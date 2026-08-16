Abelardo de la Espriella se refirió al ataque atribuido al ELN en Ábrego, Norte de Santander: “Le saldrá caro”

El pronunciamiento del presidente Abelardo de la Espriella fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Luisa González/REUTERS/AFP

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El Ejército Nacional informó que un ataque con drones cargados con explosivos dejó un militar muerto y cinco heridos la noche del 15 de agosto de 2026 en un eje vial del municipio de Ábrego, en Norte de Santander.

Según el reporte, durante la acción fueron lanzados más de nueve artefactos explosivos contra tropas del grupo de Caballería Liviano N.° 7, agregado operacionalmente a la brigada, y el hecho afectó también un vehículo blindado utilizado en labores de seguridad y protección de la población civil que transita por ese corredor.

La institución precisó que el soldado profesional Neiver Madera Ricardo fue asesinado y que los otros cinco militares heridos ya reciben atención médica. El ataque fue atribuido, de forma preliminar, a presuntos integrantes del GAO ELN del frente Carlos Armando Cacua Guerrero.

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El Ejército Nacional informó que un ataque con drones cargados con explosivos dejó un militar muerto y cinco heridos la noche del 15 de agosto de 2026 en un eje vial del municipio de Ábrego, en Norte de Santander - crédito @Ejercito_Div2/X

Por este motivo, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció en su cuenta oficial de X, en la que rechazó el ataque y afirmó que dichas acciones “le saldrán caras” al ELN, al que calificó de “narcoterroristas”.

“Este ataque contra nuestros héroes le saldrá caro a los narcoterroristas del ELN (sic)”, afirmó el mandatario.

De la Espriella precisó que la orden a la fuerza pública es “clara” y consiste en acabar con contundencia a los grupos terroristas, a los que tildó como un “cáncer”.

Asimismo, el presidente Abelardo de la Espriella envió un mensaje de solidaridad a las víctimas y a sus familiares.

“La orden a la fuerza pública es clara: sin tregua y con contundencia, hay que acabar con ese cáncer. Mi solidaridad con las víctimas y sus familias. (sic)”, expresó el jefe de Estado.

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Abelardo de la Espriella rechazó el ataque y afirmó que dichas acciones “le saldrán caras” al ELN, al que calificó de “narcoterroristas” - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Detalles de lo sucedido

El Ejército Nacional informó que un ataque con drones cargados con explosivos contra tropas en el municipio de Ábrego, en Norte de Santander, dejó un militar muerto y cinco heridos la noche del sábado 15 de agosto de 2026, durante tareas de seguridad en un eje vial.

De acuerdo con el comando de la Trigésima Brigada, durante la acción se lanzaron más de nueve artefactos explosivos contra la unidad, lo que también afectó un vehículo blindado utilizado en labores de protección de la población civil que transita por ese corredor.

“En horas de la noche de este sábado, 15 de agosto de 2026, tropas del Grupo de Caballería Liviano N.° 7, agregado operacionalmente a la Trigésima Brigada, que desarrollaban tareas de seguridad en un eje vial del municipio de Ábrego, Norte de Santander, fueron objeto de un ataque terrorista, mediante el empleo de aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos, presuntamente perpetrado por integrantes del GAO ELN, Frente Carlos Armando Cacua Guerrero, área de Provincia", afirmó la institución.

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El soldado profesional Neiver Madera Ricardo fue asesinado en el ataque registrado en Ábrego, Norte de Santander - crédito @Ejercito_Div2/X

La institución identificó al fallecido como el soldado profesional Neiver Madera Ricardo y señaló que los cinco militares heridos reciben atención médica. El ataque fue atribuido de forma preliminar a presuntos integrantes del GAO ELN Frente Carlos Armando Cacua Guerrero.

El Ejército indicó que pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones y acciones judiciales. También anunció el refuerzo inmediato del dispositivo de seguridad en el sector con apoyo de la Aviación del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“El Ejército Nacional rechaza este ataque terrorista y pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes, con el fin de que se adelanten las investigaciones y acciones judiciales correspondientes”, afirmó la institución.

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La brigada pidió a la comunidad aportar información a la Línea Gratuita Nacional 107, con “absoluta reserva”.

“De manera inmediata, se reforzó el dispositivo de seguridad en el sector, con el apoyo de capacidades de la Aviación del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el propósito de asegurar el área, proteger a la población civil y prevenir nuevas acciones terroristas que puedan poner en riesgo la vida e integridad de los habitantes y de quienes transitan por el sector”, aseveró el Ejército Nacional en el comunicado.