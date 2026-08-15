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Exjefe de comunicaciones de Petro ofreció excusas al Centro Democrático por divulgar información falsa sobre reuniones con el Pacto Histórico

Andrés Hernández admitió que confundió las fechas en sus publicaciones sobre la elección del contralor general

Exjefe de comunicaciones de Petro ofreció excusas al Centro Democrático por divulgar información falsa sobre reuniones con el Pacto Histórico - crédito @andrescamilohr/Instagram
Exjefe de comunicaciones de Petro ofreció excusas al Centro Democrático por divulgar información falsa sobre reuniones con el Pacto Histórico - crédito @andrescamilohr/Instagram
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El exjefe de comunicaciones de Gustavo Petro, Andrés Hernández, ofreció disculpas públicas tras atribuir a la prensa una supuesta reunión entre Centro Democrático y Pacto Histórico para acordar alianzas en la elección del nuevo contralor general, un encuentro que ubicó el 6 de agosto de 2026 en el norte de Bogotá.

Sin embargo, el Centro Democrático negó haber participado en esa reunión y lo desmintió en su cuenta oficial de X: “El Centro Democrático desmiente de manera categórica su supuesta participación en una reunión el pasado 6 de agosto en el norte de Bogotá, en la que informaron que se habría acordado con el Pacto Histórico la definición de un candidato a la Contraloría y en la que habría participado el expresidente Gustavo Petro”.

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Andrés Hernández admitió que confundió las fechas en sus publicaciones sobre la elección del contralor general - crfédito @AndresCamiloHR/X
Andrés Hernández admitió que confundió las fechas en sus publicaciones sobre la elección del contralor general - crfédito @AndresCamiloHR/X

Hernández se atribuyó el error y afirmó: “Sobre este trino debo informar que fui yo quien confundió las fechas de las reuniones. Sí hubo acuerdos para dicha elección, la cual fue previa al 6 de agosto para contralor”. Luego añadió: “Pido disculpas no solo al Centro Democrático y la audiencia que recibió la información. Podemos cometer errores y asimismo reconocer la equivocación y, sobre todo, pedir disculpas”.

Finalmente, el contralor Jorge Laverde fue elegido en el Congreso de la República con 269 votos y sumó el respaldo de partidos como Cambio Radical, Liberal, Conservador, Centro Democrático, Alianza Verde, Nuevo Liberalismo, Creemos, La U, Salvación Nacional y el Pacto Histórico.

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Las prioridades del nuevo contralor General

Jorge Eliécer Laverde fue elegido contralor general con amplia mayoría en el Congreso - crédito @honohenriquez/X
Jorge Eliécer Laverde fue elegido contralor general con amplia mayoría en el Congreso - crédito @honohenriquez/X

Jorge Eliécer Laverde fue elegido como contralor general con 269 votos; asumirá el 1 de septiembre de 2026 con una agenda centrada en control preventivo, uso de tecnología y lucha contra la corrupción, mientras prepara seguimientos especiales a obras inconclusas, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), a Ecopetrol y a los recursos del Fondo Milagro destinados a la reconstrucción tras el terremoto.

El nuevo jefe del organismo de control fiscal dirigirá la entidad hasta 2030. Entre las medidas que anticipó figuran auditorías, alertas tempranas basadas en inteligencia artificial y analítica de datos, y acciones para acelerar procesos de responsabilidad fiscal, incluidos embargos preventivos para intentar recuperar recursos públicos.

Laverde explicó, en una entrevista con Semana, que su gestión buscará aumentar la presencia de la Contraloría General de la República en los territorios y dejar atrás un modelo de vigilancia que, a su juicio, actúa cuando el daño ya está consumado. También negó que su elección haya sido resultado de transacciones o acuerdos políticos.

Abelardo de la Espriella se reunió con el contralor Jorge Eliécer Laverde
El presidente Abelardo de la Espriella se reunió con el contralor Jorge Eliécer Laverde en las instalaciones del Palacio de San Carlos, sede de Gobierno - crédito suministrada a Infobae Colombia

Su planteamiento se apoya en diálogos con distintas bancadas y en un proyecto que definió como “serio, técnico y profundamente humano”. La descentralización aparece como uno de los primeros ejes: sostuvo que el control fiscal no puede concentrarse solo en Bogotá y que debe seguir de cerca la ejecución de los recursos públicos en las regiones.

El segundo frente de su administración será el fortalecimiento del control preventivo. Para ello, anunció el uso de inteligencia artificial y analítica de datos para cruzar información de contratación, presupuestos y facturación, con el fin de producir alertas tempranas sobre posibles irregularidades.

Laverde comparó el esquema tradicional de vigilancia fiscal con una “autopsia”. Con esa imagen, el nuevo contralor sostuvo que muchas investigaciones arrancan cuando los recursos ya se perdieron y el patrimonio público ya sufrió el daño que debía evitarse.

La otra prioridad será intervenir sobre las obras inconclusas y los llamados elefantes blancos. Su propuesta consiste en reunir a contratistas, mandatarios y comunidades para destrabar proyectos que llevan años sin terminar, al tiempo que buscará fortalecer las veedurías ciudadanas como apoyo a la vigilancia de los recursos.

Bajo esa lógica, una de las revisiones especiales recaerá sobre el Fondo Milagro, creado para la reconstrucción después del terremoto. El funcionario anunció una unidad de seguimiento con presencia en la zona de desastre para verificar el manejo de los recursos desde su asignación hasta la ejecución de las obras.

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