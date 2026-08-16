Pasajera de Transmilenio denunció presuntos insultos misóginos y amenazas por parte de un hombre

Una pasajera de Transmilenio denunció que un hombre lanzó amenazas e insultos misóginos contra varias mujeres dentro de un bus que circulaba por la avenida Caracas rumbo al Portal 20 de Julio, generando temor y malestar entre los usuarios, mientras las autoridades intentan identificar al responsable y reforzar los protocolos de respuesta ante este tipo de agresiones - crédito Colombia Oscura / X

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La denuncia de amenazas e insultos misóginos dentro de un bus de Transmilenio ha reavivado el debate sobre la seguridad de las mujeres en el transporte público de Bogotá.

Según la denuncia en redes sociales, el incidente ocurrió en un vehículo que circulaba por la avenida Caracas hacia el Portal 20 de Julio, a la altura de la estación calle 39, y fue reportado por una usuaria a través de redes sociales.

La pasajera relató que, durante el trayecto, un hombre subió al bus y comenzó a proferir amenazas e insultos dirigidos a las mujeres presentes. Según el testimonio recogido en video, el sujeto vestía jean, camisa negra y gorro con los colores de la bandera de Colombia y se ubicó en el centro del articulado. Aunque no se captaron todos los insultos, se escuchó con claridad: “Vaya estudie, hpta”.

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La agresión verbal denunciada en Transmilenio reaviva el debate sobre la seguridad de las mujeres en el transporte público de Bogotá - crédito captura de pantalla - Colombia Oscura / X

La agresión verbal generó miedo y desconcierto entre los pasajeros, quienes manifestaron sentirse expuestos ante la actitud intimidante del hombre. El momento desató una ola de comentarios de indignación en redes sociales. Usuarios compartieron su frustración ante la falta de respuesta institucional: “Que vaina más degradante el tener que compartir espacio con tanto sub humano”, escribió uno de los testigos digitales.

Reacciones ciudadanas y percepción de inseguridad

En los comentarios, varias personas denunciaron que comportamientos similares son frecuentes en la ruta de la avenida Caracas. Una usuaria advirtió: “Este tipo ya es común en esa ruta amenazando a todo el mundo y anda con arma cortopunzante”. Otros señalaron que, pese a que existe un botón de pánico, muchas veces la reacción oficial es insuficiente: “Oprimen el botón de pánico y se bajan donde les da la gana y dejan el bus bloqueado y las autoridades de TM no aparecen”.

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Algunas voces fueron más allá y cuestionaron la efectividad del sistema de denuncias telefónicas: “Si uno llama a Transmilenio para denunciar y le salen diciendo a uno que desde que no esté matando a alguien no pueden hacer algo”. Estas expresiones reflejan una desconfianza creciente sobre la capacidad de respuesta de las autoridades ante episodios de violencia y acoso en el sistema.

Las cifras oficiales revelan un incremento del 106 % en los delitos contra mujeres dentro de Transmilenio durante el último año - crédito Transmilenio

Delitos contra mujeres en Transmilenio

La preocupación ciudadana tiene respaldo en cifras oficiales. La concejal Diana Diago denunció recientemente el aumento de delitos contra mujeres en estaciones de Transmilenio. Según datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad, en 2025 se reportaron 1.651 delitos contra mujeres en el sistema, lo que representó un incremento del 106% respecto a los 800 casos de 2024.

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Entre los delitos documentados se presentaron 1.627 hurtos, 20 casos de lesiones personales y 3 delitos sexuales. Para Diago, estos números evidencian que las estaciones y buses de Transmilenio son espacios donde las mujeres enfrentan riesgos constantes para su integridad física y psicológica.

Protocolos de denuncia y respuesta en Transmilenio

Frente a episodios como el denunciado, Transmilenio ha establecido una serie de protocolos para la atención inmediata de víctimas y testigos. Si una persona es víctima de agresión o presencia una situación similar, las autoridades recomiendan informar de inmediato al conductor del bus o a cualquier funcionario en vía para que se active el código de emergencia TM-26. De este modo, la policía puede intervenir rápidamente.

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El botón de alerta y el código TM-26 son parte de los protocolos implementados para atender situaciones de acoso o violencia de género en las estaciones y buses del sistema - crédito Transmilenio

Las víctimas o testigos también pueden comunicarse sin costo a la Línea de Emergencias 123 o a la Línea Púrpura distrital (018000 112 137), disponible las 24 horas. El protocolo establece que el operador del bus debe detener el vehículo en una estación segura con presencia policial, mientras que los agentes de policía o auxiliares acuden al punto para verificar lo ocurrido y proceder, si corresponde, a la captura en flagrancia.

Funcionamiento del botón de alerta en las estaciones

Además de la intervención directa del personal, el sistema Transmilenio ha implementado botones de alerta en estaciones seleccionadas para brindar atención inmediata a las víctimas de acoso, agresiones o cualquier violencia basada en género. El funcionamiento es sencillo: la persona debe localizar el poste o tótem de seguridad y presionar el botón físico.

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Tras la activación, el sistema conecta en segundos con el Centro de Control Integral, donde un operador responde por altavoz y solicita un reporte claro de los hechos. Mientras la víctima explica la situación, el centro activa de forma remota las cámaras cercanas, lo que permite obtener una visión exacta de la ubicación y los involucrados.

El operador coordina entonces el envío de personal de vigilancia para disuadir la situación y proteger a la víctima, articulando, si es necesario, la intervención de la Policía Nacional, servicios médicos o bomberos. Todo el proceso queda registrado en video para respaldar acciones legales.

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