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Icfes reprogramó las pruebas Saber Pro y Saber TyT, por daños en sedes por el terremoto: así quedaron las fechas

La entidad movió el examen del segundo semestre de 2026 por la emergencia nacional del 11 de agosto y dijo que el ajuste busca garantizar condiciones operativas adecuadas en todo el país

La decisión del Icfes alcanza a 180.929 inscritos y busca garantizar la aplicación de las pruebas en todo el territorio- crédito Icfes
La decisión del Icfes alcanza a 180.929 inscritos y busca garantizar la aplicación de las pruebas en todo el territorio- crédito Icfes
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El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmó la reprogramación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT para el segundo semestre de 2026, como consecuencia directa del sismo de magnitud 7,4 que impactó a Colombia el lunes 10 de agosto.

La decisión afecta a 180.929 personas inscritasy a 341 sitios de aplicación en todo el país y responde a las graves afectaciones en la infraestructura educativa nacional.

Según reportó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el sismo dejó 3.423 centros educativos con daños, algunos de ellos previstos como sedes para las pruebas. El Icfes explicó que la operación requiere condiciones físicas óptimas y, ante la emergencia, esto no puede garantizarse en todos los sitios.

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La decisión del Icfes obedece a la necesidad de asegurar que “todas las personas inscritas cuenten con las mismas garantías al momento de presentar la prueba y los sitios de aplicación tengan las condiciones adecuadas”, según reiteró la entidad en su pronunciamiento.

El Icfes reprogramó las pruebas Saber Pro y Saber TyT del segundo semestre de 2026 por la emergencia nacional causada por el sismo en Colombia - crédito Icfes
El Icfes reprogramó las pruebas Saber Pro y Saber TyT del segundo semestre de 2026 por la emergencia nacional causada por el sismo en Colombia - crédito Icfes

El Icfes entregará ese día certificados físicos de presentación que servirán como constancia válida para los trámites de graduación universitaria, siempre que se cumplan los requisitos académicos adicionales.

Las pruebas Saber Pro y Saber TyT son obligatorias para los estudiantes que están próximos a finalizar su educación superior en Colombia. Tras la reprogramación, el Icfes reiteró la importancia de proteger el derecho a la evaluación y de acompañar a la comunidad educativa en medio de la emergencia.

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Sismo y afectación en centros educativos

El último sismo provocó daños en miles de establecimientos, lo que ha dificultado el desarrollo normal de las actividades académicas y logísticas. De acuerdo con el balance oficial, varios de estos centros estaban designados como sedes para la aplicación de las pruebas nacionales, lo que obligó a una revisión exhaustiva de la infraestructura.

El Icfes señaló que solo se podrá llevar a cabo la prueba en sitios que cumplan con los criterios de seguridad y habilitación requeridos. Esta condición busca prevenir riesgos para los estudiantes y garantizar transparencia en el proceso.

El Icfes aplicará la prueba Saber 11 el 26 de julio a estudiantes de grado 11 en Colombia y publicará los resultados individuales el 25 de septiembre de 2026 - crédito Colprensa
La nueva fecha de aplicación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT será el 18 de octubre, según el cronograma del Icfes- crédito Colprensa

La medida busca evitar desigualdades y asegurar que ningún inscrito se vea perjudicado por la crisis sísmica, manteniendo la validez del proceso académico y los plazos para graduación en las distintas universidades colombianas.

Nuevas fechas y proceso de certificación

La publicación de las citaciones está programada para el 2 de octubre, y la aplicación de la prueba tendrá lugar el 18 de octubre. Ese día, cada participante recibirá en físico el certificado de presentación, documento indispensable para los trámites de titulación ante las universidades.

A partir del 9 de noviembre, los certificados digitales de asistencia estarán disponibles para consulta en la página web del Icfes. Los resultados individuales se podrán descargar desde el 19 de febrero de 2027, según confirmó la entidad en su comunicado oficial.

Este proceso representa una respuesta adaptativa ante la emergencia nacional y busca garantizar la equidad en el acceso a la evaluación para todos los estudiantes afectados por el reciente sismo.

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