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Coleccionó ítems de Coca Cola por 29 años y los perdió todos en el temblor de 7,4 en la ciudad de Pereira

Además de los daños sufridos en su vivienda, la mujer mostró que numerosos objetos que tenía en exhibición se perdieron de forma definitiva

El terremoto que sacudió Colombia el 10 de agosto dejó a cientos de familias de Pereira enfrentando la pérdida de sus bienes más preciados. Entre ellas, una mujer vio cómo su colección de casi tres décadas de objetos de Coca-Cola quedó destruida bajo los escombros, transformando recuerdos y dedicación en fragmentos irrecuperables - crédito albitamurilloperez / Instagram

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El reciente terremoto en Colombia dejó daños irreparables en Pereira y cambió la vida de una coleccionista que, durante 29 años, había reunido una de las más completas colecciones de objetos de Coca-Cola en la región. La tragedia no solo afectó estructuras, sino también historias personales marcadas por la dedicación y la memoria.

El sismo del 10 de agosto, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, impactó especialmente los departamentos de Caldas, Quindío y Chocó. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la cifra de fallecidos ascendió a 288 personas la noche del viernes, cifras que dimensionan la magnitud del desastre y sus consecuencias en la región del Pacífico colombiano.

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Las consecuencias del terremoto para una coleccionista de Pereira

En medio de las pérdidas materiales, la historia de una mujer de Pereira destacó por la simbología de su colección. Durante casi tres décadas, había convertido su hogar en un santuario para objetos de Coca-Cola.

Tras el terremoto del 10 de agosto, la aficionada compartió el impacto de la destrucción en su cuenta de Instagram - crédito albitamurilloperez / Instagram
Tras el terremoto del 10 de agosto, la aficionada compartió el impacto de la destrucción en su cuenta de Instagram - crédito albitamurilloperez / Instagram

El terremoto destruyó parte de su vivienda y daño numerosos objetos que representaban no solo un valor económico, sino también afectivo. Fotografías y videos publicados en su cuenta de Instagram mostraron la transformación del espacio: donde antes estaban organizados los objetos, solo quedaron fragmentos y polvo.

La mujer relató en redes sociales: “Después de 29 años de estar coleccionando todos mis tesoros de @cocacola, en el terremoto del 10 de agosto de 2026 en mi querendona, trasnochadora y morena Pereira, se derrumbó todo”. Sus palabras sintetizaron el dolor por la pérdida, pero también la importancia de la memoria y el esfuerzo detrás de cada pieza.

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En las imágenes se observaron vasos, botellas de edición limitada, carros en miniatura, pelotas, yoyos, almanaques, cuadros, lámparas, relojes, botilitos y latas esparcidos en el suelo, entre vidrios y grietas en las paredes. La dimensión de la colección y la dedicación invertida a lo largo de los años se hicieron evidentes en cada detalle.

La pérdida de la colección evidencia cómo el sismo afectó no solo bienes materiales, sino también objetos con valor sentimental - crédito albitamurilloperez / Instagram
La pérdida de la colección evidencia cómo el sismo afectó no solo bienes materiales, sino también objetos con valor sentimental - crédito albitamurilloperez / Instagram

La respuesta de la comunidad no tardó en llegar. Usuarios de Instagram dejaron mensajes de aliento, reconociendo el valor sentimental de la colección y la fortuna de que la familia estuviera a salvo. “Qué rico saber que recorriste. Tuviste la oportunidad de coleccionar lo que querías, pero ahora tienes lo más importante, que es la vida tuya y la de toda tu familia alrededor”, expresó una seguidora. Otros reflexionaron sobre la magnitud de la tragedia: “Te fue bien, hay personas que perdieron a su mamá, papá, hijos inclusive las mascotas y eso no se recupera con absolutamente nada”.

Reacción de Coca-Cola y solidaridad virtual

La historia llegó a oídos de la propia compañía, que respondió en los comentarios de la publicación: “Gracias por unirse y compartir apoyo para Albita. Ya estamos en contacto con ella. Con esto recordamos el poder que tiene una comunidad cuando actúa desde el corazón. Colombia nos necesita unidos y cada aporte es una forma de decir presente”.

La reacción de la marca se sumó a la ola de mensajes solidarios. Algunos usuarios invitaron a canalizar apoyo no solo hacia quienes perdieron objetos de colección, sino también hacia las familias que lo perdieron todo: “Ojalá que así como se unen para que alguien recupere objetos de colección, también se unan y creen campañas para que personas que perdieron todo, recuperen sus cosas materiales, obtengan comida, techo, etc”.

La colección de objetos de Coca-Cola en Pereira representaba casi treinta años de dedicación y recuerdos familiares - crédito albitamurilloperez / Instagram
La colección de objetos de Coca-Cola en Pereira representaba casi treinta años de dedicación y recuerdos familiares - crédito albitamurilloperez / Instagram

El coleccionismo de Coca-Cola en Colombia

La afición por los objetos de Coca-Cola en Colombia ha dado lugar a una comunidad activa y diversa. Los coleccionistas intercambian piezas históricas, participan en convenciones y mantienen vivo el interés por la memorabilia. Los artículos más buscados incluyen botellas de ediciones especiales, miniaturas de vidrio o plástico, camiones o camionetas a escala, relojes, carteles metálicos, destapadores y juguetes clásicos como los yoyos.

Este tipo de coleccionismo trasciende lo material y se convierte en un testimonio de la cultura popular, la nostalgia y la capacidad de un objeto para representar historias personales y colectivas.

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