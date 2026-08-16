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Campeonato Mundial de Flag Football: sigue EN VIVO el encuentro por el pase a los Juegos Olímpicos entre México Femenil y Gran Bretaña

La selección mexicana busca subirse al podio en Alemania y asegurar su boleto a Los Ángeles 2028

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Mexico busca su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026 en este mundial.
La selección mexicana busca subirse al podio en Alemania y asegurar su boleto a Los Ángeles 2028. (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)

La Selección Mexicana Femenil de Flag Football enfrenta esta mañana a Gran Bretaña en el partido por el tercer lugar del Campeonato Mundial, con un objetivo claro: conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tras la sorpresiva derrota ante Canadá en las semifinales, el conjunto mexicano buscará dejar atrás ese tropiezo y aprovechar su segunda oportunidad para conseguir el sueño olímpico.

En pocas líneas:

12:02 hsHoy

TD para Gran Bretaña 7-13

Angelica Tatt aparece para meterse hasta la zona de anotación.

Hannah Elliott convierte la conversión.

11:55 hsHoy

TD para México 13-0

Andrea Martínez realiza un excelente corte para quitarse a la defensora y meterse hasta las diagonales.

La conversión no fue exitosa.

11:54 hsHoy

Segunda intercepción para México

Una gran presión de los rushers mexicanos provocó la intercepción de Victoria Chávez, en lo que ha sido un gran comienzo para la defensiva mexicana.

11:49 hsHoy

Intercepción para México

Elizabeth Bourde logra una gran jugada a la defensiva para detener el primer ataque británico.

11:47 hsHoy

Primer TD para México 7-0

Tania Rincón se recupera de su lesión y de inmediato causa impacto, conectando con Diana Flores en la zona de anotación.

Andrea Martínez hace una gran recepción para completar la conversión de un punto.

11:44 hsHoy

Comienza el encuentro

México y Gran Bretaña ya disputan el último boleto que otorga el Campeonato Mundial a los Juegos Olímpicos.

11:32 hsHoy

El camino de México en el Campeonato Mundial

Las actuales número uno del ranking mundial iniciaron el torneo con paso perfecto. México superó a Alemania, Eslovenia e Italia para cerrar invicto la fase de grupos y confirmar su etiqueta de favorito.

El panorama parecía encaminado hacia una nueva final y conseguir el boleto a Juegos Olímpicos. Sin embargo, las primeras señales de alerta aparecieron en el duelo ante España.

Después de tomar una ventaja de dos posesiones, el conjunto mexicano fue alcanzado durante la segunda mitad y necesitó una extraordinaria recepción de Andy Martínez en la última serie ofensiva para recuperar la ventaja 27-26.

Posteriormente, la defensiva mexicana respondió en el momento clave al contener el último intento del ataque español.

Las dificultades se hicieron todavía más evidentes en las semifinales frente a Canadá. El equipo canadiense anuló a la ofensiva mexicana con una defensiva intensa, caracterizada por la presión constante sobre las mariscales de campo, y limitó por completo las opciones de reacción de México para imponerse 20-6.

La baja en el rendimiento también está relacionada con la lesión de Tania Rincón durante la fase de grupos. Aunque la jugadora pudo volver al campo y tener algunos minutos ante España, no ha logrado recuperarse al cien por ciento, por lo que su participación se ha mantenido limitada.

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