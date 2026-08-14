México obtiene su tercera victoria consecutiva tras vencer a Suiza en el Campeonato Mundial Football Flag 2026

La Selección Mexicana varonil de Flag Football llega al cierre de la fase de grupos del Campeonato Mundial IFAF 2026 en Düsseldorf, Alemania, en un choque crucial frente al representativo de Suiza. Con la mirada puesta no solo en el liderato del Grupo C, sino también en amarrar un cruce favorable rumbo a las plazas de clasificación para el debut olímpico de la disciplina en Los Ángeles 2028, el conjunto tricolor busca confirmar su categoría como potencia mundial. Tras conseguir contundentes victorias en sus primeros compromisos frente a Alemania y Brasil, el cuadro mexicano saldrá a imponer su estilo explosivo y dinámico en el campo.

Por su parte, el conjunto suizo afronta este duelo como un reto definitivo para medir sus aspiraciones ante uno de los mejores equipos del planeta. La disciplina táctica y el orden que caracterizan al armado europeo serán sus principales armas para intentar frenar a la ofensiva azteca y dar la sorpresa en el cierre del sector. Con el boleto a los cuartos de final en juego, este enfrentamiento promete intensidad constante y máxima concentración en cada serie ofensiva, marcando un paso clave para las aspiraciones de ambos países en la justa mundialista.