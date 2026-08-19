Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla: cuándo y dónde ver la Serie de Zona de la Liga Mexicana de Beisbol

Los Pingos buscan conseguir su tercer título consecutivo, mientras que los emplumados intentarán dar la sorpresa en esta ronda. (Jovani Pérez: Infobae México)

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Los Diablos Rojos del México se enfrentarán a Pericos de Puebla en las Series de Zona de los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol, una eliminatoria que se ha convertido en un clásico de la postemporada en los últimos años.

Un clásico de los Playoffs

El Haper Gamboa conecta HR para darle a los Diablos el título en 2014 (Archivo histórico)

Desde que Diablos Rojos del México derrotó a Pericos de Puebla en la Serie del Rey de 2014 con un cuadrangular de Juan Carlos Gamboa en el Foro Sol para dejar tendidos en el terreno a los emplumados, el enfrentamiento entre ambos clubes ha ganado fuerza y rivalidad.

En las últimas cinco ediciones de la postemporada, estos equipos se han encontrado de manera recurrente, y en las tres temporadas más recientes, el ganador de la serie terminó coronándose campeón de la Liga Mexicana de Beisbol.

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La historia entre Diablos y Pericos va más allá de la última década. Ambos protagonizaron la primera final en la historia de la LMB en 1925, cuando el Club México y el 74 Regimiento de Puebla empataron el primer lugar del rol regular con marca de 10-4.

La serie final inició el 15 de noviembre de 1925 en el parque Franco Inglés de la capital. Club México ganó el primer partido, pero el equipo militar de Puebla se llevó los siguientes tres encuentros y la serie extra, convirtiéndose en el primer campeón del circuito veraniego.

En la Serie de Zona, los Diablos dejaron fuera a la Parvada Verde en solo cuatro juegos tanto en 2022 como en 2025, en ambas ocasiones con los poblanos avanzando como “comodín”.

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En 2024, los Pericos defendían el título, pero la Pandilla Escarlata los eliminó en cinco juegos durante la primera ronda de playoffs.

La excepción en este dominio fue 2023, cuando Pericos sorprendió al eliminar a los Diablos en seis juegos, resultado que avivó aún más la rivalidad y consolidó este duelo como uno de los más intensos de la Liga Mexicana en la actualidad.

Cómo llegan ambos equipos para esta serie

Los Pericos de Puebla buscan dar la sorpresa. (Foto: Cortesía Pericos de Puebla)

Los Diablos Rojos del México llegan como favoritos a la Serie de Zona, luego de terminar como el mejor equipo de la Zona Sur durante la temporada regular.

Sin embargo, la novena capitalina viene de una serie complicada frente a Guerreros de Oaxaca, donde requirió de siete juegos para avanzar y estuvo cerca de quedar fuera de la postemporada.

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Por su parte, Pericos de Puebla avanzó con mayor comodidad. Venció en cinco encuentros a Piratas de Campeche y mostró solidez tanto en el pitcheo como en la ofensiva, lo que le permite llegar en buen momento a la serie ante los Diablos.

El duelo promete ser parejo y cualquier resultado es posible entre dos equipos históricos de la Liga Mexicana de Beisbol, agregando un nuevo capítulo a una de las rivales más apasionantes del circuito.

Calendario de la serie

Este es el calendario de juegos para la serie. (X: Diablos Rojos del México)

A continuación, te presentamos el calendario completo para disfrutar de los encuentros de la serie:

Juego 1 | miércoles 19 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

Juego 2 | jueves 20 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

Juego 3 | sábado 22 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 16:00 horas

Juego 4 | domingo 23 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 14:00 horas

*Juego 5 | lunes 24 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 19:00 horas

*Juego 6 | miércoles 26 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

*Juego 7 | jueves 27 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

*En caso de ser necesario

Los juegos podrán sintonizarse a través de las pantallas de Azteca Deportes, AYM Sports, TVC Deportes e Imagen Televisión.