México obtiene su tercera victoria consecutiva tras vencer a Suiza en el Campeonato Mundial Football Flag 2026

La Selección Mexicana varonil de Flag Football llega al cierre de la fase de grupos del Campeonato Mundial IFAF 2026 en Düsseldorf, Alemania, en un choque crucial frente al representativo de Suiza. Con la mirada puesta no solo en el liderato del Grupo C, sino también en amarrar un cruce favorable rumbo a las plazas de clasificación para el debut olímpico de la disciplina en Los Ángeles 2028, el conjunto tricolor busca confirmar su categoría como potencia mundial. Tras conseguir contundentes victorias en sus primeros compromisos frente a Alemania y Brasil, el cuadro mexicano saldrá a imponer su estilo explosivo y dinámico en el campo.
Por su parte, el conjunto suizo afronta este duelo como un reto definitivo para medir sus aspiraciones ante uno de los mejores equipos del planeta. La disciplina táctica y el orden que caracterizan al armado europeo serán sus principales armas para intentar frenar a la ofensiva azteca y dar la sorpresa en el cierre del sector. Con el boleto a los cuartos de final en juego, este enfrentamiento promete intensidad constante y máxima concentración en cada serie ofensiva, marcando un paso clave para las aspiraciones de ambos países en la justa mundialista.
Con un juego apretado y lleno de emociones, el conjunto azteca sigue imponiendo su autoridad en la disciplina y obtiene la victoria con un marcador 38-32.
Pese a los problemas que tuvieron durante la segunda parte, México rompe la barrera del cero y suma seis puntos más previo al final del partido.
Los originarios de los Alpes no se dan por vencidos y, en contra de la corriente, acortan las distancias para poner los cartones 32-26 blanqueando a los mexicanos en el segundo cuarto.
Suiza quiere dar pelea y en este segundo cuarto suma seis puntos sin lograr los extra para poner el marcador 32-18.
Inicia el segundo cuarto del partido con México con una ventaja de 20 puntos.
El conjunto azteca sigue sumando puntos y a escasos segundos de terminar el primer cuarto, el marcador se encuentra 32-14 con un a respuesta de Suiza que no logra obtener los puntos extras.
El tricolor, ahora vestido de negro, continúa al frente con dos puntos más poco antes de terminar el primer cuarto con el marcador: 26-6.
Suiza se hace presente en el marcador y pone los primeros 6 puntos en el tablero.
Pese a la presión que ejercen los europeos, el equipo mexicano mantiene su condición de favorito y anota otros ocho puntos a cuatro minutos de terminar el primer cuarto.
El marcador hasta el momento se mantiene 24 para México y cero para los suizos.
Con dos anotaciones y dos conversiones de dos puntos, México se pone arriba en el marcador a los cinco minutos del primer cuarto.