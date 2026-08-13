Autoridades niegan que Ernesto Ruffo este en condiciones precarias en el Altiplano tras denuncias de su familia

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana negó que el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo permanezca en condiciones precarias dentro del penal federal del Altiplano, en respuesta directa a los señalamientos públicos de su familia y del partido Somos México.
El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS) precisó que, desde su ingreso al Centro Federal de Reinserción Social No. 1, Ruffo Appel fue canalizado al área de Observación y Clasificación, donde recibió atención de psicología, medicina, jurídica, criminología y trabajo social. También se le entregaron prendas de vestir, calzado y artículos de higiene personal desde el primer día.
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