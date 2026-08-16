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Ministerio de Defensa rechazó el ataque del ELN contra soldados en Ábrego, Norte de Santander: “Nuestra fuerza pública seguirá firme”

La cartera de Defensa confirmó que se fortalecerán las acciones estatales para proteger a la población y que la ofensiva será investigada por las autoridades judiciales competentes

Solidaridad y condena oficial por el asesinato de un soldado en Norte de Santander - crédito Colprensa - @mindefena/X
Solidaridad y condena oficial por el asesinato de un soldado en Norte de Santander - crédito Colprensa - @mindefena/X
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En una nueva escalada de violencia en el noreste de Colombia, el municipio de Ábrego, en Norte de Santander, fue escenario de un ataque perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con drones cargados de explosivos.

Según reportes oficiales, el saldo de la ofensiva dejó un soldado asesinado y cinco militares heridos, reafirmando la capacidad letal de estos dispositivos y el riesgo creciente para la seguridad en la región.

De acuerdo con comunicados del Ejército Nacional, los hechos ocurrieron cuando la unidad militar realizaba tareas de protección y resguardo para la comunidad local. Los atacantes lanzaron más de nueve artefactos explosivos desde aeronaves no tripuladas, lo que ocasionó graves daños materiales, incluyendo la afectación de un vehículo blindado utilizado por las tropas en sus labores de patrullaje.

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El soldado profesional Neiver Madera Ricardo perdió la vida durante el ataque, mientras que los otros cinco uniformados reciben atención médica especializada tras resultar lesionados.

Así se vio el ataque contra el Ejército en el departamento - crédito @jhonjacome/X

La ofensiva con drones representa una preocupación creciente para las autoridades, que han observado cómo el ELN incorpora métodos no convencionales en su accionar armado.

Tras lo anterior, el Ejército Nacional detalló que, como respuesta inmediata, se reforzó el dispositivo de seguridad en todo el municipio de Ábrego. Para ello, se desplegaron capacidades de la Aviación del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, cuyo objetivo es asegurar la zona, resguardar a la ciudadanía y prevenir nuevas acciones que puedan comprometer la integridad de los habitantes y de quienes transitan por ese corredor estratégico de la frontera nororiental del país.

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Por su parte, las autoridades pusieron en marcha un plan de acompañamiento integral destinado a la familia del soldado fallecido, ofreciendo apoyo psicológico, jurídico y logístico.

Esto dijo el Ministerio de Defensa sobre el ataque en Ábrego: “El ataque será documentado”

El Ministerio de Defensa expresó su rechazo a la acción terrorista y advirtió sobre las implicancias legales y humanitarias que acarrea el uso de este tipo de armamento.

En su declaración, la cartera enfatizó: “El uso de estas armas no convencionales y métodos de ataque transgrede los límites establecidos por el Derecho Internacional Humanitario y pone en riesgo a quienes participan en las hostilidades y a la población civil”.

El Ministerio de Defensa reafirma respaldo a la Fuerza Pública tras ataque del ELN en Norte de Santander- crédito @mindefensa/X
El Ministerio de Defensa reafirma respaldo a la Fuerza Pública tras ataque del ELN en Norte de Santander- crédito @mindefensa/X

En otro pronunciamiento, el Ministerio de Defensa, reiteró el compromiso de la fuerza pública con la defensa de la soberanía y la protección de la población civil: “El ELN demuestra, una vez más, su desprecio por la vida de los colombianos. Frente al terrorismo, nuestra fuerza pública seguirá firme y ejercerá la fuerza legítima del Estado para defender a Colombia y sus ciudadanos”.

La reacción institucional incluyó el anuncio de que los hechos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes, con el fin de que se desarrollen las investigaciones y acciones judiciales pertinentes.

El Ejército Nacional remarcó: “El ataque será documentado y entregado a la Fiscalía y organismos de control para que se adelanten los procesos judiciales que correspondan”.

En un tercer pronunciamiento en X, el Ejército Nacional expresó su pesar por la muerte del soldado profesional Neiver Madera Ricardo, quien perdió la vida en el ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con drones cargados de explosivos.

El Ejército lamenta la muerte de Neiver Madera Ricardo tras ataque con drones del ELN - crédito @mindefensa/X
El Ejército lamenta la muerte de Neiver Madera Ricardo tras ataque con drones del ELN - crédito @mindefensa/X

“Lamentamos profundamente el asesinato de nuestro soldado, quien entregó su vida cumpliendo la misión de proteger a los colombianos” afirmó el ministerio de Defensa.

El hecho, calificado como acto terrorista, motivó un mensaje de solidaridad y acompañamiento dirigido a la familia de la víctima, así como a sus compañeros y allegados. Las autoridades reiteraron su condena frente al uso de la violencia y afirmaron: “El terrorismo no puede seguir cobrando vidas”.

Desde el gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella impartió una instrucción clara a la Fuerza Pública: “Sin tregua y con contundencia, enfrentar a quienes pretenden someter a Colombia mediante el miedo y la violencia”.

La directriz establece el compromiso de las fuerzas estatales para actuar con decisión ante quienes amenazan la seguridad y estabilidad del país.

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