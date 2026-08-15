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En Cundinamarca se suspenden por 20 días todo tipo de cierres víales debido a la contingencia por el terremoto del 10 de agosto

El objetivo declarado es garantizar que los recursos y el personal de emergencia puedan llegar rápidamente a los lugares donde se requiera apoyo

La Secretaría de Movilidad de Bogotá y del departamento de Cundinamarca dispondrán más de 70 policías en los puntos de ingreso y salida de Bogotá - crédito Colprensa
La Secretaría de Movilidad de Cundinamarca: Durante los 20 días de suspensión, las autoridades de movilidad llevarán a cabo un monitoreo permanente del tráfico y de las labores de asistencia en la red vial departamental- crédito Colprensa
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La Secretaría de Movilidad de Cundinamarca decidió suspender por 20 días la autorización de cierres viales para actividades culturales y deportivas, tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto en Colombia. La medida busca priorizar el flujo vehicular y la asistencia a las zonas afectadas.

De acuerdo con información suministrada por La República, durante este periodo, que se extiende desde el 13 de agosto, las carreteras permanecerán abiertas al tránsito normal para permitir el paso de ambulancias, transporte de ayuda humanitaria y equipos de voluntarios destinados a la atención de damnificados. Así, se busca evitar obstáculos que puedan retrasar la respuesta ante la emergencia.

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La decisión de la Secretaría responde a la necesidad de mantener las vías despejadas y accesibles en todo el departamento. El objetivo declarado es garantizar que los recursos y el personal de emergencia puedan llegar rápidamente a los lugares donde se requiera apoyo.

Evaluación y seguimiento de la emergencia

Aunque los permisos para nuevos cierres se encuentran suspendidos, la Secretaría continuará recibiendo y evaluando solicitudes a través de sus canales oficiales. Toda la documentación presentada será analizada para determinar la viabilidad de eventos que puedan realizarse una vez finalizado el periodo de restricción.

Durante los 20 días de suspensión, las autoridades de movilidad llevarán a cabo un monitoreo permanente del tráfico y de las labores de asistencia en la red vial departamental. Con base en el desarrollo de la emergencia, se decidirá si la restricción se mantiene, se modifica o se levanta antes de lo previsto.

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La medida responde a la urgencia de asegurar la movilidad y la atención oportuna de los afectados por el sismo, priorizando el interés público por encima de la programación de eventos masivos.

La Secretaría de Movilidad de Cundinamarca decidió suspender por 20 días la autorización de cierres viales para actividades culturales y deportivas, tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto en Colombia - crédito Gobernación de Cundinamarca/X
La Secretaría de Movilidad de Cundinamarca decidió suspender por 20 días la autorización de cierres viales para actividades culturales y deportivas, tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto en Colombia - crédito Gobernación de Cundinamarca/X

Varios peajes no cobrarán el paso de maquinaria amarilla y de ayudas humanitarias

El Ministerio de Transporte anunció la continuidad del paso libre de peajes para maquinaria amarilla y vehículos con ayudas humanitarias en los corredores estratégicos afectados por el reciente terremoto del 10 de agosto de 2026, que provocó graves daños y múltiples réplicas en distintas regiones del país.

La decisión fue confirmada por Elsa Noguera, ministra de Transporte, quien comunicó en su cuenta de X: “Seguimos tomando decisiones para que la ayuda llegue más rápido a las comunidades afectadas”. Según detalló la funcionaria, la medida se implementó en conjunto con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y las concesiones viales, permitiendo que estos vehículos circulen sin pagar peaje en los tramos críticos.

La disposición cubre seis corredores viales clave, entre ellos los trayectos Buga–Buenaventura, Malla Vial del Valle, Armenia–Pereira–Manizales, Tercer Carril Bogotá–Girardot y Girardot–Ibagué–Cajamarca. El esquema busca acelerar el tránsito de equipos y suministros hacia las zonas con mayores daños, facilitando la llegada oportuna de recursos y maquinaria pesada necesaria para la atención y recuperación.

Ministerio de Transporte informó que  los concesionarios mantendrán paso sin cobro de peaje para maquinaria amarilla y ayudas humanitarias en cinco corredores estratégicos afectados por el sismo - crédito @elsanoguerabaq/X
Ministerio de Transporte informó que  los concesionarios mantendrán paso sin cobro de peaje para maquinaria amarilla y ayudas humanitarias en cinco corredores estratégicos afectados por el sismo - crédito @elsanoguerabaq/X

El Ministerio explicó que este paso libre se realiza tras coordinar previamente con las entidades responsables de la emergencia. Desde el inicio de la crisis, las concesiones han dispuesto su capacidad operativa para garantizar el flujo continuo de ayuda y equipos de emergencia en los corredores donde persisten afectaciones relevantes.

La medida fue respaldada por Ricardo Ayerbe, presidente de la ANI, quien destacó que el objetivo central es “facilitar y agilizar el ingreso de maquinaria, equipos y ayudas hacia las zonas que más lo necesitan, contribuyendo desde la infraestructura vial a la respuesta integral del Estado frente a la emergencia”.

En respuesta directa a la pregunta sobre cómo se está gestionando el transporte tras el sismo, el Gobierno habilitó el tránsito sin cobro de peaje para maquinaria y vehículos de ayuda humanitaria en seis corredores clave del país. Esta medida pretende asegurar la llegada rápida de insumos y personal de emergencia a las áreas más afectadas, gracias a la coordinación entre el Ministerio de Transporte, la ANI y los concesionarios viales.

El Ministerio de Transporte informó en un comunicado que el esquema aplica en seis corredores donde se mantiene la atención permanente por afectaciones asociadas a la emergencia - crédito @MinTransporteCo/X
El Ministerio de Transporte informó en un comunicado que el esquema aplica en seis corredores donde se mantiene la atención permanente por afectaciones asociadas a la emergencia - crédito @MinTransporteCo/X

Desde la cartera de Transporte, se reiteró que la coordinación con las autoridades locales y los organismos de socorro es permanente. “Desde el @MinTransporteCo seguimos articulando esfuerzos con concesionarios, autoridades y organismos de socorro para recuperar la movilidad y acompañar a las familias afectadas”, sostuvo Noguera.

La ministra también hizo un llamado a la corresponsabilidad social en medio de la crisis: “En momentos como este, todos tenemos que poner de nuestra parte”, expresó, subrayando la necesidad de colaboración entre entidades, empresas y ciudadanos para superar los desafíos derivados del terremoto y sus réplicas.

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