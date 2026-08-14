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Los mexicanos Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz llegan a “Animales”: ¿qué papel tendrán en la nueva cinta de Ben Affleck?

Los actores mexicanos aparecen como Ramón y Cecilia en el thriller de Ben Affleck para Netflix, una historia de poder, secuestro y angustia que se estrena en salas seleccionadas y streaming este 9 de octubre de 2026

Trailer oficial Animales (Netflix Latinoamérica)
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Los actores mexicanos Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz se unen al elenco de Animales, el nuevo thriller político de Ben Affleck para Netflix, donde interpretan a una pareja identificada como Ramón y Cecilia, cuya aparición en el tráiler oficial los muestra abrazados y visiblemente perturbados en medio de una trama de secuestro y poder en Los Ángeles.

La cinta llega a cines seleccionados y a la plataforma el 9 de octubre de 2026.

El secuestro que desata la trama

Un retrato enmarcado con patrón de pata de gallo blanco y negro exhibe a una mujer sonriente y a un niño que sostiene un alimento
Según la información disponible, el secuestro no sería un crimen al azar: apuntaría a ser un intento deliberado de frenar el avance político del candidato y controlar sus acciones de cara a las elecciones. (Netflix Latinoamérica)

Animales sigue a Mark Kimball, candidato a la alcaldía de Los Ángeles interpretado por Affleck, cuya campaña se desmorona cuando su hijo Denny —a cargo del actor Christopher Woodley— es secuestrado. Junto a su esposa Abigail, interpretada por Kerry Washington, Kimball deberá reunir el dinero del rescate mientras ambos quedan atrapados en una red de engaños y decisiones capaces de destruir a su familia.

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Según la información disponible, el secuestro no sería un crimen al azar: apuntaría a ser un intento deliberado de frenar el avance político del candidato y controlar sus acciones de cara a las elecciones.

Ramón y Cecilia, la pareja en la sombra

Tres personas, una mujer con rostro lastimado y la mano de otra persona en su mejilla, un hombre con barba, y el logo de Netflix
Keyshia Cole aparece con el rostro herido junto a dos personas en una escena de su video musical "Love (Alt. Version)" para Netflix. (Netflix Latinoamérica)

El tráiler oficial —sin una sola línea de diálogo— presenta a Méndez y Paz abrazados y con una expresión de angustia que encaja con la atmósfera general del thriller. Las fotografías de producción publicadas por Netflix, con crédito del fotógrafo Warrick Page, confirman los nombres de sus personajes: Ramón y Cecilia.

Netflix no ha revelado aún el rol exacto que esta pareja tendrá dentro de la trama. Su presencia en el tráiler, sin embargo, los posiciona como figuras centrales en la escalada de tensión que define la historia.

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Con advertencia de posibles spoilrs, el trailer sugiere que Cecilia, personaje de Adriana Paz, es cuidadora del niño secuestrado, la angustia expresada por los personajes podría implicar una acusación en su contra o algo similar, ya que habría la posibilidad de que el niño fuera sustraído durante su cuidado.

Un elenco de peso y una atmósfera sin diálogos

Hombre con barba abraza a mujer de cabello oscuro con lágrimas en el rostro, en interior con logotipo de Netflix en la esquina superior derecha
Animales es el sexto largometraje de Affleck como realizador y su segundo proyecto mayor en Netflix durante 2026, tras The Rip. Coescribió el guion junto a Connor O. McIntyre y Billy Ray (Netflix Latinoamérica)

El reparto lo completan Gillian Anderson como una poderosa operadora política, Steven Yeun como Sam, el jefe de campaña de Kimball, y Ray Fisher, Matt Gerald y Jacob Estrada en roles aún no detallados. El teaser también anticipa a un hombre armado con una máscara de conejo como parte del grupo de antagonistas.

El avance fue construido sin diálogos: solo música en crescendo y el zumbido insistente de un teléfono para construir la tensión. Detrás de la cámara, el director de fotografía es Robert Elswit, ganador del Óscar por There Will Be Blood.

Affleck: director, guionista y protagonista

La película, clasificada para mayores de 17 años, tiene una duración de 1 hora 45 minutos y fue rodada en Los Ángeles con la intención declarada de mantener empleos dentro de la comunidad local. REUTERS/Mario Anzuoni
La película, clasificada para mayores de 17 años, tiene una duración de 1 hora 45 minutos y fue rodada en Los Ángeles con la intención declarada de mantener empleos dentro de la comunidad local. REUTERS/Mario Anzuoni

Animales es el sexto largometraje de Affleck como realizador y su segundo proyecto mayor en Netflix durante 2026, tras The Rip. Coescribió el guion junto a Connor O. McIntyre y Billy Ray —acreditado en Capitán Phillips y Los juegos del hambre—, y produce a través de Artists Equity, la productora que fundó con Matt Damon.

La película, clasificada para mayores de 17 años, tiene una duración de 1 hora 45 minutos y fue rodada en Los Ángeles con la intención declarada de mantener empleos dentro de la comunidad local.

Dos mexicanos con carrera internacional consolidada

Para Méndez, Animales suma un nuevo capítulo a una trayectoria en Hollywood que incluye Murder Mystery (2019) junto a Adam Sandler y Jennifer Aniston, Charlie’s Angels (2019) y Me Time (2022). El actor de 44 años, originario de Aguascalientes, también codirigió en 2024 su primer largometraje, Technoboys, y actualmente participa en el regreso al teatro del musical Hoy no me puedo levantar.

Paz llega al proyecto con uno de los momentos más altos de su carrera: en 2024 se convirtió en la primera actriz mexicana en ganar el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes, junto al resto del elenco femenino de Emilia Pérez. Ese mismo año, Francia la distinguió como Caballera de la Orden de las Artes y las Letras. La actriz capitalina, de 46 años y formada en la UNAM, acumula además tres premios Ariel y estrena en paralelo Ceniza en la boca, la nueva película de Diego Luna.

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