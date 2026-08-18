Receta de pollo asado, rápida y fácil

El pollo asado ocupa un lugar central en la mesa argentina. Se trata de una preparación frecuente para reuniones familiares y encuentros informales. La receta destaca por su sencillez y la posibilidad de adaptarse a distintas ocasiones. Su presencia es habitual tanto en fines de semana como en comidas cotidianas.
En el país, esta carne blanca es una elección común cuando se busca una opción práctica y económica. Es frecuente en almuerzos rápidos, cenas entre semana o para recibir visitas inesperadas. La preparación no demanda técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir. Su popularidad se sostiene en la facilidad y los resultados confiables.
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Existen múltiples variantes según los ingredientes disponibles y las preferencias de cada hogar. La receta admite cambios en condimentos y guarniciones, lo que permite ajustarla a diferentes contextos. Esta flexibilidad contribuye a que el pollo asado mantenga su vigencia como un plato clásico en la cocina local.
Receta de pollo asado
El pollo asado se prepara abriendo la carne en mariposa, pincelándolo con manteca, mostaza y jugo de limón, y cocinándolo a la parrilla o al horno. Durante la cocción, se recomienda girarlo y pincelarlo nuevamente para asegurar una cobertura uniforme y una cocción pareja en todas sus partes.
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El resultado es un pollo con piel crocante y carne jugosa, listo para porcionar y servir. Esta receta ofrece una alternativa accesible y adaptable, ideal tanto para comidas familiares como para reuniones, manteniendo el sabor clásico de la cocina argentina.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora 20 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 1 hora 10 minutos
Ingredientes
- 1 pollo entero (aprox. 2,5 kg)
- 50 gr de manteca
- 3 cucharadas de mostaza
- Jugo de 1 limón
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer pollo asado, paso a paso
- Preparar la mezcla: En una olla, derretir la manteca junto con la mostaza y el jugo de limón. Salpimentar a gusto. Reservar caliente.
- Abrir el pollo: Colocar el pollo sobre una tabla con la pechuga hacia arriba. Cortar a lo largo del centro de la pechuga y presionar para abrirlo tipo mariposa. Salar bien por ambos lados.
- Cocinar: Llevar el pollo a una fuente para horno o directamente a la parrilla, con la piel hacia arriba, y pincelar con la mezcla de manteca, mostaza y limón.
- Asar: Cocinar a horno fuerte (200 °C) o sobre brasas medianas durante 30 minutos. Pincelar ocasionalmente con la mezcla reservada. Es clave no pinchar la carne para conservar los jugos.
- Dar vuelta: Con cuidado, girar el pollo (usar espátulas grandes) y pincelar la parte interna. Cocinar 40 minutos más, controlando que no se seque. Si es horno, cubrir la fuente con papel aluminio los primeros 20 minutos para una cocción pareja.
- Finalizar: Chequear que los jugos salgan claros y la piel esté bien dorada. Retirar y dejar reposar 5 minutos antes de cortar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 420 kcal
- Grasas: 24 gr
- Carbohidratos: 2 gr
- Proteínas: 48 gr
Los datos numéricos señalados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 3 días, bien cubierto. En freezer: hasta 3 meses, en porciones y envase hermético.
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