Grave accidente en la vía al Llano: bus intermunicipal de pasajeros chocó contra una tractomula

Grave accidente en la Vía al Llano: bus intermunicipal y tractomula involucrados - crédito @CvePrensa19116

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La movilidad en la vía al Llano registró nuevas complicaciones tras un accidente en el corredor Villavicencio–Bogotá, a la altura del peaje Boquerón, donde un bus intermunicipal chocó contra un tractocamión y terminó fuera de la carretera sin dejar heridos de gravedad.

El siniestro ocurrió en la madrugada de este viernes 14 de agosto, luego de que, según el reporte conocido, se presentara un fuerte choque entre un bus intermunicipal y un tractocamión en el sentido Villavicencio hacia Bogotá. De acuerdo con la información difundida, “afortunadamente no se reportaron personas lesionadas de gravedad”.

En medio de la atención del hecho, la concesionaria Coviandina informó en su actualización de las 6:25 a.m.: “Autoridades informan que continúa la atención del siniestro vial en el k4+400 y al haber tres carriles, en los dos libres se habilita el tránsito en ambos sentidos. Siga sus recomendaciones e indicaciones. ¡Precaución!”

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Accidente en vía al Llano involucró bus de pasajeros y tractomula - crédito @CvePrensa19116/X