto diurético. También podría apoyar el control metabólico al consumirse sin azúcar, pero estos efectos no equivalen a perder grasa corporal de forma automática.

Otro error es pensar que la infusión puede sustituir los medicamentos para la hipertensión o la diabetes. Si una persona ya tiene alguno de estos diagnósticos, debe continuar el tratamiento indicado por un profesional de la salud. El té puede considerarse un complemento, pero nunca un reemplazo de la atención médica.

Riesgos y contraindicaciones de esta infusión

Las personas con presión arterial baja deben consumir té de jamaica con moderación, debido a que podría reducirla todavía más. También se recomienda precaución a quienes toman medicamentos antihipertensivos, tratamientos para controlar la glucosa o anticoagulantes, ya que podrían presentarse interacciones o potenciarse algunos efectos.

Un recipiente de vidrio contiene líquido rojo, trozos de flor de jamaica y palos de canela; gotas de vapor y burbujas se observan en la superficie.
El té de jamaica con canela aporta compuestos antioxidantes y puede complementar una alimentación equilibrada, aunque no sustituye los tratamientos médicos

La variedad de canela también importa. Para un consumo frecuente se recomienda preferir la canela de Ceylán sobre la canela Cassia. Esta última contiene una mayor cantidad de cumarina, un compuesto que, ingerido de manera excesiva y prolongada, puede afectar el hígado.

Además, agregar azúcar o miel en grandes cantidades puede contrarrestar parte del beneficio metabólico buscado. Lo recomendable es beber la infusión al natural o, si se desea un sabor dulce, utilizar con moderación un edulcorante no calórico, como la estevia.

¿Cómo consumir té de jamaica con canela?

Para prepararlo se puede hervir agua y añadir flores secas de jamaica junto con una ramita de canela. La mezcla se deja a fuego bajo entre cinco y 10 minutos, se retira, se cuela y se sirve caliente o fría.

El té de jamaica con canela puede integrarse a una dieta equilibrada como una bebida sin azúcar con compuestos antioxidantes. No obstante, sus posibles beneficios dependen de un consumo responsable y no justifican abandonar tratamientos ni ignorar síntomas. Ante una enfermedad diagnosticada o el uso habitual de medicamentos, lo más prudente es consultar a un profesional de la salud antes de incorporarlo de manera cotidiana.

Temas Relacionados

té de jamaicacanelabeneficiosmitosriesgossaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Retiro de visas: la nueva herramienta de presión de Trump contra políticos mexicanos

The New York Times señala que Washington utiliza la cancelación de visas para enviar mensajes contundentes a funcionarios mexicanos sin revelar las pruebas o información de inteligencia detrás de cada decisión

Retiro de visas: la nueva herramienta de presión de Trump contra políticos mexicanos

Feria Nacional del Atole 2026: fecha, sede y sabores que podrás probar gratis cerca de CDMX

El evento contará con comida típica, incluyendo tamales y pan artesanal. Además de la venta de artesanías, habrá música, espectáculos culturales y juegos mecánicos

Feria Nacional del Atole 2026: fecha, sede y sabores que podrás probar gratis cerca de CDMX

Orbelín Pineda vuelve a anotar en la Liga Mx, pero ahora con Monterrey: cuándo había sido su último gol en el campeonato mexicano

“El Maguito” regresó a la Liga Mx tras tener un paso en el futbol de Grecia con el AEK Atenas

Orbelín Pineda vuelve a anotar en la Liga Mx, pero ahora con Monterrey: cuándo había sido su último gol en el campeonato mexicano

Quién sería el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México: filtran actualización de encuestas y votos a horas

Tras la salvación de Moisés Peñaloza, el escenario sobre qué habitante dejará el reality show cambió por completo

Quién sería el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México: filtran actualización de encuestas y votos a horas

Nervio vago: el sistema natural que ayuda a relajarte y las formas sencillas de estimularlo

Participa en la regulación del ritmo cardiaco, la respiración y la digestión, además de intervenir en la respuesta del organismo al estrés

Nervio vago: el sistema natural que ayuda a relajarte y las formas sencillas de estimularlo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: Marina realiza dos decomisos millonarios de droga en CDMX y altamar

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: Marina realiza dos decomisos millonarios de droga en CDMX y altamar

Regresan 17 familias a Chilapa tras desplazamiento provocado por ataques de Los Ardillos y Los Tlacos en la Montaña de Guerrero

Retiro de visas: la nueva herramienta de presión de Trump contra políticos mexicanos

Aseguran miles de pastillas de hidrocodona en el AICM: decomiso supera los 6.8 mdp

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Marina decomisa 1.9 toneladas de cocaína en el Pacífico

ENTRETENIMIENTO

Quién sería el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México: filtran actualización de encuestas y votos a horas

Quién sería el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México: filtran actualización de encuestas y votos a horas

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: quién será el tercer eliminado y riesgo de doble salida

Entre un famoso actor de telenovelas y una prestigiosa cineasta: quiénes son los padres de Arantza Ruiz, habitante de La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: los nominados temen por una doble eliminación

¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez terminaron? La actriz reacciona a rumores de ruptura con un video

DEPORTES

Checo Pérez reflexiona sobre su carrera en la F1 y comparte lo que vivió para competir en el máximo nivel

Checo Pérez reflexiona sobre su carrera en la F1 y comparte lo que vivió para competir en el máximo nivel

Orbelín Pineda vuelve a anotar en la Liga Mx, pero ahora con Monterrey: cuándo había sido su último gol en el campeonato mexicano

Qué necesita la Selección Mexicana Varonil de Flag Football para conseguir el pase a Juegos Olímpicos tras no poder hacerlo en el Campeonato Mundial

Turco Mohamed reconoce que el Atlante superó al Toluca tras empatar: “Tuvieron las ocasiones más claras”

México es derrotado por Canadá en el duelo por el tercer lugar del Campeonato Mundial de Flag Football Varonil