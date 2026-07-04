Mundo

La ola xenófoba en Sudáfrica dispara expulsiones y salidas masivas de extranjeros

La Autoridad de Gestión de Fronteras reportó que desde el 7 de junio se aceleraron los retornos forzados y voluntarios, mientras miles intentaban salir este viernes por pasos terrestres saturados

Guardar
Google icon
Sudáfrica atraviesa una crisis migratoria con más de 35.000 extranjeros repatriados o expulsados desde el 7 de junio. (Reuters)
Sudáfrica atraviesa una crisis migratoria con más de 35.000 extranjeros repatriados o expulsados desde el 7 de junio. (Reuters)

Sudáfrica atraviesa una crisis migratoria sostenida por semanas de violencia xenófoba: más de 35.000 extranjeros fueron repatriados o expulsados desde el 7 de junio, y miles más intentaban abandonar el territorio este viernes, según la Autoridad de Gestión de Fronteras.

Grupos antimigración exigieron la salida de todos los indocumentados antes del 30 de junio. El ultimátum derivó en marchas por varias ciudades, algunas de las cuales terminaron en saqueos y enfrentamientos que dejaron al menos cuatro personas muertas —dos mozambiqueños, un etíope y un malauí— y más de 900 arrestados, según la policía sudafricana.

PUBLICIDAD

La presión sobre los puntos de salida no cede. Unas 11.000 personas aguardaban cerca de la ciudad fronteriza de Musina para completar los trámites de egreso, según el medio público SABC. Los retornos se coordinan principalmente a través de Beitbridge, donde convergen la Embajada zimbabuense, el gobierno sudafricano y el Departamento de Protección Civil de Zimbabue.

Ciudadanos de Malaui aguardan en Johannesburgo para ser trasladados al Centro de Repatriación de Lindela el 30 de junio, fecha límite impuesta por grupos antimigración. (Reuters)
Ciudadanos de Malaui aguardan en Johannesburgo para ser trasladados al Centro de Repatriación de Lindela el 30 de junio, fecha límite impuesta por grupos antimigración. (Reuters)

Solo ese país contabiliza más de 56.000 retornados desde finales de mayo: 47.252 partieron por sus propios medios y 9.221 con asistencia estatal, según Joshua Chibundu, responsable regional de Inmigración. El cruce opera además como corredor de tránsito para ciudadanos de Malaui que deben atravesar territorio zimbabuense para llegar a su destino.

PUBLICIDAD

En Durban, las autoridades desalojaron un refugio que llegó a albergar hasta 10.000 personas, aunque cerca de 1.000 migrantes más se presentaron al lugar solo durante esa jornada. Ghana, Nigeria, Uganda, Kenia, Mozambique y Malaui también organizaron repatriaciones voluntarias para sus ciudadanos.

La urgencia se traduce en relatos concretos. “Después del 30 de junio, la gente de mi barrio empezó a decir que matarían a todos los extranjeros. Pensé que tenía que irme antes de que me mataran", contó Musa Hashimi, malauí de 32 años que trabajaba en una fábrica textil. Fahida Kazembe, compatriota suya embarazada de 8 meses, también debió partir antes de lo previsto. “Anoche, nuestra casera dijo que ya no podíamos seguir viviendo en su casa”, relató.

La escalada llevó al presidente Cyril Ramaphosa a autorizar el despliegue de 3.405 miembros de la Fuerza de Defensa Nacional (SANDF) desde el 28 de junio, con un costo estimado de 54,6 millones de rands (3,37 millones de dólares). Los grupos antimigración prometieron continuar con marchas semanales para presionar a las autoridades.

El gobierno de Sudáfrica condenó los ataques contra extranjeros, mientras expertos cuestionaron los argumentos antimigración sobre empleo y delito. (Reuters)
El gobierno de Sudáfrica condenó los ataques contra extranjeros, mientras expertos cuestionaron los argumentos antimigración sobre empleo y delito. (Reuters)

El ministro en la Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni, advirtió que los grupos movilizados no pueden continuar "yendo puerta por puerta exigiendo documentos de identidad a ciudadanos extranjeros". El gobierno condenó los ataques, aunque sostuvo su derecho a frenar el ingreso clandestino.

Los convocantes atribuyen a los extranjeros el desempleo, las deficiencias en los servicios públicos y el aumento de la delincuencia, y en algunos casos les vedaron el acceso a atención médica y educación. Según científicos sociales, esas afirmaciones carecen de respaldo: la población llegada de otros países ronda los 3 millones de personas, aproximadamente el 4% del total, según StatsSA.

Este tipo de violencia tiene antecedentes en el país. El más grave ocurrió en 2008, con más de 60 fallecidos; en 2019 se registró otro que dejó al menos 18.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

Temas Relacionados

SudáfricaCyril RamaphosaXenofobiaMigración

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sigue la purga de Xi Jinping en China: Zhang Shuguang quedó al frente del control disciplinario militar

El nombramiento, anunciado por Xinhua, se formalizó en una ceremonia en Pekín en la que el mandatario entregó los certificados de promoción al rango más alto vigente en servicio activo en China

Sigue la purga de Xi Jinping en China: Zhang Shuguang quedó al frente del control disciplinario militar

Rusia aseguró que las fuerzas del Kremlin tomaron la localodad de Kostiantínivka en el este de Ucrania

El portavoz Dmitri Peskov sostuvo que la plaza fue ocupada por completo tras combates iniciados en octubre de 2025, y que el avance deja a las tropas a nueve kilómetros de Zaporiyia

Rusia aseguró que las fuerzas del Kremlin tomaron la localodad de Kostiantínivka en el este de Ucrania

Ucrania lanza el plan “Drone Deal” para vender aeronaves no tripuladas a países aliados

Las empresas nacionales quedan autorizadas a colocar sistemas en el exterior mediante pactos específicos, con aportes obligatorios para reforzar la base industrial de defensa y controles de propiedad intelectual y reventa

Ucrania lanza el plan “Drone Deal” para vender aeronaves no tripuladas a países aliados

Reino Unido suspendió una legislación controvertida antes de que Burnham asuma el cargo de primer ministro

La reforma, que debía regresar a la Cámara de los Comunes antes del receso de mediados de julio, no aparece en la agenda y el Ejecutivo admite que la retomará solo cuando lo permita el calendario

Reino Unido suspendió una legislación controvertida antes de que Burnham asuma el cargo de primer ministro

El portaaviones francés Charles de Gaulle regresa a Tolón tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

La decisión, anunciada por Emmanuel Macron en X, implica ajustar el esquema de fuerzas proyectado hacia la zona tras el memorándum del 17 de junio que facilitó la apertura del estrecho de Ormuz

El portaaviones francés Charles de Gaulle regresa a Tolón tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los mejores looks de los invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Los mejores looks de los invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Pedro Sánchez defendió contratación para la compra del Escudo Nacional Antidrones: “¿Quieren que asesinen a colombianos?”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de julio: por qué usan minas explosivas terrestres en Michoacán

Masacre de Tehuitzingo: capturan a cuarto implicado en el ataque que dejó 10 víctimas en Puebla

Gobierno de Venezuela condecora a perrita rescatista peruana por salvar una vida tras doble terremoto

INFOBAE AMÉRICA

Sigue la purga de Xi Jinping en China: Zhang Shuguang quedó al frente del control disciplinario militar

Sigue la purga de Xi Jinping en China: Zhang Shuguang quedó al frente del control disciplinario militar

Ministerio de Salud reporta 1,411 casos acumulados de dengue en Costa Rica en lo que va del 2026

Ricardo Arjona abre una segunda fecha para concierto en El Salvador

Sacerdote exiliado lanza la acusación contra Rosario Murillo: “Está poseída por el demonio”

Rusia aseguró que las fuerzas del Kremlin tomaron la localodad de Kostiantínivka en el este de Ucrania

ENTRETENIMIENTO

Los dinosaurios dejan la selva y copan Oak Street: los nuevos detalles de la película con Anne Hathaway y Ewan McGregor

Los dinosaurios dejan la selva y copan Oak Street: los nuevos detalles de la película con Anne Hathaway y Ewan McGregor

Taylor Swift y Travis Kelce están oficialmente casados

Fans de Taylor Swift se movilizan: confirman carpa y operativo para 1,000 personas en Nueva York

Pese al pedido de los fans, el director de Ratatouille descarta una nueva película: “Esa historia ya está contada”

Anne Hathaway rechazó un papel por una escena de parto que consideró incompatible con su imagen: “Sentía que no era su marca”