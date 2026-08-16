Campeonato Mundial de Flag Football: sigue EN VIVO el encuentro por el pase a los Juegos Olímpicos entre México Femenil y Gran Bretaña

La selección mexicana busca subirse al podio en Alemania y asegurar su boleto a Los Ángeles 2028. (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)

La Selección Mexicana Femenil de Flag Football enfrenta esta mañana a Gran Bretaña en el partido por el tercer lugar del Campeonato Mundial, con un objetivo claro: conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tras la sorpresiva derrota ante Canadá en las semifinales, el conjunto mexicano buscará dejar atrás ese tropiezo y aprovechar su segunda oportunidad para conseguir el sueño olímpico.