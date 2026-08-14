Nuevos nombramientos en el gobierno de Abelardo de la Espriella: oficializada la embajadora en Israel y un pastor cristiano se encargará de liquidar el ministerio de la Igualdad

El presidente Abelardo de la Espriella realizó nuevos nombramientos para cargos clave en la diplomacia, la salud y la infraestructura del país - crédito Jose Vargas/Reuters

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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella avanzó en una nueva tanda de nombramientos que impactan áreas clave de la administración pública, con cambios en la diplomacia, el sistema de salud y la infraestructura vial.

Entre las designaciones se encuentran Tania Gilinski como nueva embajadora de Colombia en Israel, María Andrea Godoy como superintendente Nacional de Salud, Roberto Solano como interventor de Nueva EPS, John Milton Rodríguez como liquidador del Ministerio de la Igualdad y Juan Camilo Ostos como director del Instituto Nacional de Vías, Invías.

Uno de los nombramientos que ha generado atención es el de Tania Gilinski, quien llegará a la embajada de Colombia en Israel, según confirmaron fuentes diplomáticas a Blu Radio. La decisión fue tomada por el presidente Abelardo de la Espriella y tiene un antecedente familiar directo.

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Isaac Gilinski Sragowicz fue embajador de Colombia en Israel entre 2010 y 2013, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez - crédito Presidencia

Su padre, Isaac Gilinski Sragowicz, ocupó la misma representación diplomática entre 2010 y 2013, durante el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Gilinski Sragowicz, nacido en Barranquilla el 19 de febrero de 1934, ha desarrollado una trayectoria como banquero, empresario, ingeniero, diplomático y político colombiano.

Cambios en la Superintendencia de Salud y Nueva EPS

En el sector salud, María Andrea Godoy Casadiego asumirá la Superintendencia Nacional de Salud, mientras que Roberto Solano llegará como nuevo interventor de Nueva EPS, de acuerdo con información conocida por Caracol Radio.

Godoy es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Administrativo de esa institución. Además, cuenta con una maestría en Administración de Salud de la Universidad Javeriana.

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Su trayectoria profesional está relacionada principalmente con el sector asegurador. Según información del Ministerio de Salud y Protección Social, ha ocupado cargos gerenciales en entidades como Colsanitas y Famisanar y acumula más de 20 años de experiencia.

Su más reciente responsabilidad estuvo en la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud.

La nueva superintendente ya había ocupado un cargo de alto nivel en el Gobierno nacional. En 2020 fue designada viceministra de Protección Social. Ahora tendrá a su cargo la vigilancia y control del sistema de salud en medio de los retos que enfrenta el sector.

María Andrea Godoy asumirá la Superintendencia Nacional de Salud, tras una trayectoria de más de 20 años en el sector asegurador - crédito Ministerio de Protección Social

Por su parte, Roberto Solano asumirá la intervención de Nueva EPS. El funcionario cuenta con experiencia en el sector y se desempeñó como gerente de Cajacopi EPS.

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John Milton Rodríguez estará al frente de la liquidación de Igualdad

Otro de los cambios anunciados corresponde al Ministerio de la Igualdad. El Gobierno designó como liquidador a John Milton Rodríguez, exsenador y uno de los dirigentes del partido Colombia Justa Libres.

Rodríguez González nació en Cali el 18 de septiembre de 1969. Es ingeniero industrial y también ha desarrollado actividades como predicador, ensayista y dirigente político. Fue candidato a la Presidencia de Colombia y ocupó una curul en el Senado entre 2018 y 2022.

Además, es fundador y pastor general de la iglesia Misión Paz y de la Corporación Universitaria para el Desarrollo Social y Empresarial. También participó en la coalición Nos Une Colombia.

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Su designación se da en el marco del proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad, una de las entidades creadas durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Juan Camilo Ostos llega a la dirección del Invías

En infraestructura, Juan Camilo Ostos Romero será el nuevo director del Invías. el medio citado informó que el economista, nacido en Sogamoso, ya presentó los exámenes médicos el jueves 13 de agosto y se esperaba que su posesión se produjera en las horas siguientes ante la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

Ostos fue líder del empalme en las áreas de Transporte e Infraestructura del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Es especialista en Gobierno y Gerencia Territorial de la Universidad Santo Tomás y cuenta con maestrías en Gobierno y Gestión Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset y en Problemas Contemporáneos en América Latina de la Universidad Complutense de Madrid.

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Juan Camilo Ostos asumirá la dirección del Invías, entidad desde la que tendrá a su cargo importantes proyectos de infraestructura vial en distintas regiones del país - crédito Juan Camilo Ostos/Instagram

Su experiencia en el sector público incluye el cargo de viceministro de Transporte durante el Gobierno de Iván Duque. También trabajó en la fundación Ciudadanía en Acción, en Lateral Consultores y en proyectos relacionados con el transporte público.

En las elecciones de 2026 fue candidato al Senado por el Movimiento de Salvación Nacional, colectividad que respaldó la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.

Como director del Invías, Ostos tendrá bajo su responsabilidad importantes proyectos viales, entre ellos la Transversal del Cusiana, que conecta Boyacá y Casanare; la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso; la Transversal del Sisga y la Transversal de Boyacá, entre Puerto Boyacá y Páez.

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