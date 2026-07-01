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León XIV pidió a un grupo tradicionalista disidente que abandone su plan de consagrar obispos propios: “Un pecado de extrema gravedad”

El papa envió una carta urgente al superior de la fraternidad SSPX, el reverendo Davide Pagliarani, en la cual calificó la iniciativa como un acto cismático y “un pecado de extrema gravedad”. La ceremonia planeada en Suiza representa el mayor desafío a la autoridad papal desde su asunción

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El papa León celebra la misa con motivo de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de junio de 2026 (REUTERS/Yara Nardi)
El papa León celebra la misa con motivo de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de junio de 2026 (REUTERS/Yara Nardi)

Las tensiones entre el Vaticano y la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (SSPX) alcanzaron un nuevo punto crítico tras la negativa del grupo tradicionalista a cancelar la consagración de cuatro nuevos obispos en Suiza, pese a la advertencia directa de excomunión automática por parte del papa León XIV.

El sumo pontífice, que hizo de la unidad eclesial una prioridad desde el inicio de su pontificado, envió una carta urgente al superior de la fraternidad, el reverendo Davide Pagliarani, en la cual calificó la iniciativa como un acto cismático y “un pecado de extrema gravedad”. León XIV solicitó de manera enfática al referirse a los planes de consagración que, según el derecho canónico, constituyen una ruptura deliberada con la Iglesia católica: “¡Les ruego y les pido de todo corazón¡ ¡Vuelvan sobre sus pasos!”.

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El conflicto entre el Vaticano y la SSPX se centra en la decisión unilateral de la fraternidad de nombrar obispos sin autorización papal. Este hecho, de concretarse, implicaría la excomunión inmediata tanto para los nuevos obispos como para quien realice la consagración, replicando la situación ocurrida en 1988 con el fundador del grupo, el arzobispo Marcel Lefebvre. Aquel antecedente marcó el inicio de una división que, pese a intentos de acercamiento, sigue sin resolverse completamente.

Pagliarani, líder actual de la SSPX, respondió al papa mediante una carta en la que solicitó más tiempo antes de que se adopten sanciones. En la misiva, afirmó que su intención no es separarse de Roma, sino “servirla por medios extraordinarios” y justificó la consagración como una respuesta a un supuesto “estado de necesidad” dentro de la Iglesia.

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Davide Pagliarani
El reverendo Davide Pagliarani (Archivo)

La fraternidad, que desde su fundación rechazó las reformas implementadas por el Concilio Vaticano II, sostiene que defiende la verdadera fe y acusa a la Iglesia contemporánea de desviaciones doctrinales. Sus miembros celebran exclusivamente la misa en latín y critican abiertamente los cambios que permitieron la liturgia en lenguas vernáculas, así como la apertura hacia otras religiones y la participación de los laicos.

En declaraciones públicas, Marc-André Mabillard, responsable de medios de la SSPX, expresó: “No vamos a cambiar absolutamente nada en nuestros planes”. Ante la posibilidad de la excomunión, manifestó que aunque les duele la medida, consideran que el bien perseguido supera el sufrimiento que les pueda causar.

La ceremonia planeada en Écône, Suiza, representa el mayor desafío a la autoridad papal desde que León XIV asumió el pontificado. El hecho reabre heridas históricas y pone en juego el delicado equilibrio entre el respeto a la tradición y la unidad eclesial. La postura de la SSPX, que se autodefine como defensora de la fe auténtica, contrasta con los esfuerzos del Vaticano por integrar a los sectores tradicionalistas sin tolerar rupturas institucionales.

El papa León XIV interviene durante un consistorio extraordinario sobre la situación internacional, la paz y cómo ir más allá de la teoría de la "guerra justa", en la sala Pablo VI, en el Vaticano, el 26 de junio de 2026 (REUTERS)
El papa León XIV interviene durante un consistorio extraordinario sobre la situación internacional, la paz y cómo ir más allá de la teoría de la "guerra justa", en la sala Pablo VI, en el Vaticano, el 26 de junio de 2026 (REUTERS)

En términos prácticos, la consagración sin autorización viola normas fundamentales de la Iglesia y acarrea consecuencias severas: los consagrados quedan fuera de la comunión eclesial y sus actos litúrgicos pueden considerarse ilícitos o inválidos para los fieles, según subrayó el papa en su misiva.

En 1988, el Vaticano respondió con excomunión inmediata a la consagración de obispos por parte de Lefebvre sin aval pontificio. Si bien esas excomuniones fueron levantadas en 2009 en un intento de reconciliación, la SSPX nunca recuperó su estatus legal dentro de la Iglesia católica.

Actualmente, la fraternidad cuenta con dos obispos, 751 sacerdotes, 264 seminaristas, 145 hermanos religiosos, 88 oblatas y 250 religiosas, presentes en más de 50 países. Su crecimiento la posiciona como una estructura paralela de influencia considerable dentro del universo católico, especialmente entre quienes rechazan los cambios introducidos por el Concilio Vaticano II.

El Vaticano mantiene la oferta de diálogo, pero advierte que la consagración unilateral implicaría una nueva ruptura, comprometiendo gravemente la unidad de la Iglesia y la validez de los sacramentos para los fieles vinculados a la SSPX.

(Con información de Associated Press)

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