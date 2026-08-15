México
Agregar Infobae enGoogle

CEFERESO e IMSS Bienestar en Sonora, señalados por muerte de interno con cáncer tras presunta negligencia médica

La CNDH determinó que las autoridades cometieron negligencia al no atender a tiempo a la persona, a pesar de haber solicitado atención meses antes

Hombre acostado en cama dentro de una celda oscura con ventana enrejada y puerta metálica. En la mesa de noche, un vaso con agua y píldoras.
Un hombre yace enfermo en la cama de su celda, junto a un vaso de agua y medicamentos, lo que indica las condiciones sanitarias en centros de reclusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una persona privada de la libertad en el Centro Federal de Reinserción Social número 11 (CEFERESO 11) en Hermosillo, Sonora, murió después de que autoridades penitenciarias y del IMSS Bienestar incurrieran en posibles omisiones médicas cuando el paciente presentaba cáncer renal.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documenta que la falta de diagnóstico oportuno, la ausencia de tratamiento adecuado y la deficiente atención hospitalaria facilitaron el deterioro de la salud de la víctima, quien falleció pese a haber solicitado ayuda meses antes.

De acuerdo a la recomendación 25/2026 emitida por la CNDH, el 1 de abril de 2024, una persona interna en el Cefereso 11 solicitó la intervención de la CNDH al denunciar que no recibía los medicamentos necesarios para controlar el cáncer renal que le había sido diagnosticado. La comisión determinó que, aun cuando el personal penitenciario contaba con estudios clínicos y análisis de laboratorio del paciente, omitió realizar valoraciones y seguimientos médicos sistemáticos. Esta omisión vulneró la protección al derecho a la salud, acceso a información clínica y, finalmente, la vida del paciente.

PUBLICIDAD

Omisiones médicas y administrativas contribuyeron al fallecimiento

El interno fue trasladado al Hospital General de Hermosillo, donde un estudio confirmó la existencia de una tumoración renal izquierda. No obstante, la atención recibida fue insuficiente: no se desarrolló un diagnóstico completo ni se instauró un tratamiento acorde con la gravedad de la patología. Durante su estancia hospitalaria, el paciente presentó anemia severa y un cuadro infeccioso cuyo origen nunca fue identificado ni tratado de manera eficaz.

Pese a la persistencia de estas complicaciones, el paciente fue dado de alta el 9 de junio de 2024 sin haber sido valorado en ningún momento por el servicio de oncología, área fundamental para la atención de un diagnóstico de cáncer. La CNDH acreditó que estas omisiones provocaron la muerte de la persona privada de la libertad.

PUBLICIDAD

La comisión identificó que el personal médico del centro penitenciario no cumplió con los estándares científicos y técnicos exigibles. Elementos esenciales como la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de salud, así como la aceptabilidad y calidad en la atención, fueron vulnerados en todo momento. La falta de valoración clínica precisa y la ausencia de un plan terapéutico claro impidieron definir el diagnóstico y tratamiento exacto para el paciente.

Reparación del daño y acciones institucionales

Ante la evidencia de violaciones a los derechos humanos, la CNDH solicitó a los titulares del OADPRS y del IMSS Bienestar que realicen los trámites pertinentes para garantizar reparación integral a las víctimas indirectas y, en caso necesario, acceso a atención psicológica y tanatológica.

El órgano de prevención y reinserción social debe colaborar con el trámite y seguimiento de la vista administrativa ante el órgano interno de control, emitir circulares para que, desde el ingreso de las personas privadas de la libertad, se practiquen estudios médicos correspondientes e implementar procesos de formación dirigidos al personal médico penitenciario.

El organismo determinó que la persona titular del IMSS Bienestar debe colaborar en la investigación para deslindar responsabilidades, realizar un inventario exhaustivo en el Hospital General de Hermosillo sobre materiales y medicamentos, e iniciar gestiones para adquirir insumos faltantes, en particular los necesarios para tratar cáncer renal. También está obligada a poner en marcha un ciclo de formación para el personal hospitalario con el objetivo de prevenir hechos similares.

La Recomendación 25/2026 fue notificada a las autoridades señaladas. El caso exhibe deficiencias graves en la atención médica y administrativa en el sistema penitenciario y hospitalario de Sonora, con efectos directos sobre la vida y la salud de personas privadas de la libertad.

Temas Relacionados

CNDHIMSS BienestarCEFERESOSonoraHermosilloderechos humanosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Chiapas

El movimiento sísmico sucedió a las 09:56 horas, a una distancia de 82 km de Pijijiapan y tuvo una profundidad de 14.1 km

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Chiapas

Juez federal autoriza avance del muro de Trump en tierras de una tribu indígena, en la frontera con México

El juez federal Richard Leon rechazó detener la construcción de 99 kilómetros de muro fronterizo en parte de la reserva de la Nación Tohono O’odham, que se extiende hasta la frontera con México

Juez federal autoriza avance del muro de Trump en tierras de una tribu indígena, en la frontera con México

Alito Moreno acusa a Morena de usar instituciones de justicia y “La Mañanera” para intimidar a la oposición

El funcionario aseguró que se ha normalizado que cuestionar al gobierno sea, automáticamente, un acto de traición o de conspiración

Alito Moreno acusa a Morena de usar instituciones de justicia y “La Mañanera” para intimidar a la oposición

Estos son los mejores memes que dejó el nuevo corte de cabello de Miguel en ‘Coco 2′: “Parece Eugenio Derbez”

Disney y Pixar revelaron en la expo D23 el adelanto del filme que se estrenará en 2029

Estos son los mejores memes que dejó el nuevo corte de cabello de Miguel en ‘Coco 2′: “Parece Eugenio Derbez”

EN VIVO | Bloqueos, accidentes viales y manifestaciones hoy 15 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes viales y manifestaciones hoy 15 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina localiza y neutraliza laboratorio clandestino para fabricar drogas en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Marina localiza y neutraliza laboratorio clandestino para fabricar drogas en Lázaro Cárdenas, Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: balacera entre militares y civiles deja tres muertos en La Piedad, Michoacán

Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos que operan en Puebla Morelos y Guerrero

Detuvieron al Director de Seguridad Pública de Atlixco por cohecho tras un asalto a un cuentahabiente en Puebla

Así fue el robo a un bar de Cuautitlán Izcalli: saltó la barda, cortó candados y huyó con pantalla, bocinas y efectivo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Moisés Peñaloza se salva a sí mismo

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Moisés Peñaloza se salva a sí mismo

Yahir y Yanet García chocan por la comida en La Casa de los Famosos México 2026: “Es aceite de carro”

¿Cynthia Klitbo y Gema Garoa pelean por un hombre? La tensión tras una noche de copas

El origen del Cine de Oro Mexicano: la historia detrás de la primera película

Estos son los mejores memes que dejó el nuevo corte de cabello de Miguel en ‘Coco 2′: “Parece Eugenio Derbez”

DEPORTES

Alexis Vega presume su pasión por los lujosos autos: esto es lo que cuesta cada coche deportivo que posee

Alexis Vega presume su pasión por los lujosos autos: esto es lo que cuesta cada coche deportivo que posee

Guadalajara se ilumina de rojinegro por los 110 años del Atlas: estos son los lugares emblemáticos donde puedes tomarte la foto

México cae en Semifinales ante Canadá en el Mundial de Flag Football, pero aún irá por el boleto olímpico

Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas reviven sus inicios y viajan en Metro y microbús de la CDMX

Barros Schelotto en la mira de Tigres para suplir a Guido Pizarro en el banquillo