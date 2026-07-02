Mundo

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con misiles y drones contra Kiev: al menos un muerto

El bombardeo de madrugada provocó incendios, derribó un bloque de viviendas y causó cinco lesionados, incluidos cinco trabajadores sanitarios del distrito de Shevchenkivskyi, uno de ellos en estado grave. La autoridad castrense de la capital informó el deceso de una persona

Guardar
Google icon
Residentes caminan por el lugar de un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 25 de junio de 2026 (REUTERS)
Residentes caminan por el lugar de un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 25 de junio de 2026 (REUTERS)

Rusia lanzó una oleada de misiles balísticos y drones contra Kiev en la madrugada del jueves, provocando incendios, destruyendo un edificio residencial y dejando y cinco heridos, entre ellos un trabajador sanitario en estado grave, según informó el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, a través de Telegram.

Horas más tarde, Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la capital, detalló vía Telegram: “Lamentablemente, una persona murió en el ataque enemigo”.

PUBLICIDAD

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky había advertido horas antes, desde Dublín, que el Kremlin preparaba un “ataque masivo” y acortó su visita a Irlanda para regresar a Ucrania. “Putin lleva tiempo preparando este ataque masivo contra Ucrania”, afirmó Zelensky en una conferencia de prensa, donde también instó a la población a refugiarse y a seguir las alertas antiaéreas.

La fuerza aérea ucraniana alertó sobre el avance de misiles balísticos hacia la capital antes del impacto. Periodistas de AFP en el centro y el este de Kiev registraron más de una docena de explosiones y observaron a residentes —algunos con niños y mascotas— corriendo hacia las estaciones de metro habilitadas como refugios.

PUBLICIDAD

Personas se refugian dentro de una estación de metro durante un ataque nocturno con misiles y drones rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, 2 de julio de 2026 (REUTERS/Alina Smutko)
Personas se refugian dentro de una estación de metro durante un ataque nocturno con misiles y drones rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, 2 de julio de 2026 (REUTERS/Alina Smutko)

El jefe de la administración militar de Kiev, Tymur Tkachenko, informó en Telegram que los ataques destruyeron un edificio residencial y dañaron un centro médico. Los cinco trabajadores de salud heridos pertenecen al distrito de Shevchenkivskyi, según precisó Klitschko en una publicación posterior.

Un periodista de AFP fue testigo de una primera explosión en el centro de la ciudad durante una alerta aérea, seguida de una columna de humo y llamas que atrajo a bomberos y ambulancias al lugar. Unos 50 minutos después, una segunda detonación ocurrió cerca del mismo punto e impulsó escombros al aire.

La invasión rusa de Ucrania, que se extiende por más de cuatro años, ha generado más de dos millones de bajas militares, con las fuerzas de Moscú absorbiendo la mayor parte de las pérdidas, de acuerdo con un estudio publicado el miércoles por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), un grupo de análisis con sede en Estados Unidos.

Bomberos trabajan en el lugar de un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque aéreo ruso, en medio de la ofensiva rusa contra Ucrania, en la ciudad de Kramatorsk, región de Donetsk, Ucrania, 30 de junio de 2026 (REUTERS/Anatolii Stepanov)
Bomberos trabajan en el lugar de un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque aéreo ruso, en medio de la ofensiva rusa contra Ucrania, en la ciudad de Kramatorsk, región de Donetsk, Ucrania, 30 de junio de 2026 (REUTERS/Anatolii Stepanov)

Ucrania intensificó en las últimas semanas sus propios ataques de largo alcance con drones dentro de territorio ruso, apuntando a infraestructura energética y objetivos militares. Autoridades rusas reportan impactos repetidos en regiones fronterizas, mientras que Moscú asegura haber interceptado cientos de drones ucranianos en los últimos días. Los esfuerzos de Washington para mediar un cese del conflicto no han prosperado.

Kiev volvió a atacar la refinería de petróleo de Ufa, situada en la capital de la región de Bashkiria, a más de 1.300 kilómetros de las posiciones ucranianas más cercanas, según informó el presidente Volodimir Zelensky el miércoles por la mañana. Esta instalación, una de las principales productoras de lubricantes de la Federación Rusa, ya había sido blanco de bombardeos ucranianos el 25 de junio, en el marco de la campaña de ataques de larga distancia contra la industria petrolera rusa.

El mandatario ucraniano también reportó un ataque adicional a una fábrica de componentes para misiles en la región rusa de Penza, situada a unos 600 kilómetros del frente. “Cada día, nuestro plan para imponer sanciones ucranianas de largo alcance se está implementando. (...) Agradezco a cada guerrero ucraniano que asegura nuestra precisión de largo alcance”, subrayó Zelensky a través de X, al referirse a lo que calificó como una de las campañas más exitosas de su ejército desde el inicio de la invasión.

La ubicación de la refinería queda a más de 1.300 kilómetros de la frontera entre Rusia y Ucrania.

El jefe de Estado se refirió además a la necesidad de entablar un diálogo para un acuerdo de paz. “Esta es una respuesta completamente justa a todo lo que Rusia nos está haciendo. Se necesita la paz, y esto es exactamente lo que el liderazgo de Rusia debe comprender. Rusia debe poner fin a su guerra. Y el liderazgo de Rusia tiene todas las oportunidades para hacerlo”, afirmó.

En paralelo, la crisis de combustible en Rusia comenzó a impactar la vida cotidiana de la población, pese a ser uno de los mayores productores de energía del mundo. El presidente Vladímir Putin reconoció públicamente la gravedad de la situación, señalando que “persisten los problemas tanto para los automovilistas como para las empresas” y que “todavía hay colas en las gasolineras y encontrar el octanaje adecuado no siempre es fácil”. Putin aseguró que la escasez “no es crítica” y que se trata de un fenómeno “temporal”.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Guerra Rusia-UcraniaKievRusiaAtaque con dronesÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ejército de Israel ejecutó dos ataques contra una localidad del sur de Líbano

La primera ofensiva se dirigió a un auto estacionado, mientras que la segunda alcanzó la zona donde el personal de emergencias relacionado con Hezbollah acudió tras la explosión

El Ejército de Israel ejecutó dos ataques contra una localidad del sur de Líbano

Estados Unidos garantiza que seguirá vendiendo armas a sus aliados de la OTAN para abastecer a Ucrania

El embajador estadounidense ante la Alianza Atlántica, Matthew Whitaker, defendió el mecanismo PURL, que ha movilizado 6.000 millones de dólares en armamento, y pidió a los socios europeos asumir mayor peso en el esfuerzo bélico

Estados Unidos garantiza que seguirá vendiendo armas a sus aliados de la OTAN para abastecer a Ucrania

El Vaticano rechazó la consagración no autorizada de obispos de la a Fraternidad San Pío X

La organización desafió la autoridad papal y llevó adelante la ordenación de cuatro altos jerarcas religiosos en Écône, Suiza, a pesar de la advertencia de expulsión de la Iglesia

El Vaticano rechazó la consagración no autorizada de obispos de la a Fraternidad San Pío X

Qué efectos adversos generó el veto de celulares en las escuelas británicas, según un estudio

El trabajo realizado por la University College London identificó que los problemas digitales no desaparecen con las prohibiciones, sino que migran al ámbito doméstico

Qué efectos adversos generó el veto de celulares en las escuelas británicas, según un estudio

Estados Unidos e Irán concluyeron en Doha una ronda de conversaciones centrada en el estrecho de Ormuz sin avances sustanciales

Las delegaciones evitaron el contacto directo y dejaron fuera de la agenda el programa nuclear iraní, el punto más sensible del acuerdo marco firmado en junio

Estados Unidos e Irán concluyeron en Doha una ronda de conversaciones centrada en el estrecho de Ormuz sin avances sustanciales
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: el anfitrión se queda con uno menos en la recta final del partido

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: el anfitrión se queda con uno menos en la recta final del partido

Juzgadores condenan despido de 43 trabajadores, acusan hostigamiento en el Instituto de la Defensoría Pública

El fotógrafo Sebastián Moreno recibió amenazas de muerte en medio de las elecciones presidenciales en Colombia

Luis Miguel rompe récord de reproducciones con ‘Ahora Te Puedes Marchar’, en medio de rumores sobre su estado de salud

La revisión anual del T-MEC amenaza la llegada de nuevas inversiones y la generación de empleos, advierte el PRI

INFOBAE AMÉRICA

Panamá suspenderá por cinco días las cirugías en el Complejo Hospitalario por trabajos en el aire acondicionado

Panamá suspenderá por cinco días las cirugías en el Complejo Hospitalario por trabajos en el aire acondicionado

La escuela penitenciaria de Guatemala inicia la formación de 300 aspirantes a guardias

República Dominicana: El Ministerio de Salud Pública inicia la medición de madurez de las redes integradas en la región Yuma

El Ejército de Israel ejecutó dos ataques contra una localidad del sur de Líbano

Estados Unidos garantiza que seguirá vendiendo armas a sus aliados de la OTAN para abastecer a Ucrania

ENTRETENIMIENTO

Olivia Wilde revela que estuvo a punto de morir durante el rodaje de ‘Cowboys & Aliens’

Olivia Wilde revela que estuvo a punto de morir durante el rodaje de ‘Cowboys & Aliens’

Disney presenta la primera canción que será parte de ‘Camp Rock 3’

El origen de Spider-Man bajo la lupa: por qué la mordida no daría superpoderes y las telarañas causarían lesiones

Un concierto gratuito de Angine de Poitrine deja diez personas heridas en Montreal

Blake Lively volvió a apuntar contra Justin Baldoni: denuncia tácticas de intimidación y reclama 8 millones de dólares