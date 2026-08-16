Penta lanza advertencia a Roman Reigns rumbo al Raw en CDMX: “Te voy a enfrentar cara a cara”

Penta lanzó advertencia a Roman Reigns (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Penta Zero Miedo, el orgullo de Ecatepec, Estado de México tiene un objetivo claro en la World Wrestling Entertainment (WWE): ser el nuevo campeón Mundial de Peso Completo tras dejar ir el título Intercontinental a costa de Chad Gable, en SummerSlam el pasado 2 de agosto.

Para que Penta acceda a ser el retador oficial del campeón vigente, Roman Reigns, requiere triunfar en el torneo que la WWE organiza con AAA y como pinta el panorama, sobresale como el principal candidato a pelear por la foja de El Jefe Tribal, a quien le dejó un contundente mensaje esta noche.

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“Roman (Reigns), yo nunca he necesitado de una familia o de una facción o de cierto grupo para poder lograr todos mis objetivos. ¡Penta siempre ha peleado por mí mismo y por toda mi gente! Ese es Penta", exclamó el luchador mexicano.

“Y escúchame bien, Roman Reigns, yo te respeto como luchador por toda tu trayectoria, pero cuando yo gane este torneo, me voy a ir directamente a la Ciudad de México, te voy a enfrentar cara a cara y ahí te voy a demostrar quién es Penta”, advirtió.

“Roman Reigns, escucha esto: ¡Porque yo soy Penta, el cero Miedo!“, finaliza el mensaje que Penta tenía previsto para emitir públicamente al OTC mientras el público de la Caravana Estelar AAA ovacionó a la nueva cara de la Lucha Libre Mexicana en WWE.

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Camino de Penta Zero Miedo en el torneo de WWE y AAA

Penta listo para enfrentar a Roman Reigns. (Photo by Rich Freeda/WWE via Getty Images)

El gigante de Ecatepec participa en el campeonato de luchadores armado por WWE y AAA, cuyo mérito es una lucha mano a mano por el Campeonato Mundial de Peso Completo, frente al monarca Roman Reigns, en la edición de Monday Night Raw que se llevará a cabo el 14 de septiembre en la CDMX.

La expectativa dentro de la World Wrestling Entertainment (WWE) es que Penta Zero Miedo gane el torneo y sea el retador oficial de The Big Dog, ya que la marca mira una muy buena oportunidad para que se acredite esta lucha como una forma estratégica de conectar con el público de México.

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Penta superó la primera ronda al vencer a Laredo Kid el 10 de agosto en Norfolk, Virginia. El combate concluyó cuando el Zero Miedo conectó una Mexican Destroyer, movimiento personal con el que mantuvo al Águila del Río Bravo sobre la lona para dar la cuenta de tres y así ser el primer semifinalista del torneo.

Los siguientes combates incluyen a Psycho Clown vs La Parka, Dragon Lee vs El Hijo de Dr. Wagner Jr y Rey Fenix vs El Fiscal. Las semis y la lucha final se celebrarán en las próximas semanas, con Penta Zero Miedo como uno de los más aclamados para enfrentar a Roman Reigns en la CDMX.

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¿Qué piensa Roman Reigns tras la advertencia de Penta?

Penta quiere enfrentar a OTC el 14 de septiembre por el título mundial pesado en la CDMX.

Aunque Roman Reigns no ha expresado preocupación pese a la llamada de advertencia del guerrero mexicano, el contexto del evento, la presión del público local y el respaldo de WWE al Zero Miedo hacen que la contienda sea vista como un desafío de mucha relevancia para el campeón actual.

Este combate sería el primer reto titular de Roman Reigns en la serie principal de WWE en 2026 y se percibe como un evento destacado para los aficionados mexicanos, sobre todo por los tintes en verde, blanco y rojo que deslumbran cada año durante el mes de septiembre.

La marca roja, RAW, albergará la pelea por el cinturón de Roman Reigns una noche antes del 15 de septiembre, fecha histórica en México porque se celebra el inicio de las fiestas patrias, conocidas como el Grito de Independencia.

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Es por eso que los fanáticos a la Lucha Libre, y en especial de Penta Zero Miedo, quieren ver ganar al orgullo de Ecatepec para que, en el enfrentamiento decisivo, exista el sueño de dar el grito de campeón Mundial Pesado en la Capital de la República Mexicana.