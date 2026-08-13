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Autoridades niegan que Ernesto Ruffo este en condiciones precarias en el Altiplano tras denuncias de su familia

El OADPRS asegura que el exgobernador de Baja California recibe valoración médica, apoyo psicológico, asesoría legal y artículos básicos desde su ingreso al penal federal del Altiplano

TIJUANA BAJA CALIFORNIA 16JULIO2026.- El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General De la República en la Zona Río de Tijuana, tras ser detenido por autoridades del gobierno de México. Según información extraoficial su detención podría estar relacionada con presuntos temas de "huachicol fiscal”. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM
TIJUANA BAJA CALIFORNIA 16JULIO2026.- El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General De la República en la Zona Río de Tijuana, tras ser detenido por autoridades del gobierno de México. Según información extraoficial su detención podría estar relacionada con presuntos temas de "huachicol fiscal”. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana negó que el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo permanezca en condiciones precarias dentro del penal federal del Altiplano, en respuesta directa a los señalamientos públicos de su familia y del partido Somos México.

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS) precisó que, desde su ingreso al Centro Federal de Reinserción Social No. 1, Ruffo Appel fue canalizado al área de Observación y Clasificación, donde recibió atención de psicología, medicina, jurídica, criminología y trabajo social. También se le entregaron prendas de vestir, calzado y artículos de higiene personal desde el primer día.

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