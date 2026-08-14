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Isaac del Toro en la Clásica de Hamburgo 2026, EN VIVO: cuándo es, recorrido y dónde ver

El ciclista mexicano volverá a competir este domingo tras su histórico tercer lugar en el Tour de Francia

(REUTERS/Stephanie Lecocq)
(REUTERS/Stephanie Lecocq)
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Isaac del Toro volverá a la competencia este domingo 16 de agosto, cuando dispute la Clásica de Hamburgo 2026, su primera carrera desde su histórica participación en el Tour de Francia 2026, donde el ciclista mexicano terminó tercero de la clasificación general y conquistó el maillot blanco como mejor joven.

El corredor del UAE Team Emirates-XRG regresa a la actividad después de una temporada en la que ha conseguido resultados destacados, entre ellos sus triunfos en el UAE Tour, Tirreno-Adriático y Tour Auvergne-Rhône-Alpes. También fue tercero en la Strade Bianche y consiguió una victoria de etapa en el Tour de Francia.

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La Clásica de Hamburgo será además su primera clásica desde marzo, cuando participó en la Milán-San Remo y ayudó a su compañero Tadej Pogacar a conquistar la prueba italiana.

¿Cuándo es la Clásica de Hamburgo 2026?

(REUTERS/Stephanie Lecocq)
(REUTERS/Stephanie Lecocq)

La carrera se disputará el domingo 16 de agosto y tendrá una distancia de 205.3 kilómetros.

Estos son los horarios previstos para seguir la competencia desde Ciudad de México:

  • Salida neutralizada: 3:50 horas.
  • Salida real: 4:00 horas.
  • Primer paso por Waseberg: 6:48 horas.
  • Último paso por Waseberg: 8:07 horas.
  • Llegada a meta: 8:28 horas.

Los horarios son estimaciones calculadas con una velocidad media de 46 kilómetros por hora, por lo que pueden presentar variaciones durante la carrera.

¿Cómo es el recorrido de la Clásica de Hamburgo 2026?

(REUTERS/Gonzalo Fuentes)
(REUTERS/Gonzalo Fuentes)

De acuerdo con el sitio oficial de los Juegos Olímpicos, el recorrido contempla 205.3 kilómetros y presenta un perfil que favorece principalmente a los esprinters, aunque también ofrece oportunidades para corredores explosivos que busquen atacar antes de la llegada.

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El principal obstáculo de la jornada será el Waseberg, una subida de aproximadamente 700 metros con una pendiente media cercana al 10% y sectores que superan el 14%.

Los corredores deberán afrontar cinco pasos puntuables por Waseberg. El primero está previsto en el kilómetro 89.6, mientras que los siguientes se ubican en los kilómetros 119.9 y 139.6.

Los dos últimos pasos llegarán durante los 30 kilómetros finales, una circunstancia que podría abrir la puerta a ataques antes del tramo definitivo.

Para Isaac del Toro, el terreno representa una oportunidad para intentar romper el control de los equipos de los velocistas y evitar que la carrera se defina únicamente en un esprint masivo.

El mexicano ya disputó esta competencia el año pasado, aunque no consiguió entrar en el esprint final que terminó ganando el irlandés Rory Townsend. Ahora buscará mejorar aquella actuación.

¿Quiénes participan en la Clásica de Hamburgo 2026?

(REUTERS/Stephanie Lecocq)
(REUTERS/Stephanie Lecocq)

La carrera contará con una importante presencia de equipos del WorldTour y ProTour.

Equipos WorldTour

  • Alpecin - Premier Tech
  • Bahrain - Victorious
  • Decathlon CMA CGM Team
  • EF Education - EasyPost
  • Groupama - FDJ United
  • Lidl - Trek
  • Lotto Intermarché
  • Movistar Team
  • Netcompany INEOS
  • NSN Cycling Team
  • Red Bull - BORA - hansgrohe
  • Soudal Quick-Step
  • Team Jayco AlUla
  • Team Picnic PostNL
  • Team Visma | Lease a Bike
  • UAE Team Emirates - XRG
  • Uno-X Mobility
  • XDS Astana Team

Equipos ProTour

  • Cofidis
  • Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
  • Tudor Pro Cycling Team
  • Unibet Rose Rockets

Entre los nombres que aparecen como candidatos para disputar el triunfo se encuentran Jonathan Milan, Paul Magnier, Olav Kooij y Arnaud de Lie, corredores con características especialmente favorables para un posible desenlace al esprint.

¿Dónde ver la Clásica de Hamburgo 2026?

En México, la Clásica de Hamburgo 2026 podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports.

La carrera comenzará desde las primeras horas del domingo en México, mientras que la llegada está prevista alrededor de las 8:28 horas, aunque el horario puede cambiar dependiendo del ritmo del pelotón.

Para Isaac del Toro, la Clásica de Hamburgo será el regreso a la competición después de su histórico Tour de Francia y una nueva oportunidad para mantener el gran momento que ha protagonizado durante la temporada 2026.

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