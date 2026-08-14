Escaparon por un hueco en la pared, pero un dron los esperaba: así detuvieron a dos sicarios de La Unión Tepito

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México interactúan dentro de un vehículo, uno de ellos toma notas en un cuaderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Policías de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México descubrieron, el 13 de agosto de 2026, un inmueble en la calle Sabadell de la colonia San Juan Estrella, alcaldía Iztapalapa, que presuntos integrantes de La Unión Tepito usaban como base de operaciones para el tráfico de drogas.

El lugar contaba con cámaras de videovigilancia en el exterior, una puerta reforzada con reja y un hueco en la pared que comunicaba con la azotea del edificio, según reveló el periodista Carlos Jiménez del programa C4 en Alerta. El operativo concluyó con la detención de dos presuntos miembros de la organización criminal, identificados como Hugo ‘N’, de 23 años, y Ángel Alejandro, de 22.

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El sistema de vigilancia del inmueble en la calle Sabadell

Las cámaras instaladas en el exterior del departamento cubrían distintos ángulos de la calle. Todos los dispositivos estaban conectados a un sistema de monitoreo ubicado dentro del propio inmueble, lo que permitía a los presuntos delincuentes observar cualquier movimiento afuera en tiempo real.

La lógica del sistema era simple: si los ocupantes detectaban la llegada de policías, tenían tiempo para activar la ruta de escape antes de que las autoridades entraran. Esa ventaja táctica fue, en los hechos, insuficiente.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México atienden un llamado de emergencia, desplegando su patrulla con luces encendidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agentes de la SSC, con apoyo de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, intentaron ingresar al departamento y se encontraron con una reja que reforzaba la puerta principal. Para derribarla, los elementos tuvieron que utilizar una cizalla y un mazo, según el video difundido por la fuente periodística.

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Esos minutos que ganaron los presuntos criminales con la reja fueron aprovechados para intentar la fuga. Dos de ellos llegaron hasta la azotea del edificio a través de un hueco abierto en una pared interior que conectaba con un pasillo.

El dron que frustró la huida de Hugo ‘N’ y Ángel Alejandro

Las autoridades desplegaron un dron durante el operativo, y ese recurso tecnológico fue el que determinó el desenlace. El dispositivo captó a los dos presuntos traficantes en la azotea del inmueble en pleno intento de fuga, lo que permitió a los policías interceptarlos antes de que pudieran alejarse del lugar.

Al momento de arrojarse por la ventana en su huida, los presuntos delincuentes tiraron varias dosis de cocaína, que también fueron aseguradas por las autoridades. La identidad de los dos detenidos fue revelada por el periodista Carlos Jiménez.

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Un joven viste una camisa blanca y un pantalón beige, mientras sus manos están esposadas por detrás de su espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez dentro del inmueble, los agentes hallaron cerca de un kilogramo de mariguana distribuida en bolsas escondidas detrás de muebles, debajo de la cama y en cajones. También encontraron dosis de metanfetaminas y otras sustancias.

El inventario de lo asegurado incluyó además un arma larga con 14 cartuchos útiles y dos básculas grameras. En una de las habitaciones, los presuntos ocupantes habían colocado un altar a la Santa Muerte con varias figuras demoníacas.

El operativo de la Semar y la Femdo en la colonia Juárez, seis días antes

El hallazgo en Iztapalapa ocurrió días después de un operativo distinto, pero vinculado a la misma organización criminal. El 8 de agosto de 2026, elementos de la Semar y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) desmantelaron un establecimiento en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, presuntamente operado por integrantes de La Unión Tepito.

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Ese inmueble funcionaba bajo un esquema diferente: las autoridades federales señalaron que ahí se captaba principalmente a personas extranjeras, a quienes se inducía a ingresar al lugar, se les administraba un sedante y se les obligaba a pagar sumas elevadas por consumo de bebidas. En los casos más graves, las víctimas permanecieron privadas de su libertad durante varias horas hasta que los presuntos responsables obtenían el dinero exigido.

Manos de varias personas con esposas se extienden a través de los barrotes oxidados de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el cateo en la colonia Juárez fueron detenidos dos hombres señalados como presuntos operadores del establecimiento. Las autoridades los pusieron a disposición del Ministerio Público Federal junto con todo lo asegurado.

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El inventario de ese operativo incluyó siete bolsitas con mariguana, una bolsa con características similares al cristal, cuatro bolsitas con cocaína, tres envoltorios con sustancias blanquecinas y un gotero con un sedante que presuntamente se usaba para drogar a las víctimas. También se aseguraron 37 teléfonos celulares, dos computadoras portátiles, un CPU, tres terminales bancarias, identificaciones y tarjetas bancarias.

La investigación sobre el esquema de extorsión contra extranjeros

La Femdo investiga si los dispositivos electrónicos asegurados en la colonia Juárez permiten acreditar las comunicaciones, transferencias y contactos que habrían sostenido los presuntos operadores del lugar. El análisis de esa evidencia buscará establecer también si existen otros integrantes de La Unión Tepito involucrados en el esquema.

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La Fiscalía deberá determinar si las pruebas encontradas en el inmueble permiten vincular formalmente a los detenidos con la organización criminal y con el mecanismo de extorsión contra extranjeros que describe la carpeta de investigación.