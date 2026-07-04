Sigue la purga de Xi Jinping en China: Zhang Shuguang quedó al frente del control disciplinario militar

El presidente chino Xi Jinping observa mientras la guardia de honor del Ejército Popular de Liberación sostiene banderas del partido durante una ceremonia que conmemora el 105.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de China en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 1 de julio de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov

Xi Jinping nombró este viernes a Zhang Shuguang como nuevo jefe del organismo de control disciplinario de la Comisión Militar Central (CMC) de China, en la primera promoción al rango de general en casi un año, según informó la agencia oficial Xinhua. El acto se celebró en una ceremonia en Beijing, donde el presidente chino entregó personalmente los certificados de ascenso.

Junto a Zhang Shuguang, Wang Gang fue designado comandante de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (EPL). Ambos oficiales alcanzan así el rango más alto para militares en servicio activo en China.

PUBLICIDAD

Zhang Shuguang asumirá como secretario de la comisión de control disciplinario de la CMC y director de su comisión de supervisión, un cargo de peso en medio de la campaña de depuración castrense más extensa del país en medio siglo. Su predecesor en ese puesto, Zhang Shengmin, asciende a vicepresidente de la CMC —la segunda posición del máximo órgano de mando militar— y fue quien presidió la ceremonia y anunció los ascensos firmados por Xi, de acuerdo con Xinhua. La situación del excomandante de la Fuerza Aérea Chang Dingqiu permanece sin definirse.

Xi inició en 2023, meses después de asegurarse un tercer mandato sin precedentes, una campaña de erradicación de la corrupción en las Fuerzas Armadas que ha removido los cimientos de la cúpula castrense

Xi inició en 2023, meses después de asegurarse un tercer mandato sin precedentes, una campaña de erradicación de la corrupción en las Fuerzas Armadas que ha removido los cimientos de la cúpula castrense. Desde entonces, han sido destituidos dos vicepresidentes de la CMC, tres de sus miembros, un exministro de Defensa y al menos una docena de generales de alto rango al mando de unidades militares.

PUBLICIDAD

El episodio más grave fue la investigación abierta contra Zhang Youxia, el oficial uniformado de mayor jerarquía del EPL, miembro del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh) y hasta entonces considerado aliado cercano de Xi. He Weidong, otro exvicepresidente de la CMC, también fue apartado del cargo, al igual que los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu.

El presidente chino Xi Jinping, el miembro del Comité Permanente del Politburó Cai Qi, el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China Zhao Leji, el primer ministro chino Li Qiang, el presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), Wang Huning, y otros funcionarios posan para una foto oficial junto con miembros del partido galardonados durante una ceremonia que conmemora el 105.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de China en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 1 de julio de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov

En mayo, un tribunal militar condenó a Wei Fenghe y a Li Shangfu a pena de muerte con suspensión de la ejecución por corrupción: Wei fue declarado culpable de aceptar sobornos, y Li, de aceptarlos y ofrecerlos. Ambos habían sido expulsados del PCCh en 2024 por “graves violaciones de la disciplina”, fórmula habitual en China para referirse a casos de este tipo.

PUBLICIDAD

La magnitud de las destituciones dejó a la CMC en una situación inédita: el organismo contaba con siete integrantes tras el congreso del PCCh de 2022, pero su composición efectiva se redujo a dos figuras antes de los nombramientos del viernes. La semana anterior a la ceremonia, Beijing retiró sus escaños en el parlamento nacional a seis legisladores militares, en una medida que profundiza el alcance de la depuración.

(Con información de EFE, Europa Press y Bloomberg)