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Bullying en CDMX: joven de 14 años fue apuñalado en un pulmón por compañero de escuela en Iztapalapa

Gael fue golpeado y apuñalado además en la cabeza y cerca del abdomen

Tres jóvenes en un camino de tierra junto a una pared de bloques; dos se abrazan mientras el tercero observa. Hay vegetación tropical al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Gael, adolescente, 14, hospitalizado, grave quedó tras ser golpeado y apuñalado por un compañero de escuela en la colonia El Triángulo, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX). La agresión ocurrió en la vía pública, donde varios menores de edad se vieron involucrados en una pelea tras un señalamiento previo de bullying.

El reporte médico señaló que el joven presentaba heridas que pusieron su vida en riesgo, incluida una lesión en el pulmón provocada por una puñalada que perforó el órgano. También sufrió una herida en la cabeza, con un impacto de arma blanca en la zona del cráneo, además de otra lesión cerca del abdomen.

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Familiares del menor denunciaron ante las autoridades que Gael había padecido acoso escolar constante. De acuerdo con su versión, el ataque se desató cuando el adolescente intentó defenderse de las agresiones de su compañero, relató el periodista de crímenes Carlos Jiménez.

Imágenes del hecho y el testimonio de la familia indicaron que el agresor era un adolescente conocido con el apodo de El Cachetes, quien presuntamente atacó a Gael con una navaja. En los videos se alcanzó a ver la participación de otros jóvenes durante la agresión.

Cuchillo plegable con gotas de sangre en una mesa de madera. También se ven un cuaderno abierto con un bolígrafo, un libro, guantes y una bolsa de plástico.
Un cuchillo, gotas de sangre, guantes y una bolsa de plástico se observan sobre una mesa de madera, sugiriendo una escena de delito con arma blanca bajo investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del ataque, en la misma grabación apareció la madre de El Cachetes, quien se llevó a su hijo del lugar a base de tirones y empujones. Para ese momento, Gael ya presentaba lesiones producidas por el arma blanca.

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Los familiares sostuvieron que las agresiones contra el adolescente no eran un hecho aislado, sino parte de un patrón de hostigamiento escolar que ya se había repetido. En su denuncia ante las autoridades, atribuyeron el estallido de violencia a ese contexto de bullying.

El episodio ocurrió en calles de Iztapalapa, donde el grupo de menores terminó en una confrontación que escaló a un ataque con arma blanca. El adolescente herido fue trasladado para recibir atención médica, debido a la gravedad de las lesiones.

El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades tras el señalamiento de la familia, que exigió que se investigara la agresión y el antecedente de acoso escolar. Hasta ese punto, el reporte se centró en el estado de salud de Gael y en la identificación del presunto agresor por su apodo.

Ilustración de una persona con un cuchillo en la mano derecha. Se ven otras personas de espaldas llevando bolsas en una calle adoquinada.
Una ilustración muestra a un hombre que lleva un cuchillo parcialmente oculto en la mano, mientras camina por una calle adoquinada entre otros transeúntes con bolsas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Gael, de 14 años, quedó hospitalizado grave tras ser golpeado y apuñalado por un compañero en El Triángulo, Iztapalapa.
  • El reporte médico indicó lesión en el pulmón, herida en la cabeza y otra lesión cerca del abdomen.
  • La familia denunció bullying constante y señaló a un adolescente apodado El Cachetes como presunto agresor con navaja.

Rodrigo de 13 años apuñaló a Alondra, también de 13, porque no quiso ser su novia

En abril de 2024 Rodrigo N, lesionó de 15 puñaladas a una menor, en Iztapalapa, pero un juez de control lo liberó al considerar que “no es sujeto de la ley, por lo que se privilegia el interés superior de la infancia”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México integró una carpeta de investigación por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, y realizar las diligencias correspondientes para solicitar audiencia de formulación de imputación contra.

El menor de 13 años, en ese entonces, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia para Adolescentes, de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género quien inició la indagatoria CI- FJPA/ AEJPA/ UI-2 C/D/ 000720/04-2024.

Dos manos masculinas inmovilizadas por otras manos, con un objeto metálico ornamental en las muñecas, junto a un cuchillo y gotas de sangre en una superficie gris.
Manos masculinas son sujetadas por otras manos, mientras un grillete metálico inmoviliza sus muñecas cerca de un cuchillo con sangre sobre una superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FGJCDMX señaló que, como lo establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el representante social determinó la libertad del imputado por pertenecer al grupo Etario I (persona menor de 14 años de edad); pero quedó bajo el cuidado y atención de sus padres.

Rodrigo siguió a la menor, también de 13 años, al salir de la Secundaria Liceo Emperadores Azteca, la acorraló en un camión y empezaron a discutir ante la negativa de Alondra de retomar su relación, la cual rompió porque él era muy agresivo.

Cuando se encontraban en el cruce de las calles Porfirio Sosa y David Peñaflor, el menor la asfixió, por lo que perdió el conocimiento, y con un arma punzocortante, empezó a herirla, en 15 ocasiones, siendo auxiliada por vecinos.

Ante estos hechos, el plantel informó que le habían reportado que “uno de los menores había agredido a su compañera con arma blanca y dado que el menor agresor no acudió ese día a la escuela y vestía de civil, los vecinos lo detuvieron y golpearon. Ambos están siendo atendidos en sus diferentes procesos”.

Otro joven de 15 años apúñaló a compañero en Tláhuac

En otro caso ocurrido en febrero de 2026, un joven de 14 años fue vinculado a proceso por apuñalar a un compañero de 15 afuera de la secundaria Alfonso Castro en Tláhuac, Ciudad de México.

El juez ordenó internamiento preventivo mientras se recaban pruebas, incluidos videos y testimonios. La víctima estuvo intubada en el Hospital Pediátrico de Legaria con heridas graves.

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