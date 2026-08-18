“Impresentable la feria de contratos”: Fenalco y expertos critican a Petro por los resultados de la economía de Colombia al final del segundo semestre de 2026

José Ignacio López, Gustavo Petro, Luis Fernando Mejía y Jaime Cabal hablaron del crecimiento económico de Colombia en el primer semestre de 2026 - crédito Anif/Reuters/DNP/Fenalco

Guardar

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que la economía colombiana creció un 3,5% en el segundo trimestre de 2026 y acumuló un aumento del 2,9% en el primer semestre del año, impulsada principalmente por el gasto público.

La cifra se ubicó en línea con las expectativas de la mayoría de los analistas e incluso superó algunos pronósticos. El Banco de Bogotá había previsto un aumento del 3,5%, el Banco de la República proyectó un 3,2% y Bancolombia estimó un 3,1%. El impacto del gasto estatal y la composición sectorial del crecimiento han generado debate entre empresarios y expertos de centros de pensamiento económico.

PUBLICIDAD

Ante los resultados, el expresidente Gustavo Petro se adjudicó los resultados y, por medio de X, dijo que “volvimos a tener uno de los mayores crecimientos de las economía de la Ocde al llegar a 3,5% en el mes de junio en mi gobierno”.

El exjefe de Estado sostuvo que el país obtuvo uno de los mayores desarrollos de Latinoamérica - crédito @petrogustavo/X

No obstante, expertos en el asunto rechazaron que la cifra hayan sido por buenas políticas económicas del exmandatario. Por ejemplo, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, señaló que este resultado estuvo jalonado por el “desbordamiento del gasto del Gobierno, con un crecimiento del 12,6% en el segundo trimestre. Fue impresentable la feria de contratos que a diestra y siniestra el gobierno Petro desplegó con el propósito de atornillarse en el poder con su candidato”.

PUBLICIDAD

Señales de la economía

Cabal resaltó que “el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha dado claras señales de encaminar la economía por la senda del crecimiento con los sectores productivos y los empresarios como verdadera fuente de desarrollo y prosperidad duradera”.

Además, destacó la reanimación de la inversión, ya que tuvo un aumento del 7,1% en la formación de capital en el segundo trimestre y la variación para el año corrido volvió a alcanzar un signo positivo: 0,8 %. Según él, los empresarios colombianos aprovecharon en este año la reducción del dólar para reponer planta y equipo importado y adquirir tecnología que les facilitará tener más competitividad.

PUBLICIDAD

Frente al entorno, Cabal concluyó que “se avecinan mejores tiempos para nuestra economía a pesar del impacto negativo del terremoto”.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, dijo que "se avecinan mejores tiempos para nuestra economía a pesar del impacto negativo del terremoto" - crédito @JaimeA_Cabal/X

Crecimiento del gasto público

Por su parte, el CEO de Lumen Economic Intelligence, Luis Fernando Mejía, exdirector ejecutivo de Fedesarrollo, afirmó que “el crecimiento del gasto público sigue siendo el gran impulsor de la actividad económica en Colombia: sin él, la economía habría crecido apenas 1,5% en el segundo trimestre, en lugar del 3,5% observado”.

Mejía puntualizó que “en los últimos cuatro trimestres, el crecimiento promedio del PIB ha sido de 2,9%, pero habría sido de apenas 0,9% en ausencia de crecimiento del gasto público”.

PUBLICIDAD

Mejía advirtió sobre la sostenibilidad fiscal y apuntó que “con un déficit fiscal que superará el 7 % del PIB este año, es cada vez más urgente recomponer las fuentes de crecimiento de la economía colombiana”.

Mientras que el presidente del Centro de Pensamiento Económico Anif, José Ignacio López, señaló que “hay un crecimiento de la demanda final que está explicado por el gasto de consumo final que tiene una tasa de crecimiento anual de 4,4%. A su vez, el gasto de consumo final del gobierno general fue de 12,2 %”.

José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico Anif, señaló que "hay un crecimiento de la demanda final que esta explicado por el gasto de consumo final" - crédito @JoseILopez/X

Por su parte, el economista senior del equipo de Research de Credicorp Capital, Diego Camacho, dijo que “se observa un crecimiento del consumo del 4,3%, donde el consumo privado avanzó año contra año un 2,7%, mientras que el gasto público registró un crecimiento del 12,6%”.

PUBLICIDAD

Tendencia del segundo trimestre

Camacho remarcó que esta tendencia se mantuvo durante el segundo trimestre, impulsada por el comportamiento expansivo del sector público. El economista destacó el comportamiento de la inversión en capital fijo: “Vale la pena destacar el comportamiento muy favorable en el crecimiento de maquinaria y equipo, que superó el 13 % en el segundo trimestre, junto a otros edificios y estructuras, que aumentaron un 8,2 %”.

Dichas cifras compensaron la contracción en el grupo de vivienda, con una caída del 2,2%, y en recursos biológicos, con una disminución del 0,8%. Sobre la demanda interna, Camacho remarcó una variación del 4,9%, impulsada por un crecimiento del consumo del 4,4 %.

PUBLICIDAD

“El gasto de los hogares creció un 2,8 %, mientras el consumo final del Gobierno avanzó a un ritmo del 12,2 %”, detalló al confirmar el fenómeno a ajustes salariales y a la dinámica del gasto en la recta final de los gobiernos.

Composición del crecimiento

El analista económico Carlos Romero Luna advirtió sobre la composición del crecimiento al anotó que el hecho de “que el PIB crezca no significa que todos los sectores estén creciendo”.

Carlos Romero Luna, analista económico, dijo que "la economía puede crecer, pero con una composición preocupante" - crédito @cfrl73/X

Proyectó que “la economía colombiana podría crecer 3,3% en el tercer trimestre de 2026, mientras el sector minero energético acumularía cerca de dos años y medio de variaciones negativas”. Al cirtar un informe de Corficolombiana, dijo que se prevé “una caída de 2,9% en petróleo, gas y minería. Esto debe preocupar; menor producción implica riesgos para la inversión, las exportaciones, las regalías y los ingresos fiscales”.

PUBLICIDAD

De igual forma, enfatizó que “Colombia necesita crecimiento con inversión, seguridad energética y reglas claras que permitan recuperar la producción y la competitividad”. Por eso, insistió en que “la economía puede crecer, pero con una composición preocupante; mientras administración pública, defensa, educación y salud vienen jalonando la actividad, sectores productivos como minería, agro y construcción muestran debilidad”.

Y es que, según el propio Dane, “el crecimiento de la Administración pública ha estado asociado, entre otros factores, a mayor pie de fuerza, remuneraciones y vinculaciones al Estado”.