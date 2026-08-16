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Accidente en la vía Medellín-Bogotá deja dos muertos y siete heridos por volcamiento de microbús en Cocorná

El vehículo cubría la ruta hacia Puerto Triunfo cuando, según la versión preliminar, habría sufrido una falla en una de sus llantas y terminado contra una cuneta. Cuatro de los lesionados permanecen en estado de gravedad

Imágenes registradas en el sector Calderas muestran el estado en que quedó el vehículo de TransOriente tras el siniestro y las labores de atención adelantadas en el lugar. - crédito @AntConecta/X

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Un accidente de tránsito se registró hacia las 4:00 de la tarde de este sábado 15 de agosto en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del PR 43, sector Calderas, en jurisdicción del municipio de Cocorná, Antioquia.

De acuerdo con la información preliminar conocida por El Colombiano tras la emergencia, dos personas murieron y siete resultaron heridas luego de que un vehículo de servicio público terminara volcado en este corredor vial.

El automotor involucrado es un microbús de la empresa TransOriente, de placas TOQ 201, registrado en Rionegro, que se movilizaba hacia Puerto Triunfo.

La emergencia fue atendida por organismos de socorro y autoridades que se desplazaron hasta el lugar para auxiliar a las personas afectadas y realizar las diligencias correspondientes.

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¿Cómo ocurrió el accidente en la vía Medellín-Bogotá?

Según la información entregada por el alcalde de Cocorná, David Gómez, al medio Caracol Radio, una de las primeras versiones apunta a que el vehículo habría sufrido un problema en una de sus llantas.

“Un microbús de Transoriente que va hacia Puerto Triunfo, al parecer, sufre un daño en una de las llantas; se le explota, intenta el conductor controlarla y no puede, y colisiona directamente contra la cuneta”, explicó el mandatario local.

De acuerdo con esta versión preliminar, después de la pérdida de control el microbús colisionó contra la cuneta y terminó volcado.

Sin embargo, las circunstancias que provocaron el accidente todavía son materia de investigación. Por ahora, no existe una conclusión oficial que determine que la falla de la llanta fue definitivamente la causa del siniestro.

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Las autoridades deberán establecer qué ocurrió antes del volcamiento y si existieron otros factores relacionados con el vehículo o con las condiciones en las que se produjo el hecho.

El automotor terminó contra una cuneta tras perder el control, según la versión preliminar. - crédito captura de video/@AntConecta
El automotor terminó contra una cuneta tras perder el control, según la versión preliminar. - crédito captura de video/@AntConecta

Dos personas fallecieron y siete resultaron heridas

El saldo preliminar informado tras el accidente es de dos personas fallecidas y siete heridas. De acuerdo con el reporte entregado por el alcalde de Cocorná, cuatro de los lesionados se encontrarían en estado de gravedad.

Los heridos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios de Cocorná para recibir atención médica. La emergencia también contó con apoyo de municipios vecinos, cuyos recursos fueron activados para atender a las personas lesionadas.

Las autoridades aún no han entregado públicamente la identidad de las dos personas que fallecieron en el accidente.

En el lugar también hicieron presencia unidades de Policía Judicial, encargadas de adelantar los actos urgentes, la inspección correspondiente y el levantamiento de los cuerpos.

Karina Hernández
Dos personas murieron luego de que un vehículo de servicio público terminara volcado en este corredor vial. - crédito Karina Hernández / Infobae

Autoridades investigan las causas del volcamiento

Aunque la posible avería de una llanta aparece entre las primeras versiones conocidas sobre el accidente, las autoridades adelantan las investigaciones para determinar qué provocó exactamente el volcamiento del microbús.

Las diligencias permitirán establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro y verificar los diferentes elementos relacionados con el vehículo y el recorrido que realizaba hacia Puerto Triunfo.

En los primeros reportes también se han mencionado otras posibilidades que deberán ser verificadas por los investigadores. Entre ellas se encuentran un eventual exceso de velocidad o un posible consumo de bebidas alcohólicas por parte del conductor.

No obstante, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente, por lo que no puede establecerse, por ahora, que alguno de estos factores haya provocado el accidente.

Las autoridades continuarán con la recolección de información y los procedimientos correspondientes para determinar las causas del hecho.

La emergencia se produjo a la altura de la localidad de Tunjuelito - crédito Cuerpo de Bomberos de Bogotá/X
Bomberos y Policía de Carreteras atendieron la emergencia registrada en Cocorná. - crédito Cuerpo de Bomberos de Bogotá/X

Hay afectaciones en la movilidad por el accidente

El siniestro se registró en la autopista Medellín-Bogotá, en el sector Calderas, un corredor que comunica el Oriente antioqueño con el Magdalena Medio.

La atención de la emergencia y las labores adelantadas en el lugar generaron afectaciones en la movilidad del sector, mientras los organismos encargados atendían a los heridos y realizaban los procedimientos derivados del accidente.

Bomberos y Policía de Carreteras participaron en la atención de la emergencia, de acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Cocorná.

Las autoridades recomendaron a los conductores que circulan por este tramo transitar con precaución, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal encargado de regular el tránsito.

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